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Jesse Derry fait le point après la terrible blessure qui a contraint le jeune joueur de 18 ans, qui faisait ses débuts avec Chelsea, à être hospitalisé
Derry s'exprime après un choc effrayant à Stamford Bridge
Derry a donné des nouvelles après l'inquiétant incident survenu lors de la défaite 3-1 de Chelsea face à Nottingham Forest, qui a conduit à son hospitalisation. L'ailier de 18 ans réalisait des débuts prometteurs en Premier League avant qu'un violent choc de têtes avec Zach Abbott, juste avant la mi-temps, n'interrompe la rencontre.
L’incident, qui a provoqué l’inquiétude à Stamford Bridge, a contraint le staff médical à intervenir immédiatement avant que le joueur ne soit évacué vers l’hôpital St Mary’s. Malgré ce contretemps, l’espoir des Blues a rapidement rassuré les supporters en publiant un message sur les réseaux sociaux pour remercier ceux qui lui ont porté assistance.
Un jeune joueur de Chelsea tient à remercier le staff médical et les supporters.
Derry a réagi sur Instagram après son hospitalisation pour exprimer sa gratitude envers tous ceux qui l’ont aidé.
« C’est un rêve devenu réalité que de faire mes débuts en Premier League à Stamford Bridge », a-t-il écrit. « Je tiens à remercier tout le personnel médical de Chelsea, tout le monde à l’hôpital St Mary’s, mes coéquipiers et tous les supporters pour leur formidable soutien. J’ai hâte de revenir très bientôt sur le terrain devant tout le monde. »
Une performance prometteuse qui s’est conclue plus tôt que prévu
Avant sa blessure, Derry s’était distingué comme l’un des meilleurs joueurs de Chelsea lors d’une rencontre finalement perdue 3-1. Auparavant, l’ailier n’avait joué qu’en FA Cup contre Wrexham et Hull City, mais il semblait à l’aise à son premier essai en Premier League. Dès les premières minutes, il s’est montré très impliqué dans le jeu offensif des Blues.
On retiendra notamment une passe en retrait astucieuse en direction de Joao Pedro, qui a permis à Enzo Fernández de frapper le poteau. Il a également tenté une reprise acrobatique ambitieuse en milieu de première période, témoignant d’une grande confiance.
- AFP
Après ce tournant décisif, tous les regards se tournent vers la phase de récupération.
Tout le club est focalisé sur la convalescence de Derry, après un incident qui a suscité l’inquiétude. Les supporters de Chelsea espèrent le voir retrouver les terrains au plus vite, lui qui avait brillé lors de sa première titularisation en Premier League.
Les Blues, eux, peinent à trouver leur rythme cette saison : 13 défaites en 35 journées de Premier League, une 9e place au classement et, sauf retournement de situation, pas de C1 l’an prochain. L’émergence de Derry, si son rétablissement se confirme et qu’il poursuit sa progression avec l’équipe première, pourrait toutefois offrir un bel horizon au club.