JJ Gabriel, jeune prodige de Manchester United, a été sacré meilleur joueur de la saison de la Premier League chez les moins de 18 ans après une saison exceptionnelle marquée par 21 buts

Gabriel a tenu à saluer le soutien du club, facteur clé de sa concentration durant son ascension fulgurante dans les équipes de jeunes à Carrington, où il a souvent dominé des défenseurs bien plus âgés.

« Je suis ravi de remporter ce prix », a-t-il déclaré à Mark Sullivan de MUTV à Carrington. « Je remercie mes entraîneurs et mes coéquipiers de m'avoir aidé à remporter ce prix exceptionnel. Depuis que nous nous sommes réunis au sein de l'équipe des moins de 18 ans, nous sommes devenus une très bonne équipe. Tout le monde veille les uns sur les autres et nous travaillons tous dur les uns pour les autres. Je pense que nous avons fait une très bonne saison. »