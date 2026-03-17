Joan Laporta affirme que les portes du FC Barcelone resteront « toujours ouvertes » à Lionel Messi après avoir remporté l'élection présidentielle, malgré le différend avec Xavi

La course à la présidence a été tout sauf calme, en grande partie à cause des déclarations fracassantes de l'ancien entraîneur du Barça, Xavi. Au cours de la campagne, Xavi a qualifié Laporta de « menteur » et a affirmé que le président avait activement fait obstacle au retour potentiel de Messi en Catalogne en 2023. Laporta a toutefois profité d'un débat houleux pour réfuter ces allégations, laissant entendre que le légendaire ancien milieu de terrain s'était relâché et n'arrivait pas à concilier sa vie familiale et sa vie professionnelle en tant qu'entraîneur.

Laporta a soutenu que la décision de Messi de rejoindre l'Inter Miami relevait entièrement du joueur, et non d'une quelconque ingérence de la direction. Il a déclaré : « Il [Xavi] a dit que notre équipe ne serait pas compétitive en Europe. Il était constamment insatisfait de l'effectif dont il disposait. Et concernant Messi, en 2023, j’ai envoyé le contrat à Jorge Messi, qui s’est montré très courtois. Et en mai, il m’a dit que cela ne pourrait pas se faire car il serait soumis à trop de pression ici et qu’il préférait partir à Miami. Et je lui ai dit que je respectais cela. »