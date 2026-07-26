Jermain Defoe est accusé d’avoir séché l’entraînement, et le directeur de Woking a justifié la résiliation du contrat de l’ex-star de Tottenham, quatre mois seulement après son arrivée aux commandes de l’équipe

En annonçant cette décision, Brown a endossé la responsabilité de la nomination de Defoe avant d’exposer les raisons qui ont poussé le club à mettre un terme à son mandat.

« C'est moi qui ai recommandé la nomination de Jermain au poste d'entraîneur, et j'en assume l'entière responsabilité », a-t-il déclaré sur le site officiel du club. « Après l'avoir rencontré à plusieurs reprises, j'étais convaincu qu'il était la personne idéale pour mener le club vers une nouvelle ère passionnante... Cependant, ces dernières semaines, des retours provenant de l'ensemble du club, notamment des joueurs, du staff et d'autres services, ont fait état d'inquiétudes croissantes. »

Brown a également affirmé que Defoe et son adjoint n’avaient pas honoré des engagements clés en pleine préparation de la saison, ajoutant : « Une réunion a ensuite été programmée avec les dirigeants, l’entraîneur, l’entraîneur adjoint et le directeur des opérations afin de faire le point sur les préparatifs de la saison. Ni Jermain ni son assistant n’ont assisté à cette réunion ni à la séance d’entraînement prévue ce jour-là. »