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JJ Gabriel, jeune pépite de 15 ans, laisse entendre qu’il pourrait endosser un rôle de premier plan à Manchester United, alors qu’il vient de boucler la saison 2025-2026
Une saison exceptionnelle pour la pépite du centre de formation.
Gabriel s'est imposé comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du pays. Après une saison exceptionnelle au cours de laquelle il a inscrit 23 buts en 23 matches de championnat avec les moins de 18 ans, l'adolescent s'est vu décerner le prestigieux titre de « Jeune joueur de l'année Jimmy Murphy ». C'est sur Instagram qu'il a célébré cette distinction, après une défaite décevante face à Manchester City en finale de la FA Youth Cup, et qu'il a exprimé sa gratitude. « C’est un immense honneur de recevoir le prix Jimmy Murphy du Jeune Joueur de l’Année. Merci à tout le monde chez @manutd. Je tiens également à remercier tous les supporters pour leur soutien indéfectible », a-t-il écrit.
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Une rumeur d’avant-saison agite déjà les supporters et attise leur enthousiasme.
La partie la plus révélatrice de son message est venue à la toute fin, où Gabriel a conclu son intervention avec audace en écrivant : « On se voit à la pré-saison. » Cette allusion en cinq mots suggère que Manchester United a décidé d’intégrer l’attaquant dans l’effectif senior en vue de la prochaine saison. Selon nos informations, le club souhaite lui offrir un parcours clair vers l’équipe première, et le joueur a déjà pris part à plusieurs séances d’entraînement avec le groupe pro. Avec plusieurs cadres retenus lors de la Coupe du monde, la tournée estivale constituera une occasion idéale pour le jeune attaquant de se montrer.
Carrick appelle à la patience envers ce jeune prodige
L’entraîneur par intérim Michael Carrick – qui devrait signer un contrat de deux ans comme entraîneur permanent – suit de près la progression de l’attaquant. En raison des règles strictes sur l’âge, Gabriel, alors âgé de seulement 14 ans au début de la saison, n’était pas autorisé à intégrer le groupe professionnel pour les matchs officiels. En mars, Carrick expliquait : « Il n’a pas le droit [de figurer dans le groupe pro le jour du match]. Il est encore trop jeune. JJ se débrouille très bien. Nous avons de réels talents au centre de formation et nous essayons d’intégrer les plus jeunes [à l’équipe première] aussi souvent que possible. Nous veillons à leur offrir cette exposition. JJ est un grand talent, cela ne fait aucun doute, et il a réalisé une bonne saison avec les U18. Nous avons une très haute opinion de lui. Mais la patience est essentielle pour bien gérer son développement, choisir le bon moment pour le faire monter en grade et ne pas le précipiter. Il s’est bien entraîné et c’est toujours positif d’avoir de jeunes joueurs qui montent. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Gabriel ?
Manchester United entamera sa préparation estivale le 18 juillet en Finlande face à Wrexham, puis prendra la direction de la Norvège pour défier Rosenborg. Gabriel ambitionne de s’illustrer durant cette tournée scandinave, qui s’achèvera le 1er août en Suède contre l’Atlético de Madrid, afin de consolider sa place dans l’équipe première.