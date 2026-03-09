Getty/GOAL
Traduit par
Joan Laporta affirme que Xavi « n'arrivait pas à concilier sa vie familiale et son travail », alors que le président du FC Barcelone réagit aux accusations selon lesquelles il aurait empêché le retour de Lionel Messi
Laporta riposte aux accusations de Xavi
Dans une interview accordée au journal espagnol La Vanguardia, l'ancien entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernández, a révélé que Lionel Messi était sur le point de revenir au club en 2023 avant que le transfert ne soit finalement bloqué.
Xavi a déclaré que les discussions avec la star argentine avaient commencé peu après la victoire de Messi à la Coupe du monde au Qatar, soulignant que le joueur avait clairement exprimé son désir de revenir au Camp Nou. Selon l'ancien entraîneur, Barcelone avait déjà reçu l'accord de la Liga concernant les règles du fair-play financier.
Cependant, Xavi a affirmé que le président du club, Joan Laporta, avait décidé de mettre fin au transfert, craignant les répercussions politiques et institutionnelles que le retour de Messi pourrait entraîner au sein du club.
- AFP
La vérité derrière la saga Messi
Laporta a choisi de riposter lors du débat présidentiel avec son rival Víctor Font, qui a rapidement dérivé vers l'incapacité du club à faire revenir Messi en 2023. Alors que Font accusait l'administration actuelle d'avoir « rompu les relations avec le meilleur joueur de l'histoire », Laporta a insisté sur le fait que la décision appartenait entièrement à la superstar argentine et ne résultait en aucun cas d'une ingérence de la direction. Il a affirmé qu'une offre de contrat concrète avait été mise sur la table, mais qu'elle avait finalement été rejetée par le camp Messi pour des raisons personnelles.
Répondant à Xavi, Laporta a déclaré : « Il s'est relâché et n'a pas su trouver l'équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle. Il a déclaré que notre équipe ne serait pas compétitive en Europe. Il était constamment insatisfait de l'effectif dont il disposait. En ce qui concerne Messi, en 2023, j'ai envoyé le contrat à Jorge Messi, qui s'est montré très poli. Et en mai, il m'a dit que cela ne pouvait pas se faire car il serait soumis à trop de pression ici et qu'il préférait aller à Miami. Et je lui ai dit que je respectais cela. »
Le président de la Liga, Javier Tebas, s'est également exprimé sur la situation et a contesté la version des faits de Xavi, affirmant que la première division espagnole n'avait pas donné son feu vert pour qu'un tel accord soit conclu.
Conflits autour de Deco et de la structure du club
La tension entre Laporta et Font s'est intensifiée lorsque la discussion a porté sur l'orientation sportive du club et le rôle de Deco. Laporta a défendu son directeur sportif, le qualifiant de l'un des meilleurs de l'histoire aux côtés de Txiki Begiristain, tout en avertissant que les changements proposés par Font déstabiliseraient l'actuel entraîneur de l'équipe première, Hansi Flick. Font a toutefois rejeté l'idée selon laquelle Flick serait lié au conseil d'administration actuel, insistant sur le fait que l'Allemand est un professionnel au service du club, et non d'un président en particulier.
« Que vas-tu changer, Deco ? Où est la superstructure dont tu parles si tu comptes conserver les entraîneurs de toutes les sections ? Le projet sportif est en danger avec toi. Si tu es président, tu vas licencier Deco ; et Flick n'est pas à l'aise sans Deco. »
- Getty Images
Flick : La vérité reste avec moi
L'entraîneur principal Flick a fermement rejeté les questions des médias concernant ses discussions privées avec son prédécesseur Xavi. Malgré les rumeurs insistantes concernant des excuses, l'ancien entraîneur du Bayern a refusé de divulguer des détails, déclarant : « Je connais la vérité et je la garderai pour moi. »
Flick a comparé le caractère sacré de sa relation professionnelle avec Xavi à sa propre vie familiale, insistant sur le fait que leurs rencontres restaient confidentielles. « Nous sommes collègues et nous avons une bonne relation », a expliqué Flick. « Mais c'est une affaire privée, comme une conversation avec ma femme. Je ne fais aucun commentaire à ce sujet, car je sais ce qui s'est passé. »
Publicité