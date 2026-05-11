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Joao Cancelo révèle qu’une promesse n’a pas été tenue à Al-Hilal, et le vainqueur de la Liga explique les raisons de son retour en prêt au FC Barcelone
Al-Hilal accusé de trahison par une star portugaise
Tout juste après avoir célébré le titre de champion de la Liga 2025-2026 remporté par Barcelone, Cancelo a levé le voile sur son départ houleux d’Al-Hilal. L’ancien défenseur de Manchester City était arrivé en Arabie saoudite en tant que recrue phare, mais son séjour a été écourté par un manque de transparence de la part des dirigeants du club. Cancelo affirme aujourd’hui avoir été délibérément induit en erreur quant à son avenir au sein de l’équipe.
S’exprimant auprès de DAZN, le latéral n’a pas mâché ses mots : « À Al-Hilal, certaines personnes ne m’ont pas dit la vérité. Elles m’ont assuré que je serais inscrit sur la liste de la ligue saoudienne, puis, au moment crucial, elles ne l’ont pas fait. Du coup, c’est toujours moi qui passe pour le méchant… Mais au moins, je tiens mes engagements et je ne changerais cela pour rien au monde. J’ai toujours été comme ça : franc, sans rancune envers personne. »
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Un retour à Riyad plus complexe qu’il n’y paraît
Si Cancelo a relancé sa carrière depuis son prêt en Catalogne, son avenir professionnel reste incertain. Al-Hilal, bien qu’il l’ait écarté de son projet sportif l’année dernière, ne serait pas disposé à laisser partir le défenseur sans contrepartie financière et aurait fixé son prix à 15 millions d’euros.
Le problème du « quota de joueurs étrangers », à l’origine de son exclusion, demeure un obstacle. Toutefois, l’insistance de Cancelo à affirmer qu’il n’a aucune rancune laisse entrevoir une réintégration hypothétique au sein de l’effectif d’Al-Hilal si un transfert définitif ne se concrétise pas. À Barcelone, on souhaite conserver le défenseur, mais uniquement s’il arrive en tant que joueur libre, ce qui est, pour l’instant, incompatible avec les exigences financières du club saoudien.
L’effet Flick et l’option Benfica
Sous la houlette de Hansi Flick, Cancelo a retrouvé un second souffle. Le technicien allemand a su tirer le meilleur de ce défenseur polyvalent, devenu un pilier du dispositif tactique des Blaugrana. Sa capacité à évoluer sur les deux ailes et à se projeter vers le milieu de terrain a offert à Barcelone la souplesse tactique nécessaire pour décrocher le titre national.
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Quatre titres de champion
En remportant le titre de champion de Liga, le latéral de 31 ans a désormais décroché des titres dans quatre des cinq grands championnats européens. Il avait auparavant remporté trois fois la Premier League avec Manchester City, la Serie A avec la Juventus, la Bundesliga avec le Bayern Munich et, plus récemment, la Liga avec Barcelone.