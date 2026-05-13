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JJ Gabriel, jeune prodige de Manchester United, a été sacré meilleur joueur de la saison de la Premier League chez les moins de 18 ans après une saison exceptionnelle marquée par 21 buts
Une distinction individuelle vient récompenser l’étoile montante de Manchester United.
À seulement 15 ans et déjà aligné dans une catégorie supérieure, le jeune prodige a été distingué pour sa saison exceptionnelle au sein de l’équipe de Darren Fletcher. Son but lors de la victoire 3-1 contre Stoke City ce week-end était son 21^e en championnat, et il lui reste encore la finale de la FA Youth Cup à disputer jeudi contre Manchester City. Gabriel, déjà décisif tout au long du parcours des Red Devils dans cette épreuve prestigieuse, visera désormais un titre collectif avec son équipe après cette récompense personnelle.
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Une réaction mesurée pour un jalon majeur
Gabriel a tenu à saluer le soutien du club, facteur clé de sa concentration durant son ascension fulgurante dans les équipes de jeunes à Carrington, où il a souvent dominé des défenseurs bien plus âgés.
« Je suis ravi de remporter ce prix », a-t-il déclaré à Mark Sullivan de MUTV à Carrington. « Je remercie mes entraîneurs et mes coéquipiers de m'avoir aidé à remporter ce prix exceptionnel. Depuis que nous nous sommes réunis au sein de l'équipe des moins de 18 ans, nous sommes devenus une très bonne équipe. Tout le monde veille les uns sur les autres et nous travaillons tous dur les uns pour les autres. Je pense que nous avons fait une très bonne saison. »
En plein développement sous la houlette de Fletcher
Fletcher a joué un rôle central dans l’épanouissement de Gabriel cette saison. Devenu entraîneur et préparateur technique, l’Écossais encadre au quotidien les plus grands espoirs du club sur les terrains d’entraînement. Gabriel salue l’influence déterminante de son mentor sur son jeu.
« L’Académie m’a beaucoup aidé à mûrir », a-t-il expliqué. « Elle me permet de rester humble et les pieds sur terre. Je suis ravi de travailler avec lui [Fletcher], c’est un entraîneur extraordinaire qui m’a beaucoup aidé cette saison à devenir un meilleur joueur et à donner le meilleur de moi-même. Il faut continuer à s’entraîner chaque jour sur le terrain, donner le meilleur de soi-même et travailler dur en salle pour rester en forme et éviter les blessures. Ma famille m’a beaucoup aidé, dans les moments difficiles comme dans les bons moments. Ils viennent à tous mes matchs, peu importe la distance, et je les aime énormément. »
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Une reconnaissance nationale pour l’élite de Carrington
Le prix a été dévoilé jeudi soir lors de la Conférence sur la formation des jeunes de la Premier League, où son coéquipier Albert Mills figurait également parmi les nominés pour cette première édition. Ce sacre de Gabriel constitue un tournant majeur pour le centre de formation du club, et atteste de la qualité actuelle du vivier de Carrington. Fort de ce trophée de meilleur joueur de la saison des moins de 18 ans, il vise désormais la finale de la FA Youth Cup, qu’il espère remporter avec les Red Devils pour couronner une saison individuelle déjà historique.