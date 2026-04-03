Jesús : « Ronaldo n'est pas égoïste... C'est pour cette raison que j'ai préféré le laisser au repos »

Malgré cette large victoire, Jesus n'a pas caché ses réserves quant à certains aspects négatifs de la prestation de son équipe, soulignant que certains points devaient être corrigés lors de la prochaine étape.

« Le plus important pour nous était de remporter la victoire, ce que nous avons réussi à faire sur le score de 5-2, mais l’adversaire nous a causé quelques soucis à certains moments du match, a déclaré Jesus. Il a livré une bonne performance défensive et dispose d’un attaquant de talent. »

Il a ajouté : « Le point négatif le plus marquant a été d’encaisser deux buts, ce que nous ne voulons pas, et nous devons travailler pour y remédier rapidement. Mais dans l’ensemble, nous sommes sur la bonne voie et nous continuons à progresser pas à pas. »

L'entraîneur portugais a évoqué la performance défensive, expliquant : « Nous n’étions pas au meilleur de notre forme défensive aujourd’hui, surtout au niveau de la ligne arrière, et l’absence de Martinez nous a manqué, ce qui a affecté l’équilibre. »

Il a poursuivi en évoquant la situation de certains joueurs : « Simakan n’était pas à son meilleur niveau, et la fatigue se voyait clairement chez lui, surtout en deuxième mi-temps. Nous avons donc décidé de le remplacer pour le préserver. »