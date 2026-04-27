Lingard, qui a évolué aux côtés de Fernandes à Old Trafford entre 2020 et 2022, affirme que son ancien partenaire doit « à 100 % » figurer parmi les prétendants à la plus haute distinction individuelle du football.

« Ses performances à Manchester United cette saison ont été extraordinaires. Il doit figurer parmi les meilleurs », a-t-il déclaré à la BBC Sport.

Évoquant leur lien privilégié, il ajoute : « Il a toujours voulu tirer le meilleur de moi-même à United. C’est quelqu’un vers qui je peux toujours me tourner. »

Les propos de l’international anglais, qui compte 32 sélections, font écho à ceux d’un autre ex-coéquipier, Paul Pogba, pour qui Fernandes figurerait sans aucun doute parmi les prétendants au Ballon d’Or s’il évoluait sous les couleurs de Manchester City, club qui domine le football mancunien depuis près d’une décennie sous l’ère Pep Guardiola.



