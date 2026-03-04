Getty Images
Jesse Lingard sur le point de faire son retour ! L'ancienne star de Manchester United est à quelques jours de faire ses débuts avec Corinthians après sa première séance d'entraînement avec le club brésilien
Première séance d'entraînement au Corinthians
Selon le média brésilien Globo, le transfert de Lingard au Brésil touche à sa fin, l'ancien attaquant de Manchester United ayant officiellement rejoint ses nouveaux coéquipiers. Le joueur de 33 ans a été aperçu mercredi au CT Joaquim Grava, marquant ainsi son tout premier jour sur le terrain avec le géant sud-américain après son départ de Séoul.
Alors que le reste de l'équipe s'entraînait sur le terrain sous l'œil attentif de l'entraîneur Dorival Junior, Lingard est resté à l'intérieur. Il s'est concentré sur un programme de musculation et de conditionnement physique sur mesure, conçu pour accélérer rapidement sa remise en forme, alors qu'il se prépare à entamer ce nouveau chapitre audacieux de sa carrière après être devenu agent libre en décembre.
En attente d'autorisation administrative
Malgré sa présence visible sur le terrain d'entraînement, Lingard n'est pas encore officiellement inscrit pour jouer dans le club brésilien. La direction du Corinthians s'efforce actuellement de surmonter les obstacles bureaucratiques nécessaires et de finaliser un visa de travail avant que le contrat d'un an puisse être confirmé.
Les premières évaluations physiques suggèrent qu'il aura besoin d'au moins une semaine d'entraînement intensif avant d'être jugé suffisamment en forme pour participer aux matchs officiels de l'équipe.
Retrouvailles avec Memphis Depay
Si le transfert est définitivement conclu, Lingard partagera à nouveau le vestiaire avec Depay, renouant ainsi avec leur partenariat offensif de l'époque où ils jouaient à Old Trafford. Le duo a disputé 31 matchs ensemble à United lors de la saison 2015-2016, et le transfert réussi de Depay au Brésil en 2024 a probablement influencé la décision de Lingard.
Memphis avait précédemment évoqué ses motivations pour rejoindre le Brésil, déclarant : « Les raisons pour lesquelles j'ai signé sont très simples pour moi... Cette aventure m'a rendu heureux. L'énergie que j'ai reçue, les efforts du club, l'accueil des supporters... Je n'avais jamais vécu cela auparavant. Nous jouons peut-être à un niveau plus élevé en Europe, mais on ne peut nier que le football authentique vient du Brésil. C'est la Mecque du football. »
Préparatifs pour le match contre Coritiba
Pendant que Lingard s'entraînait dur en salle, le reste de l'équipe du Timao participait à des exercices tactiques intensifs sur le terrain. L'entraînement comprenait des matchs à trois contre trois et à quatre contre quatre, ainsi que des simulations de contre-attaques spécifiques conçues pour exploiter les avantages numériques sous la direction stricte de Dorival Junior.
La séance s'est terminée par un match d'entraînement sur tout le terrain, l'entraîneur préparant son équipe pour les prochains matchs, en particulier l'important affrontement contre Coritiba à la Neo Quimica Arena mercredi prochain. Le club profite activement de cette période pour gérer la charge de travail de ses joueurs clés, offrant du repos à ceux qui montrent des signes de fatigue tout en intégrant avec soin les nouveaux arrivants comme Lingard.
