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Joan Laporta reconnaît avoir « fait ce qu'il fallait » concernant le départ de Lionel Messi, affirmant que Barcelone « devait construire une nouvelle équipe »
La nécessité d'une ère post-Messi
Laporta a une nouvelle fois défendu la décision de se séparer du plus grand joueur de l'histoire du Barça. Alors que ce départ a suscité larmes et frustration parmi les supporters, Laporta soutient que la réalité financière et sportive du club ne lui a laissé d'autre choix que d'entamer une reconstruction totale.
Lors d'un entretien franc avec El País, Laporta a expliqué que la logique derrière cette séparation s'inscrivait dans une planification à long terme. « J'ai fait ce que je devais faire. Leo approchait de la fin de sa carrière et nous devions construire une nouvelle équipe. Aurais-je aimé construire cette nouvelle équipe avec l'aide de Leo ? Oui. Nous avons essayé, mais cela n'a pas été possible », a-t-il admis.
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« Les intérêts finiront par se rejoindre »
Malgré le caractère purement administratif de la séparation de 2021, Laporta tient à ce que le lien entre Messi et Barcelone reste intact. Pour Laporta, l’histoire entre Messi et le Barça n’est pas encore terminée, du moins d’un point de vue symbolique et émotionnel.
« C'est un joueur clé de sa génération : Kubala, Cruyff et Messi. Il mérite une statue et un match d'hommage. Le Barça est sa maison », a déclaré Laporta. « La relation à l'avenir et dans l'immédiat sera telle que Leo le souhaite et telle que le Barça le souhaite. À un moment donné, les intérêts convergeront à nouveau. »
L'affaire Negreira et les tensions à Madrid
La conversation s'est ensuite orientée vers l'affaire Negreira, l'enquête sur les versements effectués par Barcelone à un ancien arbitre qui a fait la une des journaux en Espagne. Laporta s'est empressé de rejeter toute suggestion selon laquelle ces allégations pourraient nuire de manière irréversible à la réputation du club, accusant plutôt des forces extérieures basées dans la capitale espagnole d'attiser le feu.
« Non, il s’agit plutôt d’une campagne de dénigrement institutionnelle qui, heureusement, n’a pas abouti. Il y a des intérêts en jeu venant de Madrid », a affirmé le président.
Il a en outre évoqué un parti pris historique dans le football espagnol, déclarant : « J’ai toujours eu le sentiment que nous devions être bien supérieurs, car les arbitres ne nous favorisent pas. Ici, on dirait qu’ils aident toujours Madrid. Ils souffrent de « barcelonite » – c’est évident. »
- AFP
Des tensions avec Florentino Pérez
Enfin, Laporta a évoqué le refroidissement des relations avec le président du Real Madrid, Florentino Pérez. Autrefois considérés comme des alliés dans la promotion d’une Super Ligue européenne, les liens entre les deux hommes les plus puissants du football espagnol se sont rompus.
« Cela fait un bon moment (que nous ne nous sommes pas parlé). Depuis son implication dans l’affaire Negreira, nos relations se sont détériorées », a révélé Laporta.
Il a également évoqué le revirement de position de Barcelone concernant le projet de Super Ligue lui-même. « Je le respecte et j’ai le sentiment qu’il m’a respecté également. Nous avons décidé de nous retirer de la Super Ligue car elle avait perdu son sens : elle ne se concrétisait pas, et nous leur avions déjà fait part de cela. De plus, l’UEFA prenait des mesures pour améliorer la viabilité du football en Europe », a-t-il conclu.