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Joao Felix savoure son rôle de deuxième attaquant alors que le Portugal lance l’ère Jorge Jesus par une victoire en Ligue des nations
Une frappe déviée assure de précieux points
Le but décisif de Felix est arrivé à la 22e minute à l’Estadio Jose Alvalade, lorsque sa frappe lointaine a été déviée par Ben Davies pour tromper le gardien Danny Ward. Cristiano Ronaldo, de retour là où sa carrière professionnelle a commencé il y a 24 ans, a manqué une volée à bout portant et a vu une tentative en seconde période être refusée pour hors-jeu. Les hôtes ont survécu à une frayeur en fin de match lorsque Brennan Johnson a trouvé la barre transversale, avant que Ruben Dias ne réalise un sauvetage héroïque pour empêcher Lewis Koumas de marquer sur le rebond.
- SOPA Images
La philosophie offensive séduit le buteur du match
L’attaquant de 26 ans a estimé que l’équipe avait réussi à mettre en place le nouveau plan tactique de son entraîneur, malgré un temps de travail commun très court. S’exprimant auprès de Sport TV après le coup de sifflet final, Felix a déclaré : « Nous savions que ce ne serait pas un match facile ; le pays de Galles est une bonne équipe. Le premier match sous les ordres d’un nouvel entraîneur est toujours difficile, et nous avons eu très peu de temps pour travailler sur les schémas de jeu du coach, mais je pense que, dans l’ensemble, nous avons livré un grand match et nous méritons d’être salués. »
Revenant sur une approche affirmée qui a produit 13 tentatives en première période, il a ajouté : « Je pense qu’on a pu voir notre dynamique : un football très offensif, un pressing haut, sans laisser à l’adversaire le moindre espace pour respirer. Nous avons enregistré 13 tirs avant la mi-temps, ce qui est beaucoup pour une première période. Je ne me souviens pas d’une seule occasion franche pour eux, alors que nous en avons eu plusieurs. Voilà ce à quoi les gens peuvent s’attendre : un football offensif, du pressing, ne pas laisser respirer les adversaires et se créer des occasions. Nous n’en avons marqué qu’un aujourd’hui, mais lors des prochains matches, si nous continuons comme ça, nous en marquerons sûrement davantage. »
La position centrale apporte un confort individuel
Cette performance aboutie a également mis en lumière l’influence de l’attaquant lorsqu’il est utilisé juste derrière l’avant-centre plutôt que sur un côté. Interrogé sur son aisance dans ce rôle axial, Felix a déclaré à Sport TV : « J’ai toujours été moi-même ; j’ai toujours essayé de faire de mon mieux pour l’équipe, peu importe le poste où je jouais. Comme je l’ai toujours dit, mon poste, c’est juste ici, en tant que deuxième attaquant. Quand c’est le cas, il y a beaucoup plus de chances que les choses se passent bien. C’est ce qui s’est passé l’année dernière. Aujourd’hui, toute l’équipe a livré une bonne performance, et c’est là que je peux le plus les aider. »
- Onzex Press e Imagens
Les prochains matches exigent plus de réalisme devant le but
Jesus doit désormais exiger davantage d’efficacité de son secteur offensif après avoir gâché plusieurs occasions franches lors de leur match d’ouverture de Ligue des nations. Un test bien plus relevé attend les champions en titre lorsqu’ils se déplaceront pour affronter la Norvège le dimanche 27 septembre. Pendant ce temps, le pays de Galles de Craig Bellamy est sous une pression croissante pour trouver des réponses après avoir porté sa série sans victoire à cinq matches en 2026.
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