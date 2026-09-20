Selon The Standard, Gabriel a informé ses représentants que Chelsea est sa destination privilégiée s’il reste en Premier League. Chelsea s’est imposé comme le favori en Angleterre après une série de discussions de haut niveau présentant une voie claire vers l’équipe première.

United reste désespérément attaché à conserver l’attaquant très coté, mais éprouve de plus en plus de difficultés à le convaincre que son avenir se trouve à Manchester, Chelsea apparaissant désormais comme l’option anglaise la plus attractive au cours des récentes négociations.

La situation a atteint un point de rupture la semaine dernière lorsque Gabriel a officiellement demandé à Manchester United d’annuler son inscription à l’académie. Ce développement choc a laissé le club dans une position délicate, car il a jusqu’ici refusé d’accéder à cette demande tout en tentant de réparer une relation brisée.