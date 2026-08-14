Selon Mundo Deportivo, Al-Hilal a intensifié la situation autour de Cancelo en inscrivant officiellement le défenseur dans son effectif pour la saison à venir. Le club de Saudi Pro League a attribué le numéro 20 à l'international portugais, soulignant qu'il reste sous contrat à Riyad.

Cette position ferme intervient alors que les négociations avec Barcelone autour d'un transfert définitif connaissent des retards. Bien que le joueur soit désireux d'assurer un retour au Camp Nou, les clubs continuent de travailler sur les détails financiers et administratifs.