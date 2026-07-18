Face à cet obstacle diplomatique, l’ancien défenseur de Villarreal a exprimé sa frustration sur les réseaux sociaux, demandant l’intervention directe de la Maison Blanche et du secrétaire d’État américain Marco Rubio.

Dans un message publié sur X, Capdevila a lancé cet appel : « J'AI BESOIN D'AIDE @realDonaldTrump ! On vient de m'annoncer que je ne peux pas me rendre à la finale avec mes enfants car mon ESTA a été refusé.

« Quelqu’un peut-il m’aider ? Vous n’imaginez pas à quel point j’étais impatient d’être là-bas avec tous mes coéquipiers de 2010 et cette équipe pour les encourager.

Je n’arrive pas à croire qu’on m’empêche d’entrer aux États-Unis… et que je vais manquer ce moment unique avec mes enfants, qui adorent le football. Si quelqu’un sait comment résoudre ce problème, je lui en serai reconnaissant à vie. »