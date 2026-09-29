Chargé d’ancrer la défense française aux côtés de Maxence Lacroix, l’ancien Rennais de 21 ans a fait preuve d’un calme remarquable durant l’ensemble des 90 minutes. Sa présence physique a été particulièrement notable, puisqu’il a dominé plusieurs duels aériens et au sol importants pour contenir une dangereuse ligne d’attaque belge.

Alors que beaucoup de jeunes joueurs auraient pu être dépassés par l’événement, Jacquet a semblé savourer la responsabilité qui lui avait été confiée dans un contexte à si fort enjeu. Son passage du niveau des clubs à Liverpool à la scène internationale a semblé naturel, renforçant l’idée qu’il est considéré comme l’un des talents défensifs les plus prometteurs d’Europe. Malgré la pression d’une première sélection, sa qualité technique balle au pied est restée évidente, offrant à la France une base solide pour construire ses attaques depuis des positions basses lors de cette courte victoire 1-0.