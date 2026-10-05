Joao Cancelo salue « l’instinct » derrière son superbe but lors de la victoire du Portugal contre la Norvège

Malgré sa contribution décisive devant le but, le latéral a écopé d’un carton qui a entraîné une suspension automatique d’un match, le privant de la rencontre du Portugal contre le Danemark en novembre.

Conscient que le fait d’être sous la menace d’une suspension avait réduit son efficacité, Cancelo a accepté sa sortie un peu après l’heure de jeu : « Cela m’a affecté, et mon remplacement s’explique en partie par cela. J’ai compris la décision du sélectionneur d’effectuer ce changement.

« Le plus important avec mon but, c’était d’aider l’équipe à marquer après avoir encaissé contre la Norvège. C’était le plus important à ce moment-là. »