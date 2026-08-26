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« Jeune et enthousiasmant » : Bruno Fernandes encense la nouvelle recrue de Manchester United, Carlos Baleba, pour 70 M£
Manchester United boucle le transfert de Carlos Baleba pour 70 M£
Manchester United a officiellement bouclé la signature du milieu de terrain Baleba en provenance de Brighton dans le cadre d’un transfert pouvant atteindre 70 millions de livres sterling. United versera un montant initial de 65 M£, avec 5 M£ supplémentaires prévus sous forme de bonus.
L’international camerounais de 22 ans a signé un contrat à Old Trafford jusqu’en 2031. United conserve également une option pour prolonger le contrat d’une année supplémentaire, preuve de son engagement sur le long terme envers le joueur. L’arrivée de Baleba met fin à une longue quête du club, le milieu de terrain étant lié depuis un certain temps à un transfert vers Old Trafford.
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Fernandes salue une nouvelle recrue « jeune et enthousiasmante »
Fernandes a salué cette signature, exprimant son enthousiasme quant à ce que le nouveau venu peut lui apporter à ses côtés au milieu de terrain. S’exprimant lors des PFA Awards après avoir été nommé joueur de l’année par ses pairs en 2026, la star portugaise a révélé que les recruteurs d’Old Trafford l’admiraient depuis longtemps.
« C’est un joueur très énergique. Solide physiquement, il peut nous faire remonter le terrain en portant le ballon », a expliqué Fernandes. « Jeune et enthousiasmant, le club le suit depuis deux ans. »
Le milieu de terrain apporte trois ans d’expérience en Premier League
L’international camerounais arrive à Old Trafford avec déjà trois saisons complètes d’expérience en Premier League. Il avait initialement rejoint Brighton en provenance du club français de Lille en 2023, pour un montant initial de 23,2 M£. Sa signature parachève un renforcement majeur du milieu de terrain de Manchester United lors du mercato actuel. Le club a déjà recruté Andrey Santos en provenance de Chelsea et Youri Tielemans en provenance d’Aston Villa.
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Un nouvel élan nécessaire après le revers du premier jour
Baleba arrive alors que Manchester United est désireux d’oublier rapidement un début de saison décevant. Ses partenaires au milieu de terrain, Santos et Tielemans, ont tous deux débuté aux côtés du capitaine Fernandes lors de la première journée, mais Manchester United a subi une surprenante défaite 2-0 sur la pelouse du promu Hull City. Son intégration au milieu de terrain sera cruciale alors que Carrick cherche à lancer la campagne de United.
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