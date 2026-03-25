AFP
Traduit par
Jesse Lingard fait un grand pas vers ses débuts avec les Corinthians, mais l'ancien ailier de Manchester United n'est pas encore inscrit au sein du club brésilien
Une avancée décisive concernant le visa de l'ancien « Red Devil »
L'ailier de 33 ans attendait le feu vert pour rejoindre le Timao depuis son arrivée en Amérique du Sud au début du mois. Il a signé un contrat valable jusqu'à la fin de la saison en cours, avec une option pour une année supplémentaire. L'obtention de son permis de travail constitue la première étape cruciale qui permet aux Corinthians de procéder à son inscription officielle auprès de la Confédération brésilienne de football (CBF).
Pendant que la procédure administrative suivait son cours, l'entraîneur Dorival Junior s'est concentré sur la préparation physique de Lingard. Le staff technique n'a pas cherché à accélérer les démarches administratives pendant la trêve internationale, car l'ailier de 33 ans a signé un contrat qui l'oblige à retrouver toute sa forme de match après son départ du FC Séoul en Corée du Sud.
- Getty Images Sport
Il reste encore des obstacles à surmonter pour l'inscription définitive
Malgré les progrès réalisés concernant son visa, Lingard n'est pas encore officiellement inscrit pour jouer en Brasileirao. Le club doit désormais s'assurer que son nom figure dans le Bulletin d'information quotidien (BID) de la CBF avant qu'il ne puisse être sélectionné dans les effectifs pour les matchs. Une fois les dernières formalités administratives réglées, son inscription devrait être traitée assez rapidement.
Si l'enregistrement est finalisé dans les prochains jours, Lingard pourrait faire ses débuts lors du prochain match contre Fluminense au Maracana, le 2 avril. Ce serait un moment important pour l'attaquant, qui souhaite rendre la confiance que lui a accordée un club qui a accueilli son arrivée avec un immense enthousiasme.
Le lien avec Memphis Depay
La décision de Lingard de rejoindre São Paulo a été fortement influencée par un visage familier de son passage à Old Trafford. L'Anglais a révélé que ses échanges avec l'international néerlandais avaient joué un rôle déterminant dans son choix de se lancer dans l'univers passionné du football brésilien.
« Il [Depay] m'a dit que c'était le plus grand club du Brésil et m'a décrit les supporters, leur passion », a déclaré Lingard lors de sa présentation. « Et cela a sans aucun doute été un facteur déterminant dans ma décision d'accepter. Je suis vraiment motivé à l'idée d'être sur le terrain avec les autres joueurs et de les aider à gagner. »
- AFP
L'ambition de remporter un titre au Brésil
L'ancien international anglais rejoint les Corinthians avec un objectif précis en tête : enrichir son palmarès. Après avoir visité le musée du club, Lingard a exprimé avec éloquence son désir de laisser une empreinte durable au sein de cette institution historique, alors qu'il portera le maillot numéro 77.
« Tout d’abord, j’ai vu les supporters à l’aéroport scander “Allez Corinthians ! Allez Corinthians !”. Il y a tellement de passion chez les supporters, c’est merveilleux à voir. Le centre d’entraînement ici est incroyable, et les joueurs m’ont accueilli à bras ouverts ; le manager et le directeur aussi – c’était génial de les rencontrer. Mes premières impressions : je suis très heureux, et j’ai hâte de jouer », a-t-il ajouté.