Jesse Lingard sur le point de faire son retour ! L'ancienne star de Manchester United est à quelques jours de faire ses débuts avec Corinthians après sa première séance d'entraînement avec le club brésilien

Selon le média brésilien Globo, le transfert de Lingard au Brésil touche à sa fin, l'ancien attaquant de Manchester United ayant officiellement rejoint ses nouveaux coéquipiers. Le joueur de 33 ans a été aperçu mercredi au CT Joaquim Grava, marquant ainsi son tout premier jour sur le terrain avec le géant sud-américain après son départ de Séoul.

Alors que le reste de l'équipe s'entraînait sur le terrain sous l'œil attentif de l'entraîneur Dorival Junior, Lingard est resté à l'intérieur. Il s'est concentré sur un programme de musculation et de conditionnement physique sur mesure, conçu pour accélérer rapidement sa remise en forme, alors qu'il se prépare à entamer ce nouveau chapitre audacieux de sa carrière après être devenu agent libre en décembre.