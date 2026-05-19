JJ Gabriel, jeune pépite de 15 ans, laisse entendre qu’il pourrait endosser un rôle de premier plan à Manchester United, alors qu’il vient de boucler la saison 2025-2026

L’entraîneur par intérim Michael Carrick – qui devrait signer un contrat de deux ans comme entraîneur permanent – suit de près la progression de l’attaquant. En raison des règles strictes sur l’âge, Gabriel, alors âgé de seulement 14 ans au début de la saison, n’était pas autorisé à intégrer le groupe professionnel pour les matchs officiels. En mars, Carrick expliquait : « Il n’a pas le droit [de figurer dans le groupe pro le jour du match]. Il est encore trop jeune. JJ se débrouille très bien. Nous avons de réels talents au centre de formation et nous essayons d’intégrer les plus jeunes [à l’équipe première] aussi souvent que possible. Nous veillons à leur offrir cette exposition. JJ est un grand talent, cela ne fait aucun doute, et il a réalisé une bonne saison avec les U18. Nous avons une très haute opinion de lui. Mais la patience est essentielle pour bien gérer son développement, choisir le bon moment pour le faire monter en grade et ne pas le précipiter. Il s’est bien entraîné et c’est toujours positif d’avoir de jeunes joueurs qui montent. »