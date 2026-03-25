Jesse Lingard fait un grand pas vers ses débuts avec les Corinthians, mais l'ancien ailier de Manchester United n'est pas encore inscrit au sein du club brésilien

L'ailier de 33 ans attendait le feu vert pour rejoindre le Timao depuis son arrivée en Amérique du Sud au début du mois. Il a signé un contrat valable jusqu'à la fin de la saison en cours, avec une option pour une année supplémentaire. L'obtention de son permis de travail constitue la première étape cruciale qui permet aux Corinthians de procéder à son inscription officielle auprès de la Confédération brésilienne de football (CBF).

Pendant que la procédure administrative suivait son cours, l'entraîneur Dorival Junior s'est concentré sur la préparation physique de Lingard. Le staff technique n'a pas cherché à accélérer les démarches administratives pendant la trêve internationale, car l'ailier de 33 ans a signé un contrat qui l'oblige à retrouver toute sa forme de match après son départ du FC Séoul en Corée du Sud.