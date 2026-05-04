L'incident est survenu en toute fin de première mi-temps. Titularisé à la surprise générale par l'entraîneur par intérim Calum McFarlane, Derry a percuté le défenseur de Forest, Zach Abbott, dans un choc frontal. Le jeune joueur a immédiatement été placé sous oxygène après cette collision, survenue alors que les deux hommes luttaient pour un ballon aérien dans la surface de réparation.

Si Abbott a finalement pu reprendre sa place, Derry est resté immobile plus de dix minutes avant l’intervention des soigneurs. Visiblement inquiet, le staff des deux équipes a supervisé les soins prodigués au jeune homme de 18 ans, évacué sur civière sous les applaudissements du public local.

L’entraîneur par intérim Calum McFarlane a confié à l’émission « Match of the Day » de la BBC après la rencontre : « Les premiers signes sont encourageants, nous sommes donc optimistes quant à son état, et les informations que nous avons reçues sont positives.

Je suis vraiment désolé pour Jesse, je trouve qu’il a bien joué ce match. Il nous a apporté un danger – c’était un moment crucial pour lui qui s’est malheureusement terminé ainsi. »