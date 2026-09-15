Selon The Telegraph, Manchester United a été frappé par un développement majeur après que le très prometteur JJ Gabriel, âgé de 15 ans, a déposé un préavis formel signifiant son intention de quitter le club. Surnommé « Kid Messi », le talentueux attaquant a provoqué une onde de choc à Old Trafford après avoir demandé l’annulation de son enregistrement avec effet immédiat. Le timing constitue une énorme surprise, d’autant plus que United avait prévu de l’intégrer au groupe professionnel pour le match de Carabao Cup de mercredi contre Brighton.

S’il avait joué contre Brighton, Gabriel était en très bonne position pour devenir le plus jeune joueur de l’histoire à représenter Manchester United dans un match officiel.