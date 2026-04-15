Joan Laporta dénonce un arbitrage « scandaleux » lors du match retour de Ligue des champions entre Barcelone et l’Atlético de Madrid et confirme son intention de déposer un nouveau recours auprès de l’UEFA

Au lendemain d’une élimination européenne controversée au Metropolitano, Joan Laporta a exprimé sa vive colère au sujet des décisions arbitrales qui, selon lui, ont pénalisé l’équipe de Hansi Flick lors des deux rencontres. Présent au Trofeo Conde de Godo, le dirigeant de 63 ans a fait part de son incrédulité quant à la gestion arbitrale de la double confrontation. Battu 2-0 à domicile à l’aller, le Barça a bien réagi en s’imposant 2-1 au retour, mais cette victoire n’a pas suffi pour atteindre les demi-finales, le malheur des Blaugranas étant aggravé par l’exclusion d’Eric Garcia.

« Tout d’abord, je tiens à féliciter l’Atlético de Madrid, mais cela ne change rien au fait que l’arbitrage d’hier, tant de la part de l’arbitre principal que du VAR, a été une honte », a déclaré Laporta. « Ce qu’ils nous ont fait est intolérable. Dès l’aller, ils n’avaient pas sifflé un penalty évident et expulsé un joueur alors qu’il méritait seulement un jaune, car Giuliano [Simeone] n’avait pas le ballon sous contrôle. Ce carton rouge nous a fait beaucoup de mal. »