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Joan Laporta dénonce un arbitrage « scandaleux » lors du match retour de Ligue des champions entre Barcelone et l’Atlético de Madrid et confirme son intention de déposer un nouveau recours auprès de l’UEFA
Laporta qualifie l’arbitrage de « honte »
Au lendemain d’une élimination européenne controversée au Metropolitano, Joan Laporta a exprimé sa vive colère au sujet des décisions arbitrales qui, selon lui, ont pénalisé l’équipe de Hansi Flick lors des deux rencontres. Présent au Trofeo Conde de Godo, le dirigeant de 63 ans a fait part de son incrédulité quant à la gestion arbitrale de la double confrontation. Battu 2-0 à domicile à l’aller, le Barça a bien réagi en s’imposant 2-1 au retour, mais cette victoire n’a pas suffi pour atteindre les demi-finales, le malheur des Blaugranas étant aggravé par l’exclusion d’Eric Garcia.
« Tout d’abord, je tiens à féliciter l’Atlético de Madrid, mais cela ne change rien au fait que l’arbitrage d’hier, tant de la part de l’arbitre principal que du VAR, a été une honte », a déclaré Laporta. « Ce qu’ils nous ont fait est intolérable. Dès l’aller, ils n’avaient pas sifflé un penalty évident et expulsé un joueur alors qu’il méritait seulement un jaune, car Giuliano [Simeone] n’avait pas le ballon sous contrôle. Ce carton rouge nous a fait beaucoup de mal. »
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Le club catalan a confirmé avoir déposé un deuxième recours auprès de l’UEFA.
Les Blaugrana avaient déjà tenté d'obtenir réparation après le match aller au Spotify Camp Nou, invoquant notamment une main de Marc Pubill, mais leurs premières démarches avaient été rejetées par l'instance dirigeante du football européen. Sans se décourager, Laporta a révélé que le vice-président Rafa Yuste préparait une deuxième série de documents officiels pour contester ces décisions.
« Barcelone exige des explications sur les raisons pour lesquelles cette plainte a été jugée irrecevable, et Yuste m'a dit qu'une autre plainte serait déposée car ce qui s'est passé hier est inacceptable. Des décisions très préjudiciables aux intérêts du club ont été prises et nous voulons que la lumière soit faite sur ce qui s'est passé », a ajouté Laporta.
Zones chaudes particulièrement surveillées
Laporta a passé en revue les incidents du match retour, qu’il estime avoir fait basculer la rencontre en faveur des hommes de Diego Simeone. De l’expulsion d’Eric Garcia au penalty refusé à Dani Olmo, le président du Barça affirme que chaque décision litigieuse a pénalisé son équipe. Il s’indigne surtout du traitement infligé à Fermin Lopez, dont le nez s’est mis à saigner après un choc avec le gardien Juan Musso.
« C’était un match où les décisions arbitrales nous ont beaucoup pénalisés. Lors du match retour, Eric Garcia n’était pas le dernier défenseur, Kounde arrivait », a-t-il déclaré. « L’arbitre a d’abord sorti un carton jaune, mais le VAR est intervenu et l’a annulé. Le but de Ferran Torres a été refusé, le penalty sur Dani Olmo était évident, la faute sur Fermin, dont la lèvre supérieure était fendue, était intolérable, puis Gavi a écopé d’un carton. Le jeune joueur souffrait en recevant des points de suture et n’a même pas été sanctionné. C’est inacceptable. »
Réplique ferme aux accusations « éhontées » de partialité de l’arbitre
Les propos du président font écho à la colère exprimée par l’ailier blessé Raphinha, qui a déclaré que le Barça s’était vu « complètement volé » cette double confrontation. Interrogé sur les rumeurs selon lesquelles Barcelone serait souvent favorisé par l’arbitrage, Laporta a fermement rejeté ces accusations qu’il juge absurdes au vu des événements des deux dernières semaines. « Ceux qui prétendent que le Barça est favorisé par les arbitres sont sans vergogne. Il leur suffit de regarder ce match de Ligue des champions pour comprendre. Personne n’y croit », a-t-il martelé. Le club doit désormais se recentrer sur la Liga pour assurer le titre dans les semaines à venir.