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Joan Laporta se remet d’une intervention cardiaque : le président de Barcelone contraint de manquer le voyage de pré-saison en Angleterre après son hospitalisation
Intervention réussie pour le dirigeant du Barça
Le président de Barcelone a subi une intervention médicale mardi dans la capitale catalane après que les médecins ont identifié une arythmie cardiaque. Laporta s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour rassurer les supporters sur le fait que l'opération avait été un succès, confirmant que l'équipe médicale avait réussi à rétablir le rythme naturel de son cœur. Cette nouvelle soulage les supporters blaugrana, après un programme estival chargé pour le président.
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Le président du FC Barcelone remercie le personnel médical
Laporta a partagé un message détaillé de remerciement aux professionnels de santé qui ont supervisé son traitement et sa convalescence.
« Tout s'est bien passé, a déclaré Laporta sur les réseaux sociaux. Mon arythmie a été inversée. Mon cœur bat de nouveau de manière régulière. Je suis profondément reconnaissant envers les remarquables médecins, infirmiers et personnels soignants de l'Hospital de Barcelona, dirigés par le Dr Jordi Morillas. Ils ont fait un excellent travail.
« Je suis également fier des services médicaux du Barça, dirigés par le Dr Xavier Corbella, ainsi que de ma cheffe de cabinet, Manana Giorgadze, qui a tout coordonné avec une grande efficacité.
« Je tiens aussi à remercier le Dr Valentí Fuster et toute son équipe à Mount Sinai pour leurs précieux conseils, qui m'ont rassuré, ainsi que le Dr Brugada pour avoir recommandé la procédure à suivre afin d'inverser l'arythmie. »
Les projets de voyage annulés sur avis médical
Il était prévu que Laporta se rende en Angleterre cette semaine pour superviser la préparation de l’équipe première à St. George’s Park. L’effectif de Hansi Flick s’entraîne actuellement au Royaume-Uni en vue du match amical à venir contre Birmingham City vendredi. Cependant, selon ESPN, le dirigeant de 64 ans a été invité à rester en Espagne afin de se concentrer sur sa rééducation et de s’assurer d’un rétablissement complet avant de reprendre ses fonctions exigeantes.
Le président a récemment maintenu un calendrier international soutenu, après avoir passé du temps aux États-Unis plus tôt ce mois-ci. Il était présent pour assister au triomphe historique de l’Espagne en Coupe du monde, en assistant à plusieurs matches, dont la finale dans le New Jersey.
Cette mise à jour médicale intervient seulement quelques mois après que le président a consolidé sa position à la tête du club. Plus tôt cette année, Laporta a conservé sa présidence grâce à une victoire écrasante lors de l’élection. Ce succès a sécurisé son mandat jusqu’en 2031, lui offrant la stabilité institutionnelle qu’il estime nécessaire pour poursuivre le redressement financier et sportif du club après son retour à ce poste en 2021.
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Le focus de la présaison se déplace vers Birmingham
Pendant que leur président récupère chez lui, l’équipe première de Barcelone poursuit sa préparation sur les terrains en Angleterre. L’effectif est soumis à un travail intensif au centre national de football de la Football Association, afin d’affiner ses automatismes alors que Flick entame sa troisième saison à la tête de l’équipe. Après avoir déjà remporté deux titres de champion consécutifs durant son mandat, l’entraîneur allemand tourne désormais son attention vers une solide défense de son titre sur la scène nationale et vers cette gloire en Ligue des champions, toujours insaisissable, qui reste la dernière frontière pour ses joueurs.
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