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Joao Cancelo lâche un énorme indice sur un transfert au FC Barcelone alors qu’un départ d’Al-Hilal se profile
Un indice sur les réseaux sociaux suscite l’enthousiasme
Le défenseur de 32 ans a affiché tout au long de l’été son désir de revenir en Espagne et a récemment utilisé les réseaux sociaux pour faire passer un message clair concernant son avenir. Cancelo a publié une photo de dos, vêtu du maillot de Barcelone, accompagnée d’un simple emoji sablier. Cette dernière mise à jour laisse penser que les négociations entre les différentes parties ont atteint une avancée décisive et positive.
Selon les informations, Barcelone se montre de plus en plus confiant quant à une issue rapide de ce feuilleton. Le club serait prêt à faire venir Cancelo en ville au début de la semaine prochaine, une fois les derniers obstacles administratifs levés avec Al-Hilal. Après avoir déjà passé la seconde moitié de la saison 2025-2026 en prêt au Barça, le joueur connaît parfaitement l’environnement du club et les attentes du exigeant public du Camp Nou.
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Obstacles dans les négociations et indemnités de transfert
La voie menant à un accord permanent n’a pas été sans complications, notamment en ce qui concerne les conditions financières du transfert. Barcelone avait initialement conclu un accord verbal avec Al-Hilal pour un montant avoisinant les 10 millions d’euros. Cependant, la situation s’est tendue lorsque de récents rapports en provenance d’Arabie saoudite ont suggéré que le club de la Pro League avait revu ses exigences à la hausse, jusqu’à 15 millions d’euros.
Malgré ces fluctuations de prix, le consensus général est que l’insistance du joueur à concrétiser ce transfert a forcé la main à Al-Hilal. Cancelo est resté professionnel mais ferme dans sa position, en faisant clairement savoir que sa priorité était un retour dans le projet de Hansi Flick.
Exclusion du groupe d'Al-Hilal
Les preuves du départ imminent de Cancelo se sont encore renforcées lorsqu’il n’a pas été retenu dans le groupe d’Al-Hilal pour son match d’ouverture en championnat contre Al-Faisaly vendredi dernier. Si le joueur a continué à participer aux séances d’entraînement afin de maintenir sa condition physique, son absence des compétitions indique que le club saoudien prépare son avenir sans lui. En outre, Al-Hilal se retrouve actuellement dans une situation où il compte 13 joueurs étrangers dans son effectif, alors que le règlement n’autorise l’enregistrement que de dix d’entre eux.
L’entraîneur d’Al-Hilal, Simone Inzaghi, a évoqué directement la situation lorsqu’il a été interrogé sur le statut de la star portugaise. Inzaghi a déclaré : « Il continue de s’entraîner normalement avec l’équipe. Quant à son avenir et à sa continuité, c’est une affaire qui relève de la direction. »
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Le feu vert tactique de Flick
Hansi Flick a été l’un des principaux artisans de la volonté de faire revenir Cancelo définitivement au Camp Nou. Après les performances impressionnantes du défenseur durant son prêt, l’entraîneur allemand a donné son feu vert définitif à la direction sportive pour poursuivre le recrutement. Flick apprécie la capacité de Cancelo à évoluer efficacement aussi bien sur le flanc droit que sur le flanc gauche de la défense, offrant une flexibilité tactique rare dans le football moderne. L’entraîneur estime qu’avoir un joueur expérimenté, techniquement doué et qui connaît déjà le système sera essentiel pour le développement de l’effectif et la cohérence tactique.
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