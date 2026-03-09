AFP/Josep Lago
Joan Laporta riposte à Xavi qui critique sévèrement les compétences managériales de la légende du FC Barcelone et affirme que Hansi Flick « remporte des matchs avec les mêmes joueurs »
Une guerre verbale acharnée éclate au Camp Nou
Les tensions entre la direction du FC Barcelone et son ancien milieu de terrain vedette couvent depuis le départ tumultueux de Xavi. Cependant, la situation a atteint son paroxysme après la récente apparition médiatique de Xavi, au cours de laquelle il a pointé du doigt l'administration du club pour ses promesses non tenues et ses problèmes systémiques pendant son mandat. Plutôt que de laisser ces accusations sans réponse, Laporta a profité d'un débat présidentiel très médiatisé pour défendre avec véhémence ses décisions exécutives. Soucieux de justifier le licenciement controversé d'une icône très appréciée du club, le président a établi un contraste net et sans concession entre la fin stagnante du règne de Xavi et l'énergie revitalisée qui entoure actuellement l'équipe sous la houlette de son tacticien allemand.
« Surpris et blessé », Laporta riposte à Xavi
Le président a admis avoir été « surpris et blessé » par ces commentaires, en particulier ceux concernant le fonctionnement interne du club. « J'ai été surpris et blessé. Quand je vois ces déclarations de Xavi, je pense à Flick. Il est difficile d'être président du Barça et il faut prendre des décisions difficiles. J'ai fait ce que j'avais à faire », a déclaré Laporta lors du débat, selon Mundo Deportivo. « Avec Xavi, je voyais que nous allions perdre, et avec Flick, je vois que nous allons gagner. Je comprends qu'il soit blessé. Alors que Xavi perdait, Flick gagne des matchs avec les mêmes joueurs. »
Le retour manqué de Messi et les tensions liées à son transfert
L'un des points centraux du conflit entre les deux parties est l'échec du retour de Lionel Messi au Camp Nou en 2023. Xavi a affirmé que Laporta avait délibérément opposé son veto au transfert, alors même que la Liga avait donné son feu vert. Laporta, quant à lui, insiste sur le fait que cette décision était d'ordre financier et motivée par les inquiétudes du joueur lui-même quant à la pression qu'impliquerait un retour dans son club de cœur, plutôt que par une volonté de faire la guerre à l'icône argentine.
« Avec Messi, lorsque nous n'avons pas pu renouveler son contrat pour des raisons financières, il m'a dit en 2023 qu'il souhaitait revenir. J'ai envoyé le contrat à Jorge Messi, qui est ensuite venu chez moi et m'a dit qu'il subirait trop de pression ici », a précisé Laporta. Cela contredit l'affirmation de Xavi selon laquelle l'accord était pratiquement conclu d'un point de vue sportif avant que le président ne « jette tout à la poubelle » au dernier moment.
La tension entre les deux hommes s'est également étendue au marché des transferts, Xavi révélant sa frustration face à des cibles manquées comme Martin Zubimendi, qui brille aujourd'hui sous la tutelle de Mikel Arteta au sein du géant de la Premier League, Arsenal. L'ancien entraîneur a déclaré que ses tentatives pour recruter le milieu de terrain avaient été bloquées par le conseil d'administration, qui avait invoqué des contraintes financières. Laporta a répliqué en suggérant que Xavi avait perdu confiance en l'équipe dont il disposait déjà, devenant trop critique à l'égard de la capacité du groupe à rivaliser avec le Real Madrid.
« Xavi explique dans l'interview les raisons pour lesquelles je l'ai licencié. Il est devenu complaisant et n'arrivait pas à trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Il a déclaré que le Barça ne serait pas compétitif face au Real Madrid. Il a demandé à changer de joueurs, et je lui ai dit qu'il ne pouvait pas continuer. Xavi était mécontent de l'équipe et des arbitres. Il disait que l'équipe n'était pas compétitive. C'était un thème récurrent », a ajouté le président dans sa réfutation.
Xavi accusé d'agir comme un pion politique
Laporta a également profité de l'occasion pour défendre son proche conseiller, Alejandro Echevarria, après que Xavi ait suggéré que le club était « pratiquement dirigé » par ce dernier. L'ancien président a affirmé que Xavi était manipulé par des personnalités s'opposant activement à l'administration actuelle, pointant directement du doigt son rival politique et présidentiel Victor Font. « Cela me fait mal qu'il se soit laissé utiliser et qu'il ait attaqué Alejandro Echevarria pour me nuire. Echevarría et Yuste ont défendu le mandat de Xavi jusqu'au bout. Derrière Xavi, il y a quelqu'un qui l'utilise, et c'est Víctor Font. Il essaie de brouiller les pistes », a déclaré Laporta avec fermeté.
Pour conclure sa défense, le président du Barça a fait valoir que ses actions avaient toujours été prises dans l'intérêt supérieur de l'institution, même si cela impliquait de rompre les liens avec des légendes du club. « Ce sont les trois décisions les plus difficiles que j'ai jamais prises. Messi, [Ronald] Koeman et Xavi. Je l'ai fait dans l'intérêt du Barça. J'ai eu deux d'entre eux comme joueurs et ce sont des décisions qu'il faut prendre. Ce sont des légendes du Barça. Le Barça ne peut pas être dirigé avec un ordinateur, c'est une question de sentiment. Le Barça est au-dessus des joueurs et des présidents », a-t-il conclu.
