Les Blaugrana ont été sacrés champions d’Espagne après leur succès dans le Clásico disputé dimanche soir au Camp Nou. En s’imposant directement face aux Blancos, ils ont inscrit leur nom dans l’histoire de la Liga. Un simple match nul suffisait aux Catalans, qui abordaient la 35^e journée avec 11 points d’avance sur le Real.

Les hommes de Hansi Flick ont répondu présent avec brio, enchaînant une 11e victoire consécutive en championnat lors d’une soirée marquée par une double célébration. Un superbe coup franc de Marcus Rashford – le premier de ce type dans un Clásico depuis celui de Lionel Messi en 2012 – a été suivi d’une frappe de Ferran Torres, scellant ainsi le 29e titre du Barça et plongeant ses rivaux dans la tourmente.