Jesse Lingard se dit « fier » de ses débuts historiques avec les Corinthians malgré un résultat « difficile », alors que l'Anglais découvre le football brésilien

L'ancien joueur de Manchester United est entré en jeu à la mi-temps, remplaçant Breno Bidon alors que les Corinthians étaient déjà menés 2-0. Sa tâche s'est considérablement compliquée lorsque son coéquipier Allan a reçu un carton rouge pour un geste offensant, obligeant les visiteurs à disputer la majeure partie de la seconde mi-temps à 10 contre 11.

Lingard n'a toutefois pas laissé cet infériorité numérique entamer son impact, se montrant vif et créatif en possession du ballon. Il a failli marquer un but pour l'occasion, mais son tir, qui semblait se diriger vers les filets, a été repoussé par un superbe arrêt du gardien vétéran de Fluminense, Fabio. Le match s'est finalement soldé par une défaite 3-1.