La Colombie s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde grâce à une victoire étriquée 1-0 face au Ghana au Kansas City Stadium. Arias a inscrit le but décisif en première période, et l'équipe de Nestor Lorenzo a su conserver son avantage pour éliminer les Black Stars.

Le match a pris un tournant inattendu dès l’entame, Jhon Córdoba se blessant à l’aine et cédant sa place. Son remplaçant, Luis Suárez, s’est immédiatement illustré à la 14e minute en reprenant une passe de Daniel Muñoz avant d’envoyer un centre à ras de terre dans la surface pour Arias, qui a dévié le ballon au-delà de Lawrence Ati Zigi. Le Ghana a tout tenté pour égaliser après la pause, mais n’a pas réussi à percer une défense colombienne très disciplinée, permettant ainsi aux « Cafeteros » de conserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.