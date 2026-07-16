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Joao Gomes va passer la visite médicale à Aston Villa avant son transfert estimé à 38 millions de livres sterling en provenance des Wolves
Villa s'offre son homme grâce à un transfert de 38 millions de livres sterling
Selon la BBC, Aston Villa aurait réalisé une avancée décisive dans le dossier Gomes : la star des Wolves doit passer sa visite médicale jeudi. La chaîne britannique évalue le transfert à 38 millions de livres sterling, dont 34 millions versés d’emblée et 4 millions sous forme de primes liées aux performances.
L’international brésilien de 25 ans s’est distingué sous les couleurs des Wolves depuis son arrivée en Angleterre, mais l’opportunité de rester en Premier League au sein d’un club qualifié pour la Ligue des champions s’est avérée trop belle pour être refusée. Gomes a donc quitté le camp d’entraînement des Wolves au Portugal pour se rendre à Birmingham et finaliser les modalités du transfert.
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Renforcer la charnière défensive d’Emery
Unai Emery cherche désespérément à renforcer son milieu de terrain après plusieurs départs retentissants et des blessures à répétition. Le club a récemment cédé Youri Tielemans à Manchester United pour 35 millions de livres sterling, créant un vide créatif au cœur du jeu qu’il faut combler sans délai.
La situation à Villa Park s’est encore compliquée avec les problèmes physiques d’Amadou Onana. L’ancien joueur d’Everton est forfait jusqu’en 2024 après une grave blessure au genou contractée avec la Belgique lors de la Coupe du monde, ce qui a contraint la direction villaine à accélérer ses plans de recrutement pour ce mercato.
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Le Brésilien a dominé ses concurrents
Si Villa s'est positionné sur le dossier Gomes, l'Atlético de Madrid a également manifesté un intérêt marqué pour recruter le milieu de terrain. Mais les Colchoneros n'ont pas pu finaliser l'opération, offrant ainsi à Villa l'occasion de prendre l'avantage et d'attirer un joueur déjà rodé à l'élite anglaise.
Malgré les difficultés des Wolves, qui ont terminé en bas du classement et été relégués en Championship, le milieu de terrain est resté l’un des rares points forts du club. Il a disputé 41 matches la saison dernière et totalise 130 rencontres sous les couleurs de Molineux depuis son arrivée en provenance de Flamengo en 2023, inscrivant sept buts au passage.
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Quelle sera la prochaine étape pour Villa ?
L'arrivée de Gomes ne devrait pas marquer la fin des opérations estivales d'Aston Villa. Le club serait également sur le point de finaliser le recrutement de l'international suisse Johan Manzambi, en provenance de Fribourg, pour une indemnité record supérieure à 50 millions de livres sterling.
Ces renforts interviennent alors qu’Aston Villa se prépare à une saison très exigeante, marquée par son retour en Ligue des champions. De plus, les Villans s’apprêtent à disputer un choc au sommet contre le Paris Saint-Germain en finale de la Supercoupe de l’UEFA, après leur triomphe historique en Ligue Europa la saison dernière, et comptent bien poursuivre sur cette lancée remarquable.
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