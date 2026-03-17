Joan Laporta fait une annonce fracassante concernant l'avenir de Hansi Flick au FC Barcelone après avoir été réélu président du club

Lors d'une longue interview accordée à RAC1, Laporta a fait part de son immense satisfaction quant à la nomination de l'entraîneur effectuée au cours de son précédent mandat. Il a révélé que « nous annoncerons très certainement bientôt le renouvellement du contrat de Hansi Flick », précisant que le conseil d'administration préférait que l'entraîneur principal dispose systématiquement d'au moins un an d'« marge de manœuvre » dans son contrat. Le président a confirmé que le directeur sportif Deco menait actuellement les négociations, tandis que le vice-président Rafa Yuste serait chargé de la signature finale. Laporta a ajouté : « Je voudrais garder Hansi Flick pour toute la durée de ce mandat ; cela démontrerait notre stabilité et montrerait que nous sommes sur la voie de la victoire. C’est un jeune homme plein d’énergie qui se sent bien au club et dans la ville. »