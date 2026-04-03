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Jesse Lingard se dit « fier » de ses débuts historiques avec les Corinthians malgré un résultat « difficile », alors que l'Anglais découvre le football brésilien
Des débuts difficiles dans le championnat brésilien
L'ancien joueur de Manchester United est entré en jeu à la mi-temps, remplaçant Breno Bidon alors que les Corinthians étaient déjà menés 2-0. Sa tâche s'est considérablement compliquée lorsque son coéquipier Allan a reçu un carton rouge pour un geste offensant, obligeant les visiteurs à disputer la majeure partie de la seconde mi-temps à 10 contre 11.
Lingard n'a toutefois pas laissé cet infériorité numérique entamer son impact, se montrant vif et créatif en possession du ballon. Il a failli marquer un but pour l'occasion, mais son tir, qui semblait se diriger vers les filets, a été repoussé par un superbe arrêt du gardien vétéran de Fluminense, Fabio. Le match s'est finalement soldé par une défaite 3-1.
Une soirée mémorable au Maracanã
Malgré le caractère mitigé du score final, Lingard est entré dans l'histoire mercredi soir. En entrant en jeu lors du match disputé à Rio de Janeiro, le joueur de 33 ans est devenu le premier Anglais à évoluer dans la première division du football brésilien. Il a écrit sur Instagram : « Fier de faire mes débuts avec les Corinthians. C'est un résultat difficile à accepter, mais nous devons rester soudés et continuer à aller de l'avant. »
Des visages familiers et de futurs partenariats
Si Lingard a passé ses premières minutes au Brésil en tant que seul représentant anglais, il n'est pas pour autant dépourvu d'amis dans le vestiaire du Timao. Il n'a pas encore pu rejoindre son ancien coéquipier de Manchester United, Memphis Depay, actuellement blessé, mais le duo devrait former un duo créatif redoutable dans les semaines à venir. L'équipe compte également dans ses rangs l'ancien défenseur d'Arsenal Gabriel Paulista, qui apporte une nouvelle dose d'expérience de la Premier League à la formation.
- AFP
Et maintenant ?
Le Corinthians occupe actuellement la 14e place du classement, avec seulement 10 points récoltés en neuf matches. Il affrontera l'Internacional dimanche prochain, et Lingard espère être titularisé et faire la différence pour son club.