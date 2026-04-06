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Jesse Lingard fait un sans-faute pour son premier match en tant que titulaire avec les Corinthians, tandis que le club de Serie A, en difficulté, LIMITE l'ancien sélectionneur du Brésil Dorival Junior après une défaite cuisante face à l'Internacional
Dorival Junior a été limogé
Le licenciement de l'ancien sélectionneur du Brésil, Dorival, fait suite à une période mouvementée au cours de laquelle les Corinthians n'ont remporté aucune victoire lors de leurs neuf derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sous une pression considérable, la direction du club a décidé de résilier le contrat de l'entraîneur chevronné avant même qu'il n'ait pu s'adresser aux médias après la courte défaite de dimanche. Cette décision met fin à un mandat de près d'un an qui a récemment dérapé, laissant les vainqueurs de la Copa do Brasil 2025 à la recherche d'un nouveau leader à un moment critique du championnat national.
Un communiqué officiel du club indique : « Le Sport Club Corinthians Paulista annonce le licenciement de l’entraîneur principal Dorival Júnior et de son staff technique. Le club remercie ces professionnels pour les services rendus, marqués par d’importantes réalisations à la tête de l’équipe, telles que la Copa do Brasil 2025 et la Supercoupe Rei 2026, des résultats qui resteront gravés dans l’histoire de l’institution. Le Corinthians leur souhaite plein succès dans la suite de leur carrière professionnelle et informe que l’entraînement de lundi (06) sera dirigé par William Batista, l’entraîneur des moins de 20 ans. »
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Les débuts difficiles de Lingard
Lingard n'a pas vraiment brillé lors de sa première titularisation. L'ancien attaquant de Manchester United, âgé de 33 ans, qui a rejoint les Corinthians en mars après avoir quitté le FC Séoul, a eu du mal à peser sur le jeu, ne totalisant que 27 touches de balle et aucune passe décisive avant de recevoir un carton jaune en début de seconde mi-temps. Lingard a finalement été remplacé à la 72e minute, quelques instants avant qu'Alexandro Bernabei n'inscrive le but de la victoire pour les visiteurs.
Un bilan mitigé en matière d'entraînement
Dorival quitte le club après avoir remporté deux trophées au cours de son mandat de 63 matches, dont la Supercopa do Brasil contre Flamengo en début d'année. Cependant, une série de neuf matches sans victoire depuis le succès 1-0 chez l'Athletico-PR le 19 février s'est avérée insurmontable, surtout après une élimination prématurée en demi-finales du Campeonato Paulista. La direction doit désormais stabiliser un effectif comptant des joueurs de renom comme Lingard, qui est lié au club par un contrat jusqu'en décembre 2026, avec une option de prolongation de 12 mois supplémentaires.
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Le défi de la Copa Libertadores se profile
Le Corinthians doit relever un défi de taille alors qu'il se prépare pour son match décisif de la Copa Libertadores contre Platense, en Argentine, ce jeudi. Reste à savoir si Lingard et ses coéquipiers seront accueillis par un nouvel entraîneur titulaire d'ici le coup d'envoi de la rencontre.