Selon Sport1, le président du club est intervenu personnellement dans les négociations avec l’Autrichien et a obtenu un résultat positif. Hoeneß a clairement exposé à l’entourage du joueur de 29 ans les limites financières du champion en titre concernant un nouveau contrat.

Ainsi, Laimer, qui a toujours affirmé se sentir bien à Munich et souhaiter y rester, ne bénéficierait que d’une augmentation de salaire modérée s’il prolongeait son contrat, qui expire en 2027, sur les bords de l’Isar.