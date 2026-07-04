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Jhon Arias, souvent critiqué sous le maillot des Wolves, a endossé le rôle de héros en permettant à la Colombie de battre le Ghana et de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde
Arias inscrit le but qui qualifie la Colombie
La Colombie s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde grâce à une victoire étriquée 1-0 face au Ghana au Kansas City Stadium. Arias a inscrit le but décisif en première période, et l'équipe de Nestor Lorenzo a su conserver son avantage pour éliminer les Black Stars.
Le match a pris un tournant inattendu dès l’entame, Jhon Córdoba se blessant à l’aine et cédant sa place. Son remplaçant, Luis Suárez, s’est immédiatement illustré à la 14e minute en reprenant une passe de Daniel Muñoz avant d’envoyer un centre à ras de terre dans la surface pour Arias, qui a dévié le ballon au-delà de Lawrence Ati Zigi. Le Ghana a tout tenté pour égaliser après la pause, mais n’a pas réussi à percer une défense colombienne très disciplinée, permettant ainsi aux « Cafeteros » de conserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.
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Lorenzo explique le remplacement clé
Le sélectionneur colombien Lorenzo a expliqué que les problèmes de santé au sein de son effectif avaient pesé dans sa décision après la sortie de Cordoba, touché à l’aine.
« Plusieurs joueurs présentaient des symptômes grippaux, et nous nous attendions à ce qu’ils soient davantage fatigués », a expliqué Lorenzo, cité par ESPN. « Mais à ce moment-là, il s’agissait d’un remplacement tactique. »
L’ailier du Bayern Munich Luis Díaz a toutefois appelé ses coéquipiers à garder la tête froide malgré la qualification pour les huitièmes de finale : « Nous n’avons encore rien gagné. Ces matchs sont très difficiles, tous ont été serrés. Le positif, c’est que nous jouons bien, nous nous sentons à l’aise, nous sommes une famille, nous travaillons en équipe, et cela paiera par la suite. »
La chaleur accablante met les organismes à rude épreuve
Si la rencontre de football a été âprement disputée, le véritable adversaire des deux équipes était la chaleur accablante qui étouffait le Missouri. Avec des températures proches de 88 °F (environ 31 °C) et un indice de chaleur frôlant 96 °F (environ 36 °C), les conditions, quasi dangereuses, ont contraint les arbitres à imposer des pauses d’hydratation obligatoires tout au long de la partie.
Habituellement décriées pour leur impact sur le rythme de la rencontre, ces interruptions ont cette fois été accueillies avec soulagement par les deux effectifs, plusieurs joueurs présentant des signes de déshydratation et de crampes. L’effort physique s’en est trouvé accentué, et le dernier quart-temps s’est joué à un rythme nettement plus lent.
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La Suisse attend son adversaire en huitièmes de finale.
La Colombie affronte désormais la Suisse à Vancouver pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde. L’équipe de Lorenzo espère que une nouvelle prestation disciplinée lui permettra d’aller plus loin dans la compétition, après avoir réussi à surmonter un test exigeant face au Ghana. La condition physique de Córdoba suscitant désormais des inquiétudes suite à sa blessure en début de match, la Colombie attendra également des nouvelles de l’attaquant avant la rencontre.
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