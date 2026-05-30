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Joao Neves critique la tactique d'Arsenal tandis que le PSG savoure son doublé historique en Ligue des champions
Neves critique la stratégie des Gunners
Neves n’a pas mâché ses mots après le deuxième sacre consécutif en Ligue des champions du géant français. Au terme d’une finale épuisante, conclue aux tirs au but, l’international portugais a estimé qu’une seule équipe était venue avec l’intention de jouer un football offensif.
Le milieu de terrain de 21 ans a estimé que l’équipe de Mikel Arteta avait fait preuve d’un certain manque d’ambition durant les 120 minutes de jeu. « L’émotion est là. C’est la deuxième fois que je suis champion d’Europe. Ce n’est même pas la victoire qui me rend heureux, mais le fait de jouer avec de tels coéquipiers, un tel staff et une telle direction. Venir ici a été le meilleur choix que j’ai fait dans ma vie. J'aime tout ici. Nous le méritions aujourd’hui, car le PSG était le seul à vouloir jouer », a déclaré Neves à M6.
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Un événement historique dans la capitale française
Cette victoire marque une étape majeure pour le PSG, qui conserve ainsi le plus prestigieux trophée du football continental. Après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, les Parisiens ont gardé leur sang-froid pour s’imposer 4-3 aux tirs au but et laisser Arsenal, le cœur brisé, au bord d’un premier titre européen.
Neves est revenu sur le parcours menant à ce deuxième titre, soulignant que la pression liée au statut de tenant du titre avait rendu l’aventure bien plus éprouvante que lors du premier sacre. Il a expliqué : « Cette année, c’était différent. C’était plus difficile, plus physique. Nous étions champions d’Europe, nous avons donc défendu notre titre. Nous sommes entrés dans l’histoire du PSG. »
Une ambiance de fête pour les champions
Alors que le milieu de terrain livrait son analyse d’après-match, l’ambiance festive a été ponctuée par un instant de convivialité. Luis Campos, conseiller sportif du PSG, a fait irruption dans l’interview en sautant sur le dos du jeune joueur pour célébrer cet exploit, soulignant la complicité entre la direction du club et l’effectif.
Malgré l’épuisement lié à la rencontre, le milieu de terrain affichait son impatience de rejoindre le vestiaire pour prolonger les festivités avec ses partenaires. « Nous sommes tous heureux. Je veux maintenant savourer ce moment avec mes coéquipiers », a-t-il ajouté en riant, après la brève interruption de Campos.
Arsenal est rentré bredouille
Pour Arsenal, cette défaite est un coup dur après avoir frôlé la fin de sa malédiction européenne. Solides défensivement, les Gunners ont longtemps contenu le PSG, mais ont finalement manqué d’efficacité pour détrôner les champions en titre lors de la loterie des tirs au but.
Leur manque de tranchant offensif est illustré par une statistique significative : avec seulement 24,7 % de possession, les Gunners ont enregistré leur plus faible taux sous l’ère Mikel Arteta pour un match joué à onze contre onze.