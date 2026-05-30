Joao Neves critique la tactique d'Arsenal tandis que le PSG savoure son doublé historique en Ligue des champions

Neves n’a pas mâché ses mots après le deuxième sacre consécutif en Ligue des champions du géant français. Au terme d’une finale épuisante, conclue aux tirs au but, l’international portugais a estimé qu’une seule équipe était venue avec l’intention de jouer un football offensif.

Le milieu de terrain de 21 ans a estimé que l’équipe de Mikel Arteta avait fait preuve d’un certain manque d’ambition durant les 120 minutes de jeu. « L’émotion est là. C’est la deuxième fois que je suis champion d’Europe. Ce n’est même pas la victoire qui me rend heureux, mais le fait de jouer avec de tels coéquipiers, un tel staff et une telle direction. Venir ici a été le meilleur choix que j’ai fait dans ma vie. J'aime tout ici. Nous le méritions aujourd’hui, car le PSG était le seul à vouloir jouer », a déclaré Neves à M6.