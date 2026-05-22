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João Félix révèle que Cristiano Ronaldo a « souffert » sous le poids de la quête du titre de la Ligue professionnelle saoudienne, finalement remporté par Al-Nassr pour la première fois en sept ans
Le doublé de Ronaldo met fin à une longue période de disette
Al-Nassr a été sacré champion de la Ligue professionnelle saoudienne 2025-2026 après une victoire écrasante 4-1 face à Damac, déjà condamné à la relégation, jeudi soir au stade Al-Awwal Park. Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé éclatant en seconde période, tandis que Sadio Mané et Kingsley Coman ont également frappé, offrant au club un sacre avec deux points d’avance sur son rival Al-Hilal. Ce triomphe met fin à sept années de disette pour la formation de Riyad et pousse Félix, recrue estivale, à révéler l’immense pression interne qui a ébranlé son illustre compatriote en coulisses.
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Félix revient sur son triomphe national
Après une première saison éclatante, suite à son transfert très médiatisé l’été dernier, Félix est revenu sur sa décision de rejoindre l’Arabie saoudite. Évoquant son intégration personnelle, le statut du club et le soulagement immense partagé avec Ronaldo après le coup de sifflet final, Félix a déclaré à Sport TV : « J’avais des doutes, mais je travaille chaque jour pour donner le meilleur de moi-même.
« Je me suis retrouvé dans un environnement très favorable : le style de jeu, mon positionnement, les coéquipiers qui m’entouraient. Au final, la saison a été fantastique et s’est conclue de la meilleure des manières. Quand je prends une décision, je la pèse. Je n’avais jamais envisagé de rejoindre Al Nassr, mais dès que j’ai donné mon accord, je me suis investi à 100 %. Parfois, les choses se passent bien, parfois non. Cette fois, je pense que tout a parfaitement fonctionné. »
Il a ajouté : « C’est spécial, car c’était une période très controversée. Gagner avec Al Nassr en Arabie saoudite n’est pas facile. Les Portugais ne le savent probablement pas. Il se passe beaucoup de choses en dehors du football ici. Al Nassr est malheureusement un petit club et il est difficile de remporter le championnat. Nous y sommes parvenus, c’est une journée mémorable pour les supporters et le club.
« Cris tentait d’obtenir son premier titre, surtout en championnat. Je vois chaque jour à quel point cela le travaillait ; je sais combien il voulait gagner. Je suis allé le serrer dans mes bras. Le meilleur joueur du championnat saoudien ? Beaucoup de joueurs ont brillé, mais, puisque Al Nassr est champion, je pense que le titre revient à moi ou à Cris. »
Tous les regards se tournent désormais vers la scène internationale.
La hiérarchie nationale étant désormais établie et les distinctions individuelles très disputées, l’attention des internationaux d’Al-Nassr se tourne rapidement vers leurs engagements en sélection. Felix a rapidement mis de côté les célébrations du championnat pour se concentrer sur les objectifs de son pays lors du prochain tournoi international.
Interrogé sur ses chances à la Coupe du monde, il a ajouté : « J’aurai quelques jours de repos pour voir ma famille au Portugal, puis nous nous remettrons au travail le 1er. À partir de là, il faudra mettre le championnat de côté. Favoris pour la Coupe du monde ? Nous voulons simplement donner le maximum à chaque match ; les choses se mettront en place naturellement. Nous possédons un excellent groupe et, avec un peu de chance, je crois que nous pouvons remporter la Coupe du monde. »
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La phase de qualification pour la Coupe du monde approche
Les tout nouveaux champions devront rapidement laisser de côté les célébrations club pour se consacrer aux obligations internationales, désormais prioritaires. Ronaldo et Félix rejoindront le stage de préparation du Portugal le 1er juin, afin de capitaliser sur leur dynamique et d'aborder une phase de groupes particulièrement relevée, où ils affronteront la République démocratique du Congo, l'Ouzbékistan et la Colombie.