Jesse Derry fait le point après la terrible blessure qui a contraint le jeune joueur de 18 ans, qui faisait ses débuts avec Chelsea, à être hospitalisé

Derry a donné des nouvelles après l'inquiétant incident survenu lors de la défaite 3-1 de Chelsea face à Nottingham Forest, qui a conduit à son hospitalisation. L'ailier de 18 ans réalisait des débuts prometteurs en Premier League avant qu'un violent choc de têtes avec Zach Abbott, juste avant la mi-temps, n'interrompe la rencontre.

L’incident, qui a provoqué l’inquiétude à Stamford Bridge, a contraint le staff médical à intervenir immédiatement avant que le joueur ne soit évacué vers l’hôpital St Mary’s. Malgré ce contretemps, l’espoir des Blues a rapidement rassuré les supporters en publiant un message sur les réseaux sociaux pour remercier ceux qui lui ont porté assistance.