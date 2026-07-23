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JJ Gabriel figure dans le groupe de Manchester United pour la rencontre amicale face à Rosenborg ; à seulement 15 ans, il vise un premier pas décisif sous l’égide de Michael Carrick
Une nouvelle étoile brille à Trondheim
La sélection de Gabriel constitue une étape majeure pour ce joueur, qui ne fêtera ses 16 ans qu’en octobre. Après avoir remporté la Premier League et le titre de meilleur joueur des moins de 18 ans de Manchester United la saison dernière, l’attaquant londonien est le seul nouveau visage dans le groupe qui s’était rendu en Finlande la semaine dernière pour la défaite 1-0 contre Wrexham. Son intégration se fait aux dépens de l’attaquant Ethan Wheatley, exclu du groupe qui prend la direction de la Norvège.
Les Red Devils doivent déjà faire face à plusieurs absences : Tynan Thompson, la nouvelle recrue estimée à 8 millions de livres sterling, a été écartée, tandis que Benjamin Sesko, Karl Darlow et Matthijs de Ligt sont toujours à l’infirmerie. Malgré ces forfaits, tous les regards seront tournés vers Gabriel. Le club veille à gérer sa progression avec prudence, le jeune joueur n’ayant repris l’entraînement à plein temps que depuis peu. Toutefois, le directeur sportif Jason Wilcox aurait joué un rôle déterminant pour que l’ailier reste à Old Trafford malgré l’intérêt de plusieurs centres de formation rivaux.
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S'appuyant sur une carrière junior aux records sans précédent
Gabriel s’est révélé en avril 2025 lors d’un match des moins de 18 ans contre Leeds United. Si son coéquipier Victor Musa a trusté les Une en inscrivant six buts lors d’une victoire 13-1, l’entrée en jeu de Gabriel, alors âgé de 14 ans, a marqué les esprits. Faisant preuve d’une vitesse, d’un équilibre et d’un contrôle exceptionnels, il a marqué deux buts pour ses débuts, prouvant qu’il pouvait facilement s’adapter à la montée en catégorie supérieure. Cette performance a ouvert la voie à une saison prolifique l’année dernière, au cours de laquelle il a inscrit 29 buts en 32 apparitions toutes compétitions confondues.
Son impact a été si profond que le club lui a accordé des privilèges exceptionnels, notamment de multiples invitations dans la loge d’honneur et une rencontre personnelle avec Sir Alex Ferguson à l’issue d’un match nul contre West Ham en décembre. Pour replacer les choses dans leur contexte, Gabriel entame actuellement son année de GCSE et a déjà dépassé les records établis par des figures légendaires telles que Duncan Edwards, Eddie Colman et Ryan Giggs, en jouant et en marquant en FA Youth Cup à un âge plus jeune que ce trio emblématique.
Maturité tactique et développement physique
Le staff technique de Manchester United a fait preuve de proactivité pour préserver son jeune atout, le repositionnant souvent de son poste naturel d’ailier gauche vers une position plus centrale. Cette adaptation tactique vise à éviter que Gabriel ne soit dominé physiquement par des arrières latéraux plus imposants, susceptibles de le mettre hors jeu par la force. Malgré sa silhouette menue, ses qualités techniques lui ont permis de s’épanouir, et le club est convaincu qu’il a profité du mercato estival pour se concentrer sur son développement physique et sa préparation athlétique.
Sa transition vers l’environnement de l’équipe première s’est déroulée sans accroc. Convoqué à l’origine par Ruben Amorim à l’entraînement, il est désormais un habitué des séances avec les seniors, sous l’œil attentif de Carrick. S’il joue en Norvège, Gabriel deviendra l’un des plus jeunes joueurs à avoir jamais représenté l’équipe première de Manchester United, suivant les traces de David Gaskell, toujours détenteur du record du plus jeune joueur ayant disputé un match officiel, à 16 ans et 19 jours.
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La voie menant à l’intégration des seniors
Tous les joueurs du groupe de 25 ne sont pas assurés de jouer, comme l'a rappelé le match amical de la semaine dernière contre Wrexham, où Dermot Mee, Jim Thwaites et Chido Obi sont restés sur le banc malgré les nombreux changements opérés par Carrick à la mi-temps. Pour Gabriel toutefois, simplement vivre l'ambiance d'un jour de match s'inscrit dans un plan de progression réfléchi.
Le groupe complet retenu pour le déplacement comprend : Tom Heaton, Radek Vitek, Harry Maguire, Leny Yoro, Luke Shaw, Ayden Heaven, Mason Mount, Joshua Zirkzee, Patrick Chinazaekpere Dorgu, Andrey Santos, Bryan Mbeumo, Chido Obi, Jack Fletcher, Tyler Fletcher, Harry Amass, Toby Collyer, Dan Gore, Dermot Mee, Shea Lacey, Ethan Williams, Jaydan Kamason, Jacob Devaney, Jim Thwaites, Dan Armer et JJ Gabriel.
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