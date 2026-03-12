Jesse Lingard révèle que les conseils de son ancien coéquipier à Manchester United, Memphis Depay, ont été « déterminants » dans son transfert au Corinthians

Le milieu de terrain de 33 ans a signé un contrat qui court jusqu'à la fin de la saison en cours, avec une option pour une année supplémentaire. Lors de sa présentation officielle, le joueur formé au centre de formation de Manchester United a clairement exprimé son désir d'ajouter de nouveaux trophées à ceux qu'il a remportés pendant son séjour à Old Trafford, soulignant qu'il était prêt à affronter un environnement très exigeant et motivé à aider le club à remporter des trophées.

« Je suis venu ici pour gagner, pour remporter des trophées », a déclaré Lingard lors de sa présentation. « Je connais les attentes, c'est une pression, mais j'aime ça. »