Joan Laporta reconnaît avoir « fait ce qu'il fallait » concernant le départ de Lionel Messi, affirmant que Barcelone « devait construire une nouvelle équipe »

Laporta a une nouvelle fois défendu la décision de se séparer du plus grand joueur de l'histoire du Barça. Alors que ce départ a suscité larmes et frustration parmi les supporters, Laporta soutient que la réalité financière et sportive du club ne lui a laissé d'autre choix que d'entamer une reconstruction totale.

Lors d'un entretien franc avec El País, Laporta a expliqué que la logique derrière cette séparation s'inscrivait dans une planification à long terme. « J'ai fait ce que je devais faire. Leo approchait de la fin de sa carrière et nous devions construire une nouvelle équipe. Aurais-je aimé construire cette nouvelle équipe avec l'aide de Leo ? Oui. Nous avons essayé, mais cela n'a pas été possible », a-t-il admis.