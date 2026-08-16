Le défenseur de 32 ans a affiché tout au long de l’été son désir de revenir en Espagne et a récemment utilisé les réseaux sociaux pour faire passer un message clair concernant son avenir. Cancelo a publié une photo de dos, vêtu du maillot de Barcelone, accompagnée d’un simple emoji sablier. Cette dernière mise à jour laisse penser que les négociations entre les différentes parties ont atteint une avancée décisive et positive.

Selon les informations, Barcelone se montre de plus en plus confiant quant à une issue rapide de ce feuilleton. Le club serait prêt à faire venir Cancelo en ville au début de la semaine prochaine, une fois les derniers obstacles administratifs levés avec Al-Hilal. Après avoir déjà passé la seconde moitié de la saison 2025-2026 en prêt au Barça, le joueur connaît parfaitement l’environnement du club et les attentes du exigeant public du Camp Nou.