Les négociations contractuelles entre le FC Bayern Munich et le défenseur Konrad Laimer durent depuis un certain temps déjà, mais une issue pourrait bientôt se profiler, grâce au président d'honneur Uli Hoeneß.
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Jeu de poker contractuel au FC Bayern ! Uli Hoeneß serait intervenu dans les négociations avec la star de la défense
Selon Sport1, le président du club est intervenu personnellement dans les négociations avec l’Autrichien et a obtenu un résultat positif. Hoeneß a clairement exposé à l’entourage du joueur de 29 ans les limites financières du champion en titre concernant un nouveau contrat.
Ainsi, Laimer, qui a toujours affirmé se sentir bien à Munich et souhaiter y rester, ne bénéficierait que d’une augmentation de salaire modérée s’il prolongeait son contrat, qui expire en 2027, sur les bords de l’Isar.
Selon les informations disponibles, le Bayern Munich ne s’opposerait pas à un départ gratuit de Konrad Laimer.
Après la victoire 3-0 en finale de la Coupe contre le VfB Stuttgart, Laimer s’est dit confiant quant à sa prolongation chez les Rouges, adressant au passage une petite pique à Hoeneß, qui l’avait sévèrement critiqué quelques semaines plus tôt.
« Ce n’est pas Maradona ! », s’était emporté Hoeneß sur DAZN au sujet des prétendues exigences salariales du milieu autrichien. Pourtant, un accord se profile désormais : le Bayern n’a pas cédé et aurait même, selon Max Eberl, accepté de le laisser partir libre dans un an.