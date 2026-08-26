Manchester United a officiellement bouclé la signature du milieu de terrain Baleba en provenance de Brighton dans le cadre d’un transfert pouvant atteindre 70 millions de livres sterling. United versera un montant initial de 65 M£, avec 5 M£ supplémentaires prévus sous forme de bonus.

L’international camerounais de 22 ans a signé un contrat à Old Trafford jusqu’en 2031. United conserve également une option pour prolonger le contrat d’une année supplémentaire, preuve de son engagement sur le long terme envers le joueur. L’arrivée de Baleba met fin à une longue quête du club, le milieu de terrain étant lié depuis un certain temps à un transfert vers Old Trafford.