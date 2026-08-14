AFP
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Joao Cancelo fait son retour à l’entraînement avec Al-Hilal alors que les discussions autour d’un transfert à Barcelone se poursuivent
Enregistrement de l’effectif en Arabie saoudite
Selon Mundo Deportivo, Al-Hilal a intensifié la situation autour de Cancelo en inscrivant officiellement le défenseur dans son effectif pour la saison à venir. Le club de Saudi Pro League a attribué le numéro 20 à l'international portugais, soulignant qu'il reste sous contrat à Riyad.
Cette position ferme intervient alors que les négociations avec Barcelone autour d'un transfert définitif connaissent des retards. Bien que le joueur soit désireux d'assurer un retour au Camp Nou, les clubs continuent de travailler sur les détails financiers et administratifs.
- Getty Images Sport
De retour à l’entraînement
À l’issue de sa pause d’après-saison et de ses obligations internationales, Cancelo a repris l’entraînement avec Al-Hilal. Le latéral a fait son retour dans les installations du club pendant que ses représentants et les dirigeants réglaient les derniers détails d’un éventuel départ.
Al-Hilal reste ferme sur son estimation afin de récupérer une partie de l’investissement consenti pour le faire venir de Manchester City. Pendant ce temps, le joueur s’est entraîné à part ou a géré sa condition physique tandis que le feuilleton se poursuivait en coulisses.
La poursuite en cours de Barcelone
Barcelone reste intéressé par un retour du latéral polyvalent en Catalogne après ses prêts réussis. L’équipe de Hansi Flick apprécie son expérience et sa flexibilité tactique sur les côtés, surtout compte tenu des précédentes blessures défensives au sein de l’effectif.
Cependant, le Barça a dû composer avec divers obstacles bureaucratiques et financiers pour finaliser l’accord. Les discussions entre les deux clubs se poursuivent alors qu’ils tentent de trouver un compromis sur le montant du transfert.
- AgenciaLOF
Une résolution est attendue prochainement
Alors que la nouvelle saison nationale approche à grands pas, la pression monte sur toutes les parties pour parvenir à une conclusion définitive. L'entourage de Cancelo pousse pour une issue qui satisfasse à la fois ses ambitions de carrière et les exigences financières d'Al-Hilal.
Les prochains jours seront décisifs pour déterminer si Barcelone peut boucler l'opération avant la fermeture du mercato. D'ici là, le défenseur reste officiellement lié au club saoudien.
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