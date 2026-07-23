La sélection de Gabriel constitue une étape majeure pour ce joueur, qui ne fêtera ses 16 ans qu’en octobre. Après avoir remporté la Premier League et le titre de meilleur joueur des moins de 18 ans de Manchester United la saison dernière, l’attaquant londonien est le seul nouveau visage dans le groupe qui s’était rendu en Finlande la semaine dernière pour la défaite 1-0 contre Wrexham. Son intégration se fait aux dépens de l’attaquant Ethan Wheatley, exclu du groupe qui prend la direction de la Norvège.

Les Red Devils doivent déjà faire face à plusieurs absences : Tynan Thompson, la nouvelle recrue estimée à 8 millions de livres sterling, a été écartée, tandis que Benjamin Sesko, Karl Darlow et Matthijs de Ligt sont toujours à l’infirmerie. Malgré ces forfaits, tous les regards seront tournés vers Gabriel. Le club veille à gérer sa progression avec prudence, le jeune joueur n’ayant repris l’entraînement à plein temps que depuis peu. Toutefois, le directeur sportif Jason Wilcox aurait joué un rôle déterminant pour que l’ailier reste à Old Trafford malgré l’intérêt de plusieurs centres de formation rivaux.