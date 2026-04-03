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Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Jesús : « Ronaldo n'est pas égoïste... C'est pour cette raison que j'ai préféré le laisser au repos »

Al Nasr FC vs Al Najma
Al Nasr FC
Al Najma
Saudi Pro League
J. Jesus
C. Ronaldo
Arabie saoudite
Portugal

L'entraîneur portugais se confie après le quintuplé de Al-Najma

Le Portugais Jorge Jesus, entraîneur de l'Al-Nasr, a fait des déclarations marquantes après la large victoire de son équipe contre Al-Najma (5-2), lors du match disputé vendredi soir dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen. Il a évoqué la performance de ses joueurs et a dévoilé les coulisses de cette victoire écrasante.

Al-Nasr porte ainsi son total à 70 points en tête du classement de la Ligue Roshen, creusant provisoirement l'écart avec Al-Hilal à 6 points.

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    Ronaldo n'est pas égoïste

    Lors d'une conférence de presse, Jesus a révélé la raison du remplacement de son compatriote Cristiano Ronaldo, déclarant : « Cristiano n'a pas participé aux deux derniers matchs, nous avons donc préféré le laisser se reposer, d'autant plus que nous menions de deux buts, ce qui nous a permis de mieux gérer son effort physique. »

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    Il a ajouté : « Si le score avait été nul, il aurait sans aucun doute joué jusqu'à la fin du match, mais les circonstances ont permis son remplacement à ce moment-là. »

    L'entraîneur portugais a salué l'état d'esprit de Ronaldo, déclarant : « Il fait preuve d'un grand professionnalisme et n'est pas un joueur égoïste. Il aurait pu rester sur le terrain pour tenter de réaliser un triplé, mais il a privilégié l'intérêt de l'équipe et a accepté de sortir pour se reposer. »

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    Les inconvénients de la victoire

    Malgré cette large victoire, Jesus n'a pas caché ses réserves quant à certains aspects négatifs de la prestation de son équipe, soulignant que certains points devaient être corrigés lors de la prochaine étape.

    « Le plus important pour nous était de remporter la victoire, ce que nous avons réussi à faire sur le score de 5-2, mais l’adversaire nous a causé quelques soucis à certains moments du match, a déclaré Jesus. Il a livré une bonne performance défensive et dispose d’un attaquant de talent. »

    Il a ajouté : « Le point négatif le plus marquant a été d’encaisser deux buts, ce que nous ne voulons pas, et nous devons travailler pour y remédier rapidement. Mais dans l’ensemble, nous sommes sur la bonne voie et nous continuons à progresser pas à pas. »

    L'entraîneur portugais a évoqué la performance défensive, expliquant : « Nous n’étions pas au meilleur de notre forme défensive aujourd’hui, surtout au niveau de la ligne arrière, et l’absence de Martinez nous a manqué, ce qui a affecté l’équilibre. »

    Il a poursuivi en évoquant la situation de certains joueurs : « Simakan n’était pas à son meilleur niveau, et la fatigue se voyait clairement chez lui, surtout en deuxième mi-temps. Nous avons donc décidé de le remplacer pour le préserver. »

  • Un message à nos supporters

    Georgi Jesus a adressé un message particulier aux supporters d'Al-Nasr, saluant le rôle essentiel qu'ils jouent dans le soutien apporté à l'équipe. Il a déclaré : « L'ambiance était formidable, et ce sont les supporters qui font d'une équipe une équipe de champions ; c'est ce qu'on attend toujours d'eux. »

    Il a conclu : « Nous espérons que ce soutien se poursuivra tout au long de la saison, car il constitue un élément essentiel pour atteindre nos objectifs et aller de l’avant dans la course aux titres. »

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