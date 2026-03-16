Jesse Lingard a évoqué le plus grand défi qui l'attend au Brésil, tandis que l'ancienne star de Manchester United est donnée favorite pour réussir au Corinthians aux côtés de Memphis Depay grâce à son « charisme »

Lingard, qui porte désormais le maillot n° 77 chez les Corinthians, a fait part de son enthousiasme à l'idée d'arriver dans un pays réputé pour sa passion du football. Peu après son atterrissage au Brésil, il a déclaré : « Dès mon arrivée, j'ai vu les supporters à l'aéroport scander "Allez les Corinthians ! Allez les Corinthians !" Il y a tellement de passion chez les supporters, c'est merveilleux à voir.

Le centre d'entraînement ici est incroyable, et les joueurs m'ont accueilli à bras ouverts ; le manager et le directeur aussi – c'était génial de les rencontrer. Mes premières impressions sont très positives, et j'ai hâte de jouer. »

Lors de sa première conférence de presse, Lingard a ajouté cequ’il espérait accomplir à la Neo Quimica Arena : « Je suis venu ici pour gagner, pour remporter des trophées. Je connais les attentes, c’est une pression, mais j’aime ça.

« Il [Depay] m’a dit que c’était le plus grand club du Brésil et m’a décrit les supporters, leur passion. Et cela a sans aucun doute été un facteur décisif dans ma décision d’accepter. Je suis vraiment motivé à l’idée d’être sur le terrain avec les autres joueurs et de les aider à gagner.

Ce qui m’a le plus impressionné, c’est le nombre de trophées remportés. Je savais que c’était une grande équipe, mais en visitant le musée, j’ai pris conscience de l’ampleur de ce club et de son histoire. Je veux en faire partie, remporter des titres et laisser une empreinte. »