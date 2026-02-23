Getty/GOAL
Joan Laporta affirme que Lionel Messi a refusé de le saluer lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2023, alors qu'il s'exprime sur ses relations « tendues » avec la légende du FC Barcelone
Messi a fait ses adieux à Barcelone en larmes pendant l'été 2021.
Laporta admet que sa relation avec une icône du Barça est devenue « tendue » à la suite d'une séparation émotionnelle en 2021. C'est au cours de cet été-là, alors que les difficultés financières frappaient durement le Blaugrana, que Messi, le plus grand joueur de tous les temps, a été contraint de faire ses adieux à la Catalogne.
Le Barça, qui n'avait pas les fonds nécessaires pour prolonger son contrat, avait initialement espéré que Messi accepterait de jouer gratuitement pendant que de nouvelles conditions étaient négociées. Il s'est rendu au Paris Saint-Germain en tant qu'agent libre, versant beaucoup de larmes lors d'une conférence de presse d'adieu émouvante, et il a du mal à pardonner à ceux qui l'ont contraint à rompre ses liens professionnels avec le club qui l'a aidé à devenir une superstar mondiale.
Révélation : Messi a snobé Laporta lors du Ballon d'Or 2023
Messi et Laporta se sont croisés depuis lors, mais l'atmosphère lors de ces rencontres est restée tendue. Ce dernier l'admet d'ailleurs, racontant à Catalunya Radio un incident surprenant qui s'est produit lors d'une cérémonie de remise de prix très médiatisée : « La relation avec Messi n'est plus ce qu'elle était.
Il y a également eu un incident lors de la cérémonie du Ballon d'Or, où je suis allé le saluer, mais il a estimé que nous ne devions pas nous saluer. Depuis, il y a eu un certain rapprochement, et j'espère que cela continuera à l'avenir. La relation est tendue, mais c'est une légende du FC Barcelone. »
Barcelone prévoit d'ériger une statue de Messi au Camp Nou
Ce n'est pas la première fois que Laporta admet avoir rompu les liens autrefois solides qui l'unissaient à Messi, alors que les deux hommes avaient connu de nombreux moments heureux ensemble au Camp Nou. Il regrette que le plus grand joueur sud-américain de tous les temps ait été contraint de quitter son foyer spirituel.
Laporta a précédemment déclaré à La2CAT: « Je suis un fan du Barça et, par-dessus tout, je soutiens l'institution. » Il a ensuite révélé qu'il n'avait parlé qu'une seule fois à Messi au cours des quatre années qui ont suivi son départ pour Paris : « Nous nous sommes appelés le jour de son anniversaire, lorsqu'il est parti. Alejandro (Echevarria) nous a mis en contact. Ce fut une conversation affectueuse, mais elle n'a eu aucune conséquence et le sujet m'a laissé triste. »
Il est possible que certains ponts professionnels soient reconstruits, Messi ne cachant pas l'affection qu'il porte toujours au Barça. Il a déclaré que lui et sa femme Antonela avaient l'intention de revenir en Catalogne une fois qu'il aurait pris sa retraite.
Une autre sortie au Camp Nou pourrait avoir lieu avant cela, si un match amical ou une exhibition peut être organisé, tandis que Barcelone prévoit d'ériger une statue à un moment donné pour immortaliser le plus grand joueur qui ait jamais honoré ses couleurs.
Messi désormais aux États-Unis avec l'Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup
Messi était récemment de retour dans un environnement familier lorsqu'il a effectué une visite secrète au Camp Nou, où il a pu voir les travaux de reconstruction qui y ont été effectués. Laporta a ajouté à Catalunya Radio : « Je savais qu'il était à Barcelone parce que l'équipe nationale argentine jouait ici, mais je ne savais rien de l'autre raison. Il est clair que si Messi veut entrer sur le terrain, il devrait être autorisé à le faire chaque fois que cela est possible. C'est chez lui. Et c'est ce qui s'est passé.
Leo mérite une statue au Camp Nou, comme celles de Cruyff et Kubala. Il mérite un hommage, et nous pensons que le moment idéal pour le faire sera lorsque le stade sera entièrement terminé et pourra accueillir plus de 100 000 personnes. »
Pour l'instant, Messi s'efforce d'améliorer sa réputation aux États-Unis, après avoir rejoint l'Inter Miami en 2023. Il a aidé le club à remporter une victoire historique en MLS Cup la saison dernière et a repris la compétition en 2026, alors qu'il se prépare à défendre son titre de champion du monde avec l'Argentine cet été.
