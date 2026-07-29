Laporta a partagé un message détaillé de remerciement aux professionnels de santé qui ont supervisé son traitement et sa convalescence.

« Tout s'est bien passé, a déclaré Laporta sur les réseaux sociaux. Mon arythmie a été inversée. Mon cœur bat de nouveau de manière régulière. Je suis profondément reconnaissant envers les remarquables médecins, infirmiers et personnels soignants de l'Hospital de Barcelona, dirigés par le Dr Jordi Morillas. Ils ont fait un excellent travail.

« Je suis également fier des services médicaux du Barça, dirigés par le Dr Xavier Corbella, ainsi que de ma cheffe de cabinet, Manana Giorgadze, qui a tout coordonné avec une grande efficacité.

« Je tiens aussi à remercier le Dr Valentí Fuster et toute son équipe à Mount Sinai pour leurs précieux conseils, qui m'ont rassuré, ainsi que le Dr Brugada pour avoir recommandé la procédure à suivre afin d'inverser l'arythmie. »



