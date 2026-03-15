João Félix prend le relais en l'absence de Cristiano Ronaldo ! La star portugaise explique comment il a surmonté sa disette de buts lors de ses 14 premiers matchs avec Al-Nassr

Alors que les supporters et les médias commençaient à se focaliser sur sa disette de 14 matchs sans but, Félix a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais perdu le sommeil à cause de ces statistiques. Le joueur de 26 ans a attribué son sang-froid à son expérience au plus haut niveau du football européen. S’exprimant après le coup de sifflet final, il a livré un aperçu sincère de son état d’esprit pendant cette période difficile.

« Cela vient avec la maturité », a expliqué Félix sur le site officiel de la ligue. « Je ne suis pas un novice dans ce milieu, donc je sais comment gérer ce genre de situations. Si je ne marque pas, ce n’est pas grave. Ça arrive. Mais parfois, je tire mal et le ballon rentre, et parfois je tire bien et il ne rentre pas. Je dois donc simplement rester calme, rester détendu, car les buts viendront quand j’en aurai besoin. »