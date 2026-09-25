Joao Felix savoure son rôle de deuxième attaquant alors que le Portugal lance l’ère Jorge Jesus par une victoire en Ligue des nations

L’attaquant de 26 ans a estimé que l’équipe avait réussi à mettre en place le nouveau plan tactique de son entraîneur, malgré un temps de travail commun très court. S’exprimant auprès de Sport TV après le coup de sifflet final, Felix a déclaré : « Nous savions que ce ne serait pas un match facile ; le pays de Galles est une bonne équipe. Le premier match sous les ordres d’un nouvel entraîneur est toujours difficile, et nous avons eu très peu de temps pour travailler sur les schémas de jeu du coach, mais je pense que, dans l’ensemble, nous avons livré un grand match et nous méritons d’être salués. »

Revenant sur une approche affirmée qui a produit 13 tentatives en première période, il a ajouté : « Je pense qu’on a pu voir notre dynamique : un football très offensif, un pressing haut, sans laisser à l’adversaire le moindre espace pour respirer. Nous avons enregistré 13 tirs avant la mi-temps, ce qui est beaucoup pour une première période. Je ne me souviens pas d’une seule occasion franche pour eux, alors que nous en avons eu plusieurs. Voilà ce à quoi les gens peuvent s’attendre : un football offensif, du pressing, ne pas laisser respirer les adversaires et se créer des occasions. Nous n’en avons marqué qu’un aujourd’hui, mais lors des prochains matches, si nous continuons comme ça, nous en marquerons sûrement davantage. »