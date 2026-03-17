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Joan Laporta fait une annonce fracassante concernant l'avenir de Hansi Flick au FC Barcelone après avoir été réélu président du club
Un mandat pour poursuivre sur la voie du succès
Après sa réélection, Laporta a donné la priorité à la situation contractuelle de Flick afin de garantir la poursuite du projet sportif. Flick a redynamisé une équipe qui peinait auparavant à trouver sa régularité, la menant à un triplé national impressionnant (La Liga, la Supercoupe d'Espagne et la Copa del Rey) dès sa première saison. Bien que son contrat actuel soit valable jusqu'en juin 2027, la direction du club est déterminée à récompenser ses contributions immédiates par de meilleures conditions, alors que le Barça se lance une nouvelle fois à la conquête des plus grands trophées dans la dernière ligne droite de la saison 2025-2026.
- AFP
La stabilité grâce à des renouvellements stratégiques
Lors d'une longue interview accordée à RAC1, Laporta a fait part de son immense satisfaction quant à la nomination de l'entraîneur effectuée au cours de son précédent mandat. Il a révélé que « nous annoncerons très certainement bientôt le renouvellement du contrat de Hansi Flick », précisant que le conseil d'administration préférait que l'entraîneur principal dispose systématiquement d'au moins un an d'« marge de manœuvre » dans son contrat. Le président a confirmé que le directeur sportif Deco menait actuellement les négociations, tandis que le vice-président Rafa Yuste serait chargé de la signature finale. Laporta a ajouté : « Je voudrais garder Hansi Flick pour toute la durée de ce mandat ; cela démontrerait notre stabilité et montrerait que nous sommes sur la voie de la victoire. C’est un jeune homme plein d’énergie qui se sent bien au club et dans la ville. »
Le parcours exceptionnel de Flick au Barça
Le mandat de Flick s'est caractérisé par une efficacité redoutable, puisqu'il a atteint les 100 matches officiels en un temps record, dès la fin février 2026. Au cours de ses 100 premiers matches, il a décroché le nombre impressionnant de 75 victoires, un record que seul Luis Enrique a réussi à dépasser dans l'histoire du club. Sous sa direction, Barcelone a retrouvé son efficacité redoutable, marquant pas moins de 281 buts en 100 matchs. Son style de jeu intense et son pressing haut ont non seulement conquis les supporters exigeants du Camp Nou, mais ont également rétabli le statut de Barcelone comme l'une des attaques les plus redoutées d'Europe.
- AFP
En quête de la suprématie continentale
Flick s'attache à transposer la domination nationale et le soutien de la direction sur la scène européenne, alors que Barcelone vise son premier titre de Ligue des champions depuis 2015. Après un match nul tendu 1-1 lors du match aller des huitièmes de finale contre Newcastle, Barcelone se prépare pour un match retour crucial au Spotify Camp Nou. Cette mission européenne coïncide avec l'avance de quatre points de l'équipe de Flick sur son grand rival, le Real Madrid, en Liga. Son renouvellement imminent devrait remonter le moral alors que le club entre dans une période décisive pour la saison avant la trêve internationale.
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