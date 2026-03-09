Joan Laporta riposte à Xavi qui critique sévèrement les compétences managériales de la légende du FC Barcelone et affirme que Hansi Flick « remporte des matchs avec les mêmes joueurs »

L'un des points centraux du conflit entre les deux parties est l'échec du retour de Lionel Messi au Camp Nou en 2023. Xavi a affirmé que Laporta avait délibérément opposé son veto au transfert, alors même que la Liga avait donné son feu vert. Laporta, quant à lui, insiste sur le fait que cette décision était d'ordre financier et motivée par les inquiétudes du joueur lui-même quant à la pression qu'impliquerait un retour dans son club de cœur, plutôt que par une volonté de faire la guerre à l'icône argentine.

« Avec Messi, lorsque nous n'avons pas pu renouveler son contrat pour des raisons financières, il m'a dit en 2023 qu'il souhaitait revenir. J'ai envoyé le contrat à Jorge Messi, qui est ensuite venu chez moi et m'a dit qu'il subirait trop de pression ici », a précisé Laporta. Cela contredit l'affirmation de Xavi selon laquelle l'accord était pratiquement conclu d'un point de vue sportif avant que le président ne « jette tout à la poubelle » au dernier moment.

La tension entre les deux hommes s'est également étendue au marché des transferts, Xavi révélant sa frustration face à des cibles manquées comme Martin Zubimendi, qui brille aujourd'hui sous la tutelle de Mikel Arteta au sein du géant de la Premier League, Arsenal. L'ancien entraîneur a déclaré que ses tentatives pour recruter le milieu de terrain avaient été bloquées par le conseil d'administration, qui avait invoqué des contraintes financières. Laporta a répliqué en suggérant que Xavi avait perdu confiance en l'équipe dont il disposait déjà, devenant trop critique à l'égard de la capacité du groupe à rivaliser avec le Real Madrid.

« Xavi explique dans l'interview les raisons pour lesquelles je l'ai licencié. Il est devenu complaisant et n'arrivait pas à trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Il a déclaré que le Barça ne serait pas compétitif face au Real Madrid. Il a demandé à changer de joueurs, et je lui ai dit qu'il ne pouvait pas continuer. Xavi était mécontent de l'équipe et des arbitres. Il disait que l'équipe n'était pas compétitive. C'était un thème récurrent », a ajouté le président dans sa réfutation.