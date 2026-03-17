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Joan Laporta affirme que les portes du FC Barcelone resteront « toujours ouvertes » à Lionel Messi après avoir remporté l'élection présidentielle, malgré le différend avec Xavi
Une victoire écrasante pour Laporta
Laporta a été réélu président du FC Barcelone jusqu'en 2031, remportant une victoire écrasante qui lui ouvre la voie à un deuxième mandat consécutif. Laporta a battu son rival Víctor Font en recueillant 68,18 % des 48 480 suffrages exprimés par les membres du club, un résultat qui lui confère un mandat solide pour diriger les Blaugrana dans leur projet de nouveau stade et leur redressement financier en cours.
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La porte reste ouverte à une légende
Au lendemain de sa victoire, Laporta a abordé le sujet qui fâche : le retour éventuel de Messi. « Leo restera lié à Barcelone de la manière qu'il souhaitera », a déclaré Laporta à TV3 via ESPN.
« Il mérite un match d'hommage et aussi une statue. Ce serait extrêmement significatif. Seuls Ladislao Kubala et Johan Cruyff ont des statues au stade. Les portes du Barça lui sont toujours ouvertes, quand il le souhaite, afin qu'il puisse continuer à renforcer et à apporter de la grandeur à cette institution. »
Réplique aux accusations de sabotage de Xavi
La course à la présidence a été tout sauf calme, en grande partie à cause des déclarations fracassantes de l'ancien entraîneur du Barça, Xavi. Au cours de la campagne, Xavi a qualifié Laporta de « menteur » et a affirmé que le président avait activement fait obstacle au retour potentiel de Messi en Catalogne en 2023. Laporta a toutefois profité d'un débat houleux pour réfuter ces allégations, laissant entendre que le légendaire ancien milieu de terrain s'était relâché et n'arrivait pas à concilier sa vie familiale et sa vie professionnelle en tant qu'entraîneur.
Laporta a soutenu que la décision de Messi de rejoindre l'Inter Miami relevait entièrement du joueur, et non d'une quelconque ingérence de la direction. Il a déclaré : « Il [Xavi] a dit que notre équipe ne serait pas compétitive en Europe. Il était constamment insatisfait de l'effectif dont il disposait. Et concernant Messi, en 2023, j’ai envoyé le contrat à Jorge Messi, qui s’est montré très courtois. Et en mai, il m’a dit que cela ne pourrait pas se faire car il serait soumis à trop de pression ici et qu’il préférait partir à Miami. Et je lui ai dit que je respectais cela. »
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« Les meilleures années de notre vie »
Le président a conclu son discours d'après-élection par une grande promesse faite aux supporters du FC Barcelone, affirmant avec force que les difficultés de ces dernières années touchaient à leur fin. Avec le retour du Camp Nou à pleine capacité sous son mandat et l'équipe en tête de la Liga, Laporta estime que le club entre dans un âge d'or qui pourra rivaliser avec son premier mandat couronné de succès au milieu des années 2000.
« Gagner des titres, ce que les supporters adorent, mais aussi bien jouer. Et achever le stade à mi-parcours du mandat, car cela garantit l’avenir du club sur le plan financier, mais aussi un lieu à la hauteur pour offrir un spectacle sur le terrain. Les meilleures années de notre vie nous attendent », a déclaré Laporta à Mundo Deportivo.
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