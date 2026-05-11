Tout juste après avoir célébré le titre de champion de la Liga 2025-2026 remporté par Barcelone, Cancelo a levé le voile sur son départ houleux d’Al-Hilal. L’ancien défenseur de Manchester City était arrivé en Arabie saoudite en tant que recrue phare, mais son séjour a été écourté par un manque de transparence de la part des dirigeants du club. Cancelo affirme aujourd’hui avoir été délibérément induit en erreur quant à son avenir au sein de l’équipe.

S’exprimant auprès de DAZN, le latéral n’a pas mâché ses mots : « À Al-Hilal, certaines personnes ne m’ont pas dit la vérité. Elles m’ont assuré que je serais inscrit sur la liste de la ligue saoudienne, puis, au moment crucial, elles ne l’ont pas fait. Du coup, c’est toujours moi qui passe pour le méchant… Mais au moins, je tiens mes engagements et je ne changerais cela pour rien au monde. J’ai toujours été comme ça : franc, sans rancune envers personne. »