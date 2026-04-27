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Jesse Lingard estime que Bruno Fernandes mérite d’être candidat au Ballon d’Or après sa saison « extraordinaire » avec Manchester United et livre un avis franc sur Michael Carrick
Fernandes mène la charge pour une place dans le top 4
Fernandes a été le moteur de la course de Manchester United vers une place dans le top 4 de la Premier League et une qualification pour la Ligue des champions, avec huit buts et 18 passes décisives en 30 apparitions à ce jour. L’international portugais n’est plus qu’à deux passes décisives du record du championnat sur une saison, codétenu par Thierry Henry et Kevin De Bruyne, et il lui reste encore cinq matchs pour atteindre ce seuil prestigieux. Plusieurs experts le voient même remporter le titre de Joueur de l’année de la PFA, tandis que Lingard va plus loin en estimant qu’il mérite d’être dans la course au Ballon d’Or, malgré l’absence de Manchester United des compétitions européennes cette saison.
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« Il doit être là-haut ! » Tel est le constat unanime des observateurs : l’attaquant doit se positionner dans la surface pour conclure l’action.
Lingard, qui a évolué aux côtés de Fernandes à Old Trafford entre 2020 et 2022, affirme que son ancien partenaire doit « à 100 % » figurer parmi les prétendants à la plus haute distinction individuelle du football.
« Ses performances à Manchester United cette saison ont été extraordinaires. Il doit figurer parmi les meilleurs », a-t-il déclaré à la BBC Sport.
Évoquant leur lien privilégié, il ajoute : « Il a toujours voulu tirer le meilleur de moi-même à United. C’est quelqu’un vers qui je peux toujours me tourner. »
Les propos de l’international anglais, qui compte 32 sélections, font écho à ceux d’un autre ex-coéquipier, Paul Pogba, pour qui Fernandes figurerait sans aucun doute parmi les prétendants au Ballon d’Or s’il évoluait sous les couleurs de Manchester City, club qui domine le football mancunien depuis près d’une décennie sous l’ère Pep Guardiola.
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Carrick serait en pole position pour un poste permanent
Sous l’ère Carrick, Manchester United affiche un net regain de forme, avec huit victoires en douze matchs depuis sa prise de fonction en janvier, en remplacement de Ruben Amorim. Pour Lingard, l’ancien milieu de terrain légendaire a largement fait ses preuves et mérite d’occuper le poste de manière permanente, tant les Red Devils ont réalisé des « progrès fulgurants ».
« Il est parfois complexe de s’adapter lorsque plusieurs entraîneurs se succèdent, chacun avec ses propres idées et effectifs, mais je pense qu’ils sont enfin sur la bonne voie avec Michael. Je le connais depuis mon passage à United : je sais comment il travaille et les joueurs s’épanouissent sous ses ordres. Il a l’ADN de Manchester United dans les veines et il connaît le club comme sa poche. »
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Et maintenant ?
Jesse Lingard a quitté Manchester United en tant que joueur libre à l’été 2022, puis a connu un passage décevant à Nottingham Forest. Le milieu de terrain a ensuite passé deux saisons au FC Séoul, en Corée du Sud, une expérience qu’il présente comme un « bol d’air » nécessaire pour retrouver sa passion.
« Nous avons accompli des choses incroyables [à United] », a déclaré Lingard. « Mais il arrive un moment où il faut passer à autre chose. Pour moi, c’était la Corée. »
Formé à United, il a rejoint les Corinthians en tant que joueur libre en mars et a déjà disputé cinq matchs de Serie A brésilienne. Il retrouvera le terrain jeudi soir, lorsque son équipe affrontera Peñarol lors de la phase de groupes de la Copa Libertadores.
Fernandes et Carrick, eux, préparent le prochain match de Premier League de United, lundi soir à Old Trafford contre Brentford, avant de clore la saison par des confrontations face à Liverpool, Sunderland, Nottingham Forest et Brighton.