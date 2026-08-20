La raison de ce changement de programme soudain a rapidement émergé dans les médias locaux. Selon le journaliste espagnol Victor Navarro, Barcelone avait pleinement l’intention de présenter Cancelo aux côtés du reste de l’effectif, mais n’a pas pu aller au bout de cette démarche parce que l’enregistrement du latéral n’était pas encore finalisé.

Les informations ont confirmé que le club saoudien d’Al-Hilal avait déjà trouvé un accord avec Cancelo pour résilier son contrat, qui devait expirer à la fin de la saison. Cet accord a été conclu en échange de l’abandon par la star portugaise du reste des sommes qui lui étaient dues. Cependant, les derniers documents pour son arrivée à Barcelone n’ont pas encore été finalisés. Ce retard administratif inattendu signifiait que Cancelo restait officiellement un joueur d’Al-Hilal au moment de la présentation.



