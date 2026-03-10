Joan Laporta porte de nouvelles accusations stupéfiantes contre le Real Madrid alors que l'affaire Negreira fait l'objet d'une enquête à Barcelone

Les gens ont également interrogé Laporta sur l'un de ses slogans, « contre tout et contre tous ». Il a de nouveau évoqué les liens entre Madrid et la CTA.

« Contre toute attente et contre tous est une expression qui illustre ce qui nous arrive au Barça depuis des années », a poursuivi Laporta. « Le club était dominé, asservi. Il était sous tutelle ; on leur a permis de faire certaines choses dans le but d'en arriver là. Les contrats exorbitants n'étaient soumis à aucun contrôle économique.

Nous avons été confrontés à une campagne de dénigrement orchestrée depuis Madrid concernant l'affaire Negreira. Ce que le Barça a fait était légal, c'était très bien fait. À l'époque, ils payaient une société – nous l'avons déjà rencontrée – qui produisait des rapports d'arbitrage pour analyser les performances des arbitres. Je suis sûr que le Real Madrid faisait la même chose. Aujourd'hui, le Real Madrid a Megia Davila, la femme du comité des arbitres.

« Cela ne vous semble-t-il pas honteux ? Cela vous semble parfaitement normal. Peut-être n'avaient-ils pas besoin d'engager des experts en arbitrage, car ils le faisaient déjà, et même mieux. Vous ne vous en êtes pas rendu compte à Madrid ou quoi ? Ce que fait le Barça est-il honteux ? Ce que faisait Madrid n'était-il pas honteux ? »