Laporta a choisi de riposter lors du débat présidentiel avec son rival Víctor Font, qui a rapidement dérivé vers l'incapacité du club à faire revenir Messi en 2023. Alors que Font accusait l'administration actuelle d'avoir « rompu les relations avec le meilleur joueur de l'histoire », Laporta a insisté sur le fait que la décision appartenait entièrement à la superstar argentine et ne résultait en aucun cas d'une ingérence de la direction. Il a affirmé qu'une offre de contrat concrète avait été mise sur la table, mais qu'elle avait finalement été rejetée par le camp Messi pour des raisons personnelles.

Répondant à Xavi, Laporta a déclaré : « Il s'est relâché et n'a pas su trouver l'équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle. Il a déclaré que notre équipe ne serait pas compétitive en Europe. Il était constamment insatisfait de l'effectif dont il disposait. En ce qui concerne Messi, en 2023, j'ai envoyé le contrat à Jorge Messi, qui s'est montré très poli. Et en mai, il m'a dit que cela ne pouvait pas se faire car il serait soumis à trop de pression ici et qu'il préférait aller à Miami. Et je lui ai dit que je respectais cela. »

Le président de la Liga, Javier Tebas, s'est également exprimé sur la situation et a contesté la version des faits de Xavi, affirmant que la première division espagnole n'avait pas donné son feu vert pour qu'un tel accord soit conclu.