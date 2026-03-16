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Jesse Lingard a évoqué le plus grand défi qui l'attend au Brésil, tandis que l'ancienne star de Manchester United est donnée favorite pour réussir au Corinthians aux côtés de Memphis Depay grâce à son « charisme »
Le Brésil s'est intéressé à Lingard après un séjour de 22 mois en Corée du Sud
À 33 ans, Lingard est une nouvelle fois sorti de sa zone de confort. Il l’avait déjà fait en 2024 en partant pour la Corée du Sud. Ce transfert en Extrême-Orient a eu lieu après plusieurs mois passés en tant que joueur libre, suite à son départ de Nottingham Forest.
L'international anglais, qui compte 32 sélections, a été traité comme une « rock star » en Asie, ce qui lui a permis de raviver sa passion pour le football, notamment en assumant les fonctions de capitaine au FC Séoul. Cette aventure de 22 mois a pris fin en décembre 2025.
De retour sur le marché des agents libres, Lingard a consacré davantage de temps à un programme d'entraînement individuel en attendant des offres intéressantes. Un retour en Europe, peut-être au Royaume-Uni, avait été évoqué, mais Lingard a finalement signé un contrat d'un an avec les Corinthians de São Paulo, où il a retrouvé son ancien coéquipier d'Old Trafford, Memphis Depay.
Le plus grand défi : Lingard explique comment réussir en Amérique du Sud
Interrogé sur les défis les plus difficiles auxquels Lingard devra faire face en Amérique du Sud, l’ancien entraîneur du Jeonbuk Hyundai Motors, Poyet – s’exprimant en partenariat avec Acebet Crypto Sports Betting – a déclaré à GOAL : « Je pense que le football brésilien, tant par son caractère que par sa mentalité, ne posera pas de problème à Lingard. Je pense qu’il possède cette aura qui lui permettra d’aller au Brésil et de s’intégrer dans cet univers aux côtés de Depay et ses coéquipiers.
« Maintenant, là où il va rencontrer des difficultés, c’est qu’en Corée du Sud, il était dans un environnement où tout était très proche et où il vivait dans la ville principale. Ici, il va se retrouver dans un endroit où ils vont voyager sans arrêt, 150 matchs, trois championnats différents, la Copa Libertadores, quatre. Ça va être énorme s’il reste là-bas longtemps.
« Mais je pense que c’est mieux pour lui en tant que personne aussi, de découvrir des choses différentes. On apprend beaucoup des différentes cultures. D’après ce que j’ai compris en discutant avec lui en Corée, il pensait revenir en Angleterre. Il n’avait probablement pas reçu la bonne offre et il a décidé de repartir pour une nouvelle expérience. J’espère que ça marchera bien pour lui. »
Objectif de trophée : une ancienne star de Manchester United se fixe un objectif ambitieux
Lingard, qui porte désormais le maillot n° 77 chez les Corinthians, a fait part de son enthousiasme à l'idée d'arriver dans un pays réputé pour sa passion du football. Peu après son atterrissage au Brésil, il a déclaré : « Dès mon arrivée, j'ai vu les supporters à l'aéroport scander "Allez les Corinthians ! Allez les Corinthians !" Il y a tellement de passion chez les supporters, c'est merveilleux à voir.
Le centre d'entraînement ici est incroyable, et les joueurs m'ont accueilli à bras ouverts ; le manager et le directeur aussi – c'était génial de les rencontrer. Mes premières impressions sont très positives, et j'ai hâte de jouer. »
Lors de sa première conférence de presse, Lingard a ajouté cequ’il espérait accomplir à la Neo Quimica Arena : « Je suis venu ici pour gagner, pour remporter des trophées. Je connais les attentes, c’est une pression, mais j’aime ça.
« Il [Depay] m’a dit que c’était le plus grand club du Brésil et m’a décrit les supporters, leur passion. Et cela a sans aucun doute été un facteur décisif dans ma décision d’accepter. Je suis vraiment motivé à l’idée d’être sur le terrain avec les autres joueurs et de les aider à gagner.
Ce qui m’a le plus impressionné, c’est le nombre de trophées remportés. Je savais que c’était une grande équipe, mais en visitant le musée, j’ai pris conscience de l’ampleur de ce club et de son histoire. Je veux en faire partie, remporter des titres et laisser une empreinte. »
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Quand Lingard fera-t-il ses débuts avec les Corinthians ?
Lingard continue de travailler sa condition physique au Corinthians, en attendant de faire ses débuts. Il a suivi de loin le match lors duquel Depay a trouvé le chemin des filets ; Gabigol a lui aussi marqué, tandis que l'équipe de Dorival a été tenue en échec 1-1 par le Santos de Neymar.
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