AFP
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Joan Capdevila, champion du monde, lance un appel pressant à Donald Trump après s’être vu refuser un visa pour assister à la finale
Une icône du football espagnol s’est vu refuser l’entrée
L'ancien arrière gauche de la « Roja », Capdevila, a essuyé un revers de taille après le refus par les autorités américaines de son autorisation de voyage ESTA à la veille de l'événement phare du tournoi. Le joueur de 48 ans avait initialement prévu d'emmener ses enfants à New York pour y assister à une grande réunion avec ses anciens coéquipiers, vainqueurs de la Coupe du monde 2010. Ce refus inattendu a contraint la légende espagnole à faire directement appel au gouvernement américain afin de sauver le voyage de rêve de sa famille.
- (C)Getty Images
Appel désespéré au président
Face à cet obstacle diplomatique, l’ancien défenseur de Villarreal a exprimé sa frustration sur les réseaux sociaux, demandant l’intervention directe de la Maison Blanche et du secrétaire d’État américain Marco Rubio.
Dans un message publié sur X, Capdevila a lancé cet appel : « J'AI BESOIN D'AIDE @realDonaldTrump ! On vient de m'annoncer que je ne peux pas me rendre à la finale avec mes enfants car mon ESTA a été refusé.
« Quelqu’un peut-il m’aider ? Vous n’imaginez pas à quel point j’étais impatient d’être là-bas avec tous mes coéquipiers de 2010 et cette équipe pour les encourager.
Je n’arrive pas à croire qu’on m’empêche d’entrer aux États-Unis… et que je vais manquer ce moment unique avec mes enfants, qui adorent le football. Si quelqu’un sait comment résoudre ce problème, je lui en serai reconnaissant à vie. »
Le match amical contre l'Iran est pointé du doigt.
Lors d’une interview accordée par la suite à la station de radio espagnole COPE, Capdevila a révélé que son interdiction de voyager aux États-Unis était due à un problème administratif lié à son visa. Il attribue ce refus à sa participation, il y a dix ans, à un match exhibition caritatif à Téhéran. Un contentieux similaire avait déjà touché l’arbitre Omar Artan, distingué par la CAF, qui s’était vu refuser l’entrée à l’aéroport international de Miami en raison de la rigueur des politiques frontalières américaines.
- (C)Getty Images
Le compte à rebours final commence maintenant
L'Espagne doit désormais rester concentrée sur le terrain, privée du soutien de certaines de ses figures légendaires dans les tribunes, lorsqu'elle affrontera l'Argentine, tenante du titre. Les hommes de Luis de la Fuente nourrissent de grandes ambitions : réaliser un doublé historique en remportant l'Euro puis la Coupe du monde, après avoir balayé la France en demi-finale. La confrontation au MetLife Stadium constituera le test décisif pour cette nouvelle génération de stars de la Roja, qui tentera de détrôner la puissance mondiale incarnée par Lionel Messi.
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