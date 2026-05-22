Après une première saison éclatante, suite à son transfert très médiatisé l’été dernier, Félix est revenu sur sa décision de rejoindre l’Arabie saoudite. Évoquant son intégration personnelle, le statut du club et le soulagement immense partagé avec Ronaldo après le coup de sifflet final, Félix a déclaré à Sport TV : « J’avais des doutes, mais je travaille chaque jour pour donner le meilleur de moi-même.

« Je me suis retrouvé dans un environnement très favorable : le style de jeu, mon positionnement, les coéquipiers qui m’entouraient. Au final, la saison a été fantastique et s’est conclue de la meilleure des manières. Quand je prends une décision, je la pèse. Je n’avais jamais envisagé de rejoindre Al Nassr, mais dès que j’ai donné mon accord, je me suis investi à 100 %. Parfois, les choses se passent bien, parfois non. Cette fois, je pense que tout a parfaitement fonctionné. »

Il a ajouté : « C’est spécial, car c’était une période très controversée. Gagner avec Al Nassr en Arabie saoudite n’est pas facile. Les Portugais ne le savent probablement pas. Il se passe beaucoup de choses en dehors du football ici. Al Nassr est malheureusement un petit club et il est difficile de remporter le championnat. Nous y sommes parvenus, c’est une journée mémorable pour les supporters et le club.

« Cris tentait d’obtenir son premier titre, surtout en championnat. Je vois chaque jour à quel point cela le travaillait ; je sais combien il voulait gagner. Je suis allé le serrer dans mes bras. Le meilleur joueur du championnat saoudien ? Beaucoup de joueurs ont brillé, mais, puisque Al Nassr est champion, je pense que le titre revient à moi ou à Cris. »