Joan Laporta porte de nouvelles accusations stupéfiantes contre le Real Madrid alors que l'affaire Negreira fait l'objet d'une enquête à Barcelone
Contrer le discours de Negreira
Le procureur espagnol accuse actuellement Barcelone de corruption sportive pour avoir versé entre 7 et 8 millions d'euros sur une période de 17 ans à des sociétés liées à l'ancien vice-président du Comité technique des arbitres (CTA) de la Fédération espagnole de football, Jose Maria Enriquez Negreira. Laporta, qui se présente à sa réélection contre Victor Font, a vigoureusement défendu le géant catalan. Il insiste sur le fait que cet argent était uniquement destiné à des conseils techniques légitimes et que la pression juridique intense fait partie d'un plan coordonné par Madrid pour nuire au club.
Soixante-douze ans d'influence présumée
S'adressant à Cadena Cope, Laporta a détourné l'attention vers les rivaux acharnés du Barça, remettant en question l'impartialité des instances dirigeantes du football en soulignant les liens historiques entre Madrid et la Commission des arbitres. « Ne trouvez-vous pas honteux que pendant 72 ans, cette commission ait été dirigée par des membres du Real Madrid ? », a demandé Laporta. « Tous les membres. N'est-ce pas honteux ? Il s'agissait de conseils d'arbitres, pas de corruption sportive. Mais vous ne leur posez jamais de questions à ce sujet ; arrêtez de vous moquer de moi. »
« Ce qu'a fait le Barça était légal »
Les gens ont également interrogé Laporta sur l'un de ses slogans, « contre tout et contre tous ». Il a de nouveau évoqué les liens entre Madrid et la CTA.
« Contre toute attente et contre tous est une expression qui illustre ce qui nous arrive au Barça depuis des années », a poursuivi Laporta. « Le club était dominé, asservi. Il était sous tutelle ; on leur a permis de faire certaines choses dans le but d'en arriver là. Les contrats exorbitants n'étaient soumis à aucun contrôle économique.
Nous avons été confrontés à une campagne de dénigrement orchestrée depuis Madrid concernant l'affaire Negreira. Ce que le Barça a fait était légal, c'était très bien fait. À l'époque, ils payaient une société – nous l'avons déjà rencontrée – qui produisait des rapports d'arbitrage pour analyser les performances des arbitres. Je suis sûr que le Real Madrid faisait la même chose. Aujourd'hui, le Real Madrid a Megia Davila, la femme du comité des arbitres.
« Cela ne vous semble-t-il pas honteux ? Cela vous semble parfaitement normal. Peut-être n'avaient-ils pas besoin d'engager des experts en arbitrage, car ils le faisaient déjà, et même mieux. Vous ne vous en êtes pas rendu compte à Madrid ou quoi ? Ce que fait le Barça est-il honteux ? Ce que faisait Madrid n'était-il pas honteux ? »
Un club assiégé
La priorité immédiate pour Laporta est de remporter la victoire lors de l'élection présidentielle décisive de dimanche contre Font. Celui qui prendra les rênes du club devra faire face à la tâche monumentale de gérer l'enquête en cours du procureur général sur les paiements à Negreira tout en stabilisant les finances précaires du club. Sur le terrain, Barcelone se prépare à affronter Newcastle United lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui se déroulera mardi au St James' Park.
