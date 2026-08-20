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Joao Cancelo, frustré, descend en trombe dans le tunnel du Camp Nou après avoir été snobé lors de la présentation de Barcelone
Frustration dans le tunnel du Camp Nou
Cancelo affichait une frustration évidente lorsqu’il est retourné en trombe au vestiaire alors qu’il attendait d’être présenté au public du Camp Nou mercredi. Chaque membre de l’effectif du FC Barcelone a été présenté individuellement avant le match annuel du Trophée Joan Gamper. Pendant ce temps, Cancelo a été aperçu dans le tunnel avec le maillot n° 2, avant de partir soudainement, laissant ses coéquipiers complètement perplexes.
Un problème d’enregistrement retarde la présentation officielle
La raison de ce changement de programme soudain a rapidement émergé dans les médias locaux. Selon le journaliste espagnol Victor Navarro, Barcelone avait pleinement l’intention de présenter Cancelo aux côtés du reste de l’effectif, mais n’a pas pu aller au bout de cette démarche parce que l’enregistrement du latéral n’était pas encore finalisé.
Les informations ont confirmé que le club saoudien d’Al-Hilal avait déjà trouvé un accord avec Cancelo pour résilier son contrat, qui devait expirer à la fin de la saison. Cet accord a été conclu en échange de l’abandon par la star portugaise du reste des sommes qui lui étaient dues. Cependant, les derniers documents pour son arrivée à Barcelone n’ont pas encore été finalisés. Ce retard administratif inattendu signifiait que Cancelo restait officiellement un joueur d’Al-Hilal au moment de la présentation.
Rodri reçoit un accueil de héros en Catalogne
Alors que Cancelo a été contraint d’attendre, la nouvelle recrue du Barça Rodri a reçu la plus grande ovation du public local avant le coup d’envoi. Le milieu de terrain espagnol a signé un contrat de quatre ans avec le club de Liga plus tôt cette semaine après avoir bouclé un transfert de 65 millions de livres sterling en provenance de Manchester City. Rodri arrive en Catalogne avec une énorme réputation, après avoir été désigné meilleur joueur de la Coupe du monde 2026.
Le défenseur n’est pas non plus un inconnu pour les fidèles catalans, puisqu’il a été prêté au Camp Nou lors de la seconde moitié du dernier exercice ainsi que pendant la saison 2023-2024.
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Barcelone se projette vers la nouvelle saison
L’attention du groupe se tourne désormais résolument vers le début de la nouvelle saison de Liga. En coulisses, les dirigeants du Barça s’emploieront avec diligence à régler les problèmes d’enregistrement encore en suspens.
Le latéral de 32 ans est sur le point de devenir la nouvelle doublure de Barcelone pour la saison à venir. Une fois les formalités réglées et son transfert en provenance d’Al-Hilal officiellement bouclé, Cancelo sera prêt à relancer sa carrière en Espagne.
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