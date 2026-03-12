Getty/GOAL
Traduit par
Jesse Lingard révèle que les conseils de son ancien coéquipier à Manchester United, Memphis Depay, ont été « déterminants » dans son transfert au Corinthians
Ambitions en matière d'argenterie et détails du contrat
Le milieu de terrain de 33 ans a signé un contrat qui court jusqu'à la fin de la saison en cours, avec une option pour une année supplémentaire. Lors de sa présentation officielle, le joueur formé au centre de formation de Manchester United a clairement exprimé son désir d'ajouter de nouveaux trophées à ceux qu'il a remportés pendant son séjour à Old Trafford, soulignant qu'il était prêt à affronter un environnement très exigeant et motivé à aider le club à remporter des trophées.
« Je suis venu ici pour gagner, pour remporter des trophées », a déclaré Lingard lors de sa présentation. « Je connais les attentes, c'est une pression, mais j'aime ça. »
- Getty Images Sport
L'influence de Depay
La présence de l'ancien Depay a été un facteur déterminant dans la décision de Lingard. Lingard a admis que ses conversations avec l'international néerlandais ont été décisives pour le convaincre de rejoindre la Neo Quimica Arena.
« Il [Depay] m'a dit que c'était le plus grand club du Brésil et m'a décrit les supporters, leur passion », a déclaré Lingard. « Et cela a clairement été un facteur déterminant dans ma décision d'accepter. Je suis vraiment motivé à l'idée d'être sur le terrain avec les autres joueurs et de les aider à gagner. »
Construire un héritage
À son arrivée, Lingard s'est plongé dans l'histoire légendaire du club, visitant la salle des trophées pour comprendre le poids du maillot. Il est déterminé à laisser une empreinte durable sur le terrain.
« Ce qui m'a le plus impressionné [chez les Corinthians], c'est le nombre de trophées remportés », a-t-il déclaré. « Je savais que c'était une grande équipe, mais en visitant le musée, j'ai réalisé à quel point ce club était important, ainsi que son histoire. Je veux faire partie de cela, remporter des championnats et laisser une empreinte. »
- Getty Images Sport
Retour à la réalité pour les nouveaux arrivants
Malgré l'enthousiasme initial, Lingard a pu constater de ses propres yeux les défis qui l'attendaient. Depuis les tribunes, il a vu ses nouveaux coéquipiers subir une défaite frustrante 2-0 à domicile contre Coritiba dans le championnat brésilien. Ce résultat lui a immédiatement rappelé le travail à accomplir pour permettre au Corinthians de se battre pour les plus hautes distinctions.
Les fans sont désormais impatients de voir si le milieu de terrain vétéran pourra renouer avec Depay pour ramener le « Timao » vers le succès.
Publicité