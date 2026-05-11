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Joao Cancelo entre dans l'histoire en devenant le premier footballeur à accomplir cet exploit, au terme du sacre de Barcelone en Liga
Une victoire historique dans le Clásico
Les Blaugrana ont été sacrés champions d’Espagne après leur succès dans le Clásico disputé dimanche soir au Camp Nou. En s’imposant directement face aux Blancos, ils ont inscrit leur nom dans l’histoire de la Liga. Un simple match nul suffisait aux Catalans, qui abordaient la 35^e journée avec 11 points d’avance sur le Real.
Les hommes de Hansi Flick ont répondu présent avec brio, enchaînant une 11e victoire consécutive en championnat lors d’une soirée marquée par une double célébration. Un superbe coup franc de Marcus Rashford – le premier de ce type dans un Clásico depuis celui de Lionel Messi en 2012 – a été suivi d’une frappe de Ferran Torres, scellant ainsi le 29e titre du Barça et plongeant ses rivaux dans la tourmente.
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Cancelo inscrit son nom en lettres majuscules dans les annales du football.
Pour l’ancien défenseur de Manchester City, João Cancelo, qui a remporté six titres majeurs sous les ordres de Pep Guardiola, c’est enfin le sacre national qui lui avait échappé lors de son précédent passage au Barça, en 2023-2024. Revenu en prêt d’Al Hilal en janvier, le latéral a été titulaire hier soir et a déjà brillé en 2026, inscrivant un but et délivrant trois passes décisives en treize rencontres de Liga.
Aligné tantôt à gauche, tantôt à droite de la défense, le joueur de 31 ans est désormais le premier footballeur de l’histoire à avoir remporté le championnat dans quatre des cinq grands championnats européens. Après la Primeira Liga gagnée avec Benfica en 2014, la Serie A conquise avec la Juventus avait marqué son premier succès dans un championnat du « Top 5 ». Il a ensuite enchaîné trois couronnes en Premier League sous les couleurs de Manchester City, avant de s’adjuger la Bundesliga lors d’un prêt au Bayern Munich. Avec désormais la Liga à son palmarès, il ne lui manque plus que la Ligue 1 pour achever ce grand chelem des cinq grands championnats européens.
Surpasser les légendes
Plusieurs légendes ont conquis trois des cinq grands championnats, mais aucune n’a complété le quadruplé. David Beckham a failli y parvenir : sacré en Angleterre, en Espagne et en France, il a toutefois échoué à s’imposer en Serie A malgré deux prêts à l’AC Milan. Cristiano Ronaldo, lui aussi, a dominé en Angleterre, en Espagne et en Italie, sans jamais décrocher un quatrième titre national.
Zlatan Ibrahimović, lui aussi, a brillé en Espagne, en Italie et en France, avant de rejoindre Manchester United en 2016 avec l’occasion d’entrer dans l’histoire. Il a terminé sixième lors de sa seule saison complète en Premier League, malgré des succès en Europa League, en Coupe de la Ligue et en Community Shield. Thierry Henry, Kingsley Coman, Dani Alves, Arturo Vidal, Maxwell, Sami Khedira et Claude Makelele figurent également parmi les joueurs ayant conquis trois grands championnats, sans jamais franchir ce seuil symbolique.
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Quel avenir attend celui qui est entré dans l'histoire ?
Prêté par Al Hilal, Cancelo a brillé sous le maillot du Barça, mais son avenir à long terme reste à définir. Cet été, le club catalan devra choisir entre un nouveau prêt, un transfert définitif ou un retour du latéral au Moyen-Orient.
Reste la perspective alléchante de boucler le « Top 5 ». Déjà sacré en Angleterre, en Espagne, en Italie et en Allemagne, le latéral portugais n’a plus qu’à conquérir la Ligue 1 pour réaliser le grand chelem des principaux championnats européens. Un départ vers un cador français cet été lui offrirait donc une chance unique d’entrer encore un peu plus dans l’histoire.