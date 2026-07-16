Joao Gomes va passer la visite médicale à Aston Villa avant son transfert estimé à 38 millions de livres sterling en provenance des Wolves

Selon la BBC, Aston Villa aurait réalisé une avancée décisive dans le dossier Gomes : la star des Wolves doit passer sa visite médicale jeudi. La chaîne britannique évalue le transfert à 38 millions de livres sterling, dont 34 millions versés d’emblée et 4 millions sous forme de primes liées aux performances.

L’international brésilien de 25 ans s’est distingué sous les couleurs des Wolves depuis son arrivée en Angleterre, mais l’opportunité de rester en Premier League au sein d’un club qualifié pour la Ligue des champions s’est avérée trop belle pour être refusée. Gomes a donc quitté le camp d’entraînement des Wolves au Portugal pour se rendre à Birmingham et finaliser les modalités du transfert.







