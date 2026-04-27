Ayant joué un rôle clé au sein de la sélection anglaise qui a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2018, Lingard connaît parfaitement les ingrédients de la réussite sur la scène internationale. Depuis son transfert aux Corinthians, il suit la situation de loin et affirme que l’effectif actuel de Tuchel possède les atouts pour enfin conquérir un titre en Amérique du Nord cet été.

« Nous avons toujours eu de solides atouts », a-t-il déclaré à la BBC. « Je pense que dans les grands tournois, nous nous en sortons toujours bien. Je crois en ces gars. Je sais à quel point ils sont bons, donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. »