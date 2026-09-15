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JJ Gabriel demande à quitter Manchester United avant une potentielle apparition record
Un coup dur terrible pour le centre de formation
Selon The Telegraph, Manchester United a été frappé par un développement majeur après que le très prometteur JJ Gabriel, âgé de 15 ans, a déposé un préavis formel signifiant son intention de quitter le club. Surnommé « Kid Messi », le talentueux attaquant a provoqué une onde de choc à Old Trafford après avoir demandé l’annulation de son enregistrement avec effet immédiat. Le timing constitue une énorme surprise, d’autant plus que United avait prévu de l’intégrer au groupe professionnel pour le match de Carabao Cup de mercredi contre Brighton.
S’il avait joué contre Brighton, Gabriel était en très bonne position pour devenir le plus jeune joueur de l’histoire à représenter Manchester United dans un match officiel.
- Getty Images Sport
Peser l’éclat de la jeunesse face à une soudaine incertitude
Cette demande de départ inattendue intervient moins d'une semaine après que Gabriel a signé des débuts sensationnels en UEFA Youth League avec un triplé lors d'une victoire 5-0 contre Sabah. Son ascension remarquable l'a vu devenir le plus jeune lauréat de l'histoire du prix Jimmy Murphy du jeune joueur de l'année du club la saison dernière. Les éloges ont afflué de la part de légendes du club, Rio Ferdinand le qualifiant d'« incroyable » et Ryan Giggs saluant en lui un « talent générationnel » lors de récentes évaluations très élogieuses.
S'exprimant après sa masterclass européenne, Adam Lawrence, responsable de la phase de développement professionnel, a déclaré : « JJ est entouré de personnes qui croient vraiment, vraiment en lui, du sommet du club jusqu'à tous les échelons. »
Des déclencheurs incertains en coulisses
Malgré la notification officielle, des sources internes indiquent que les raisons exactes derrière le souhait soudain de Gabriel de s’en aller restent floues. Alors que son contrat actuel court jusqu’à l’été et que des règles strictes empêchent une radiation immédiate, un espoir prudent subsiste à Old Trafford quant à une possible amélioration des relations. L’adolescent a récemment supprimé toutes les publications de son compte Instagram, ajoutant encore un peu plus d’intrigue à une situation qui a pris totalement au dépourvu le staff technique.
Les dirigeants du club restent confiants quant à la possibilité de régler la situation, compte tenu de ses liens de longue date, de ses relations solides avec le staff et de ses profondes attaches au sein de la structure de l’académie.
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Tracer sa voie pour la suite
Alors que Manchester United se prépare pour ses prochains engagements en coupes nationales, le club doit gérer avec délicatesse l’avenir de l’un des jeunes talents les plus convoités d’Europe. Gabriel ne fêtera ses 16 ans qu’en octobre, ce qui signifie que son développement sportif immédiat reste pour l’instant lié au géant anglais. La capacité de la direction à convaincre la sensation des réseaux sociaux de revenir sur sa position déterminera l’une des batailles les plus cruciales de la saison en matière de rétention des jeunes.
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