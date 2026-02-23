Joan Laporta affirme que Lionel Messi a refusé de le saluer lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2023, alors qu'il s'exprime sur ses relations « tendues » avec la légende du FC Barcelone

Ce n'est pas la première fois que Laporta admet avoir rompu les liens autrefois solides qui l'unissaient à Messi, alors que les deux hommes avaient connu de nombreux moments heureux ensemble au Camp Nou. Il regrette que le plus grand joueur sud-américain de tous les temps ait été contraint de quitter son foyer spirituel.

Laporta a précédemment déclaré à La2CAT: « Je suis un fan du Barça et, par-dessus tout, je soutiens l'institution. » Il a ensuite révélé qu'il n'avait parlé qu'une seule fois à Messi au cours des quatre années qui ont suivi son départ pour Paris : « Nous nous sommes appelés le jour de son anniversaire, lorsqu'il est parti. Alejandro (Echevarria) nous a mis en contact. Ce fut une conversation affectueuse, mais elle n'a eu aucune conséquence et le sujet m'a laissé triste. »

Il est possible que certains ponts professionnels soient reconstruits, Messi ne cachant pas l'affection qu'il porte toujours au Barça. Il a déclaré que lui et sa femme Antonela avaient l'intention de revenir en Catalogne une fois qu'il aurait pris sa retraite.

Une autre sortie au Camp Nou pourrait avoir lieu avant cela, si un match amical ou une exhibition peut être organisé, tandis que Barcelone prévoit d'ériger une statue à un moment donné pour immortaliser le plus grand joueur qui ait jamais honoré ses couleurs.