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Jermain Defoe est accusé d’avoir séché l’entraînement, et le directeur de Woking a justifié la résiliation du contrat de l’ex-star de Tottenham, quatre mois seulement après son arrivée aux commandes de l’équipe
Woking clarifie le départ précipité de Defoe, évoquant des « inquiétudes croissantes ».
Le directeur sportif de Woking, Jody Brown, a expliqué les motifs ayant conduit le club à résilier le contrat de Defoe après seulement quatre mois à la tête de l’équipe. L’ancien attaquant de Tottenham et de l’équipe d’Angleterre a été limogé jeudi, après avoir dirigé six matches de championnat ; le club de National League est désormais à la recherche d’un nouvel entraîneur en vue de la nouvelle saison.
Brown a reconnu avoir porté le choix sur Defoe, mais il a expliqué que des « inquiétudes croissantes » au sein du club ont contraint Woking à réagir. Selon lui, les retours des joueurs, du staff et des autres services ont soulevé des questions sur l’implication de l’entraîneur au cours des semaines précédant son départ.
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Brown exprime ses réserves sur le comportement de Defoe
En annonçant cette décision, Brown a endossé la responsabilité de la nomination de Defoe avant d’exposer les raisons qui ont poussé le club à mettre un terme à son mandat.
« C'est moi qui ai recommandé la nomination de Jermain au poste d'entraîneur, et j'en assume l'entière responsabilité », a-t-il déclaré sur le site officiel du club. « Après l'avoir rencontré à plusieurs reprises, j'étais convaincu qu'il était la personne idéale pour mener le club vers une nouvelle ère passionnante... Cependant, ces dernières semaines, des retours provenant de l'ensemble du club, notamment des joueurs, du staff et d'autres services, ont fait état d'inquiétudes croissantes. »
Brown a également affirmé que Defoe et son adjoint n’avaient pas honoré des engagements clés en pleine préparation de la saison, ajoutant : « Une réunion a ensuite été programmée avec les dirigeants, l’entraîneur, l’entraîneur adjoint et le directeur des opérations afin de faire le point sur les préparatifs de la saison. Ni Jermain ni son assistant n’ont assisté à cette réunion ni à la séance d’entraînement prévue ce jour-là. »
Defoe livre sa version des faits
Après son départ, Defoe a livré une version différente des faits, affirmant que des circonstances en coulisses l’avaient contraint à quitter son poste, malgré sa foi dans le projet.
Il a déclaré : « Malheureusement, les circonstances m’ont finalement empêché de rester à ce poste. Je suis extrêmement fier du travail accompli pendant mon passage au club et j’avais sincèrement le sentiment que nous étions en train de construire quelque chose d’exceptionnel. »
À 43 ans, il quitte ses fonctions après 116 jours à la tête de l’équipe, avec un bilan de deux victoires et une défaite en six matches de championnat. Son dernier match a été une défaite 1-0 en match amical de pré-saison contre Braintree Town, avant que les relations entre l’entraîneur et le club ne se détériorent.
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Woking entame la recherche d'un nouvel entraîneur
Woking doit agir vite pour nommer un successeur avant l'ouverture de la saison de National League, le match d'entrée contre Sutton United approchant à grands pas. Le club entame donc une phase de reconstruction après une nomination qui s'est conclue par un désaccord public.
Pour Defoe, ce bref passage marque ses débuts comme entraîneur principal après des expériences d’entraîneur aux Rangers et à Tottenham ; l’ancien attaquant devrait capitaliser sur cette expérience pour sa prochaine opportunité.
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