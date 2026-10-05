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Joao Cancelo salue « l’instinct » derrière son superbe but lors de la victoire du Portugal contre la Norvège
Le latéral inspire un spectaculaire retournement de situation victorieux
Le latéral du FC Barcelone Cancelo a lancé le réveil du Portugal grâce à une frappe sensationnelle de loin, à l’entrée de la surface, après une remise en jeu parfaitement dosée de Nuno Mendes. Cette superbe égalisation a immédiatement effacé l’ouverture du score de Kristoffer Ajer, qui avait donné l’avantage à la Norvège seulement deux minutes plus tôt. Goncalo Ramos a ensuite scellé la remontée avec le but de la victoire à la 79e minute, permettant au Portugal de conserver son bilan parfait de quatre victoires en quatre dans le groupe A4 malgré l’absence de Cristiano Ronaldo.
- NTB
L’instinct a guidé un but égalisateur appuyé
Cette frappe spectaculaire a porté le total du défenseur en sélection à 14 buts en 77 apparitions avec son pays. En expliquant sa décision prise en une fraction de seconde de tirer plutôt que de chercher une passe, Cancelo a déclaré à RTP : « J’étais bien placé pour la touche de Nuno, parce que je sais que Nuno a une touche très puissante. Quand j’ai vu le ballon toucher le sol pour la première fois, c’était de l’instinct, j’ai regardé le but et, grâce à Dieu, ça s’est bien passé et c’était un but. »
La prudence pousse à un retrait tactique précoce
Malgré sa contribution décisive devant le but, le latéral a écopé d’un carton qui a entraîné une suspension automatique d’un match, le privant de la rencontre du Portugal contre le Danemark en novembre.
Conscient que le fait d’être sous la menace d’une suspension avait réduit son efficacité, Cancelo a accepté sa sortie un peu après l’heure de jeu : « Cela m’a affecté, et mon remplacement s’explique en partie par cela. J’ai compris la décision du sélectionneur d’effectuer ce changement.
« Le plus important avec mon but, c’était d’aider l’équipe à marquer après avoir encaissé contre la Norvège. C’était le plus important à ce moment-là. »
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Les obligations nationales suivent la trêve internationale très médiatisée
Après avoir contribué à assurer le maximum de points sur la scène internationale, Cancelo va désormais se reconcentrer pleinement sur ses engagements en club avec Barcelone. Le défenseur de 32 ans vise une place de titulaire lorsque le Barça retrouvera la Liga ce week-end contre Getafe.
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