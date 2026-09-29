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Jeremy Jacquet, star de Liverpool, affiche des standards élevés après avoir gardé sa cage inviolée pour ses débuts avec la France contre la Belgique
Des débuts stellaires pour le jeune joueur de Liverpool
Chargé d’ancrer la défense française aux côtés de Maxence Lacroix, l’ancien Rennais de 21 ans a fait preuve d’un calme remarquable durant l’ensemble des 90 minutes. Sa présence physique a été particulièrement notable, puisqu’il a dominé plusieurs duels aériens et au sol importants pour contenir une dangereuse ligne d’attaque belge.
Alors que beaucoup de jeunes joueurs auraient pu être dépassés par l’événement, Jacquet a semblé savourer la responsabilité qui lui avait été confiée dans un contexte à si fort enjeu. Son passage du niveau des clubs à Liverpool à la scène internationale a semblé naturel, renforçant l’idée qu’il est considéré comme l’un des talents défensifs les plus prometteurs d’Europe. Malgré la pression d’une première sélection, sa qualité technique balle au pied est restée évidente, offrant à la France une base solide pour construire ses attaques depuis des positions basses lors de cette courte victoire 1-0.
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Des standards élevés malgré la victoire
Malgré l’issue positive et l’accomplissement personnel d’un premier match sans encaisser de but, Jacquet s’est montré critique envers sa propre performance en s’adressant aux médias après le coup de sifflet final. Le jeune défenseur central a clairement indiqué que, s’il était heureux du résultat collectif, il estime qu’il y a une marge de progression importante dans son propre jeu. Cette quête incessante de perfection est la marque de l’environnement d’élite qu’il côtoie au quotidien à Anfield, sous l’œil attentif du géant de Premier League.
En revenant sur le match, le défenseur a reconnu que son esprit se tournait déjà vers les erreurs qu’il estimait avoir commises pendant la rencontre. « C’est sûr qu’en étant défenseur, un match sans encaisser de but, il n’y a rien de mieux. Avec la victoire au bout. Je ne peux qu’être heureux. Mais dire que je suis satisfait, non. Je repense à 2-3 ballons offensifs, je peux faire mieux une fois que je récupère. Mais globalement je suis content, on repart avec les 3 points et le clean sheet », a expliqué le défenseur.
Zidane teste un nouveau talent
L’inclusion de Jacquet s’inscrivait dans une stratégie plus large de Zidane visant à intégrer un vent de fraîcheur au sein de la sélection nationale. Le coach légendaire n’a pas hésité à donner leur chance à ceux qui se montrent performants en club, et le choc face à la Belgique a servi de terrain d’essai idéal. Si Jacquet a brillé en défense, d’autres novices ont également cherché à se faire remarquer, notamment l’attaquant du Stade Rennais Esteban Lepaul, qui a connu sa première titularisation sous le nouveau régime. Ce fut une soirée marquée par la transition et la promesse d’une nouvelle ère pour les Bleus.
La charnière défensive entre Jacquet et Lacroix a offert un aperçu d’un possible avenir pour l’équipe de France. Avec le départ progressif des joueurs expérimentés, la porte est ouverte à une nouvelle génération pour s’imposer durablement dans le groupe.
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Projection sur l’avenir du défenseur de Liverpool
Zidane a montré sa volonté d’intégrer du sang neuf depuis sa prise de fonctions, et la performance de Jacquet a certainement donné matière à réflexion au manager légendaire. Le défenseur espérera conserver sa place pour le choc de vendredi contre l’Italie, où une nouvelle prestation disciplinée pourrait lui permettre de remonter dans la hiérarchie. Alors que plusieurs défenseurs expérimentés sont sous pression pour maintenir leur niveau, le jeune talent de Liverpool est parfaitement placé pour saisir la moindre ouverture dans le onze de départ à mesure que la campagne de Ligue des nations avance.
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