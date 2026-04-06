Le licenciement de l'ancien sélectionneur du Brésil, Dorival, fait suite à une période mouvementée au cours de laquelle les Corinthians n'ont remporté aucune victoire lors de leurs neuf derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sous une pression considérable, la direction du club a décidé de résilier le contrat de l'entraîneur chevronné avant même qu'il n'ait pu s'adresser aux médias après la courte défaite de dimanche. Cette décision met fin à un mandat de près d'un an qui a récemment dérapé, laissant les vainqueurs de la Copa do Brasil 2025 à la recherche d'un nouveau leader à un moment critique du championnat national.

Un communiqué officiel du club indique : « Le Sport Club Corinthians Paulista annonce le licenciement de l’entraîneur principal Dorival Júnior et de son staff technique. Le club remercie ces professionnels pour les services rendus, marqués par d’importantes réalisations à la tête de l’équipe, telles que la Copa do Brasil 2025 et la Supercoupe Rei 2026, des résultats qui resteront gravés dans l’histoire de l’institution. Le Corinthians leur souhaite plein succès dans la suite de leur carrière professionnelle et informe que l’entraînement de lundi (06) sera dirigé par William Batista, l’entraîneur des moins de 20 ans. »











