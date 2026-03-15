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João Félix prend le relais en l'absence de Cristiano Ronaldo ! La star portugaise explique comment il a surmonté sa disette de buts lors de ses 14 premiers matchs avec Al-Nassr
Mettre fin à la longue attente d'un but
Le doublé de Félix contre Al-Khaleej a rappelé à point nommé son efficacité devant le but. La percée s'est produite de manière spectaculaire lors de la victoire 5-0 contre Al-Khaleej. Felix a inscrit les troisième et quatrième buts d'Al-Nassr, son deuxième but étant le plus beau de la rencontre. Il a contrôlé de main de maître une passe précise d'Angelo du pied droit, avant de la glisser sur son pied gauche et de la propulser d'une volée au-delà du gardien Anthony Moris. Al-Nassr s'est imposé haut la main malgré l'absence de sa superstar Cristiano Ronaldo, toujours indisponible pour cause de blessure.
La maturité face à la pression
Alors que les supporters et les médias commençaient à se focaliser sur sa disette de 14 matchs sans but, Félix a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais perdu le sommeil à cause de ces statistiques. Le joueur de 26 ans a attribué son sang-froid à son expérience au plus haut niveau du football européen. S’exprimant après le coup de sifflet final, il a livré un aperçu sincère de son état d’esprit pendant cette période difficile.
« Cela vient avec la maturité », a expliqué Félix sur le site officiel de la ligue. « Je ne suis pas un novice dans ce milieu, donc je sais comment gérer ce genre de situations. Si je ne marque pas, ce n’est pas grave. Ça arrive. Mais parfois, je tire mal et le ballon rentre, et parfois je tire bien et il ne rentre pas. Je dois donc simplement rester calme, rester détendu, car les buts viendront quand j’en aurai besoin. »
Prendre la tête du championnat
Le retour en forme de Félix ne pouvait pas mieux tomber pour Al-Nassr. À huit journées de la fin de la saison, le club de Riyad occupe la tête du classement, avec trois points d’avance sur son rival local Al-Hilal et cinq sur Al-Ahli. La course au titre de champion d’Arabie saoudite s’est transformée en une lutte à quatre, l’équipe d’Al-Qadsiah, entraînée par Brendan Rodgers, s’étant également hissée dans la course, à seulement sept points de la tête.
Felix est bien conscient de la concurrence qui les entoure, mais il estime qu'Al-Nassr est maître de son propre destin. « Oui, bien sûr, nous connaissons les résultats [de nos rivaux pour le titre] », a-t-il déclaré. « Hier, nous avons regardé le match [Al-Qadsiah contre Al-Ahli]. Aujourd’hui, je ne connais pas [encore] le score d’Al-Hilal, mais nous sommes premiers. Si nous faisons notre travail, nous remporterons le championnat. Nous ne dépendons que de nous-mêmes. Et c’est là-dessus que nous nous concentrons. »
Quelle sera la prochaine étape pour Félix ?
Al-Nassr accueillera prochainement Al-Najma et cherchera à conserver sa place en tête du classement. En plus de son doublé, Félix a conclu la rencontre avec sa 11e passe décisive de la saison, ce qui le propulse en tête du classement des meilleurs passeurs du championnat. Avec désormais 15 buts inscrits en championnat, l'attaquant trouve son rythme au moment idéal, alors qu'Al-Nassr vise le titre. « Nous allons bien ; nous sommes sur la bonne voie », a déclaré Felix.
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