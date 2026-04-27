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Jesse Lingard analyse les chances de l’Angleterre au Mondial et dévoile avoir échangé avec Neymar suite à son transfert surprise aux Corinthians
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Lingard voit l'Angleterre soulever la Coupe du monde
Ayant joué un rôle clé au sein de la sélection anglaise qui a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2018, Lingard connaît parfaitement les ingrédients de la réussite sur la scène internationale. Depuis son transfert aux Corinthians, il suit la situation de loin et affirme que l’effectif actuel de Tuchel possède les atouts pour enfin conquérir un titre en Amérique du Nord cet été.
« Nous avons toujours eu de solides atouts », a-t-il déclaré à la BBC. « Je pense que dans les grands tournois, nous nous en sortons toujours bien. Je crois en ces gars. Je sais à quel point ils sont bons, donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. »
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À la rencontre de Neymar en Amérique du Sud
Depuis son arrivée au Brésil, Jesse Lingard a déjà croisé plusieurs légendes du football. La nouvelle recrue des Corinthians a confié rester en contact avec Neymar, de retour au sein du club de son enfance, Santos. Le Britannique se réjouit à l’idée de défier prochainement l’ancien Barcelonais sur la pelouse, lorsque les deux formations se rencontreront.
« C’est toujours agréable de jouer contre des joueurs de classe mondiale », explique Lingard. « Cela permet de se mesurer à certains de ces garçons. »
Rappelant un moment viral où il avait taquiné son ancien coéquipier de Man Utd Marcus Rashford pour avoir parlé météo avec Neymar, Lingard plaisante : « Il y aurait trop de mèmes là-dessus, honnêtement. Je pourrais ressortir la blague sur le temps brésilien… il fait beau ! »
Entrer dans l’histoire avec les Corinthians
Son arrivée à São Paulo avait suscité des doutes parmi certains observateurs brésiliens, mais Lingard fait peu à peu taire ses détracteurs. Il a récemment marqué l’histoire en devenant le premier Britannique à inscrire un but en Copa do Brasil, une frappe limpide face à Barra. Un pas décisif pour un joueur qui peinait jusqu’alors à retrouver son niveau physique.
Malgré les regards scrutateurs, Lingard est déterminé à prouver la qualité de son jeu. « C'est toujours du football de haut niveau », a-t-il insisté. « Je pense que je peux jouer à un haut niveau. Pour moi, c'était juste une question de compétition : l'importance du club ici, l'importance du championnat. J'avais des offres sur la table, mais je continue à me mettre à l'épreuve. Je suis venu ici pour remporter un trophée. »
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S’adapter à la culture brésilienne
Hors du terrain, Lingard doit composer avec la pression spécifique à l’un des clubs les plus populaires du Brésil. Il a déjà constaté la passion légendaire des fidèles supporters du Timao, notamment lorsque ceux-ci se sont rendus au centre d’entraînement pour exiger de meilleurs résultats. « Je n’avais jamais vécu ça auparavant », a-t-il expliqué. « Des supporters qui viennent au centre d’entraînement… pour nous parler. On voit à quel point ils tiennent à ce qu’on réussisse et qu’on gagne. Ça ne fait que nous donner une raison de plus de gagner le jour du match. »
Son prochain défi : maîtriser le portugais. Contrairement à son passage au FC Séoul, où il s’appuyait sur un traducteur, il est déterminé à s’immerger dans la langue locale pour s’intégrer pleinement à São Paulo. « Le coréen était très difficile, j’avais retenu quelques mots, mais ici je sens que je peux vraiment apprendre la langue », ajoute-t-il.