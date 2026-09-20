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JJ Gabriel a fait son choix ! Le prodige de Manchester United choisit Chelsea, alors que Manchester United identifie la star de Lens comme un possible remplaçant
Chelsea en tête de la course pour Gabriel
Selon The Standard, Gabriel a informé ses représentants que Chelsea est sa destination privilégiée s’il reste en Premier League. Chelsea s’est imposé comme le favori en Angleterre après une série de discussions de haut niveau présentant une voie claire vers l’équipe première.
United reste désespérément attaché à conserver l’attaquant très coté, mais éprouve de plus en plus de difficultés à le convaincre que son avenir se trouve à Manchester, Chelsea apparaissant désormais comme l’option anglaise la plus attractive au cours des récentes négociations.
La situation a atteint un point de rupture la semaine dernière lorsque Gabriel a officiellement demandé à Manchester United d’annuler son inscription à l’académie. Ce développement choc a laissé le club dans une position délicate, car il a jusqu’ici refusé d’accéder à cette demande tout en tentant de réparer une relation brisée.
- AFP
Barcelone et le Real Madrid se joignent à la course
Malgré sa préférence pour Chelsea sur le marché national, un départ vers la Liga reste une possibilité très sérieuse pour le jeune attaquant. Le Real Madrid comme le FC Barcelone suivent la situation de près, sachant qu’ils peuvent lui offrir une voie unique grâce à leurs prestigieux systèmes de réserve.
Le géant catalan apprécie le joueur depuis longtemps, au point de l’avoir déjà accueilli pour une visite de ses installations, où il a été présenté à Lamine Yamal. L’intérêt en provenance de la capitale espagnole est également concret, avec le Real Madrid qui envisage de passer à l’action pour le prodige après son incroyable total de 23 buts.
Les obstacles logistiques d’un transfert international sont atténués par le fait que Gabriel possède un passeport irlandais. Cette double nationalité est un facteur crucial dans la course à sa signature, car elle pourrait lui permettre de contourner certaines restrictions sur les transferts post-Brexit, qui empêchent généralement les joueurs britanniques de rejoindre des clubs de l’UE avant l’âge de 18 ans. Selon les règlements de la FIFA, il pourrait être éligible à un transfert vers un cador européen dès qu’il fêtera son 16e anniversaire, le 6 octobre.
Manchester United identifie la sensation de Lens comme successeur
Alors que la perspective d’un départ de Gabriel devient de plus en plus probable, la cellule de recrutement de Manchester United n’est pas restée inactive. Le club aurait identifié Mezian Mesloub, un talent de 16 ans évoluant actuellement à Lens en Ligue 1, comme le candidat idéal pour combler ce vide. Le département de recrutement de United a produit des rapports détaillés sur le Français, qui a déjà démontré son immense potentiel au plus haut niveau. Mesloub est entré dans l’histoire en marquant seulement 11 secondes après ses débuts professionnels contre Nantes.
S’attacher les services de Mesloub ne sera pas une tâche simple pour Manchester United, qui fait face à une forte concurrence de la part de ses rivaux de Premier League, Arsenal et Chelsea, ainsi que du champion de France, le Paris Saint-Germain. Cependant, United pourrait devoir attendre avant de le faire venir à Old Trafford en raison des règles liées au Brexit, qui stipulent généralement que les joueurs étrangers ne peuvent pas rejoindre des clubs anglais avant l’âge de 18 ans.
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Carrick appelle au calme au cœur de la tempête
L'entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a tenté d'apaiser les tensions autour du dossier Gabriel, en exhortant le public et les médias à se rappeler que le bien-être d'un jeune est au cœur de l'affaire.
« C'est un jeune garçon, JJ, et je pense qu'il est important de ne rien étaler ici », a déclaré Carrick lors d'une récente conférence de presse. « Avec l'exposition médiatique, la surveillance et tout le reste, il faut être prudent, faire preuve de bon sens et penser à lui avant tout. La situation se réglera d'elle-même, quelle que soit la manière dont elle se réglera. L'important, c'est de s'assurer qu'il va bien. »
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