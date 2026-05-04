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Jesse Derry a été hospitalisé ; Chelsea fournit un point d’étape après la terrifiante blessure à la tête subie lors de la défaite en Premier League contre Nottingham Forest
Le club de Chelsea confirme l’hospitalisation du joueur suite à un souci médical.
Les Blues ont confirmé que Derry a été transporté à l’hôpital local par mesure de précaution après un coup dur subi en première mi-temps lors de la défaite 3-1 contre Nottingham Forest. Dès le coup de sifflet final, le club a tenu à rassurer les supporters sur l’état de santé immédiat du jeune joueur.
Dans un communiqué publié sur ses canaux officiels, le club a déclaré : « Le Chelsea FC peut confirmer que Jesse Derry a été transporté à l’hôpital par mesure de précaution après avoir été remplacé en première mi-temps lors du match de Premier League d’aujourd’hui contre Nottingham Forest. Jesse est conscient, parle et subit des examens de précaution. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et remercions le personnel médical pour sa réaction rapide. »
- AFP
Stamford Bridge a été le théâtre d’une collision « révoltante ».
L'incident est survenu en toute fin de première mi-temps. Titularisé à la surprise générale par l'entraîneur par intérim Calum McFarlane, Derry a percuté le défenseur de Forest, Zach Abbott, dans un choc frontal. Le jeune joueur a immédiatement été placé sous oxygène après cette collision, survenue alors que les deux hommes luttaient pour un ballon aérien dans la surface de réparation.
Si Abbott a finalement pu reprendre sa place, Derry est resté immobile plus de dix minutes avant l’intervention des soigneurs. Visiblement inquiet, le staff des deux équipes a supervisé les soins prodigués au jeune homme de 18 ans, évacué sur civière sous les applaudissements du public local.
L’entraîneur par intérim Calum McFarlane a confié à l’émission « Match of the Day » de la BBC après la rencontre : « Les premiers signes sont encourageants, nous sommes donc optimistes quant à son état, et les informations que nous avons reçues sont positives.
Je suis vraiment désolé pour Jesse, je trouve qu’il a bien joué ce match. Il nous a apporté un danger – c’était un moment crucial pour lui qui s’est malheureusement terminé ainsi. »
Un après-midi catastrophique pour les Blues
La blessure d’un de leurs plus grands espoirs a conclu une journée à oublier pour l’entraîneur par intérim. Sur le terrain, Chelsea s’est incliné 3-1, un résultat qui compromet ses espoirs d’accrocher une place européenne au classement de la Premier League.
McFarlane a fustigé un départ « inacceptable » ponctué de deux buts encaissés dès les 15 premières minutes, et a exigé une réaction d’orgueil avant le choc face à Liverpool.
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Chelsea hors de la course au top 5
Les espoirs de Chelsea d’intégrer le top 5 se sont officiellement évanouis à trois journées de la fin, le club comptant désormais 10 points de retard sur Aston Villa, cinquième. Actuellement à quatre longueurs de Bournemouth, sixième, les Blues se préparent pour un périlleux déplacement à Anfield ce samedi afin d’y défier Liverpool. Ce match décisif précède leurs deux dernières sorties de la saison contre Tottenham et Sunderland, qui scelleront leur classement final. Les Blues peuvent encore se qualifier pour la Ligue des champions, mais ils doivent terminer sixièmes et espérer qu'Aston Villa remporte l'Europa League tout en restant dans le top 5.