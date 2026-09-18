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Jeremy Jacquet est-il un clone de William Saliba ? Liverpool a mis la main sur une future « superstar » pour 60 millions de livres sterling, tandis que Danny Murphy explique au défenseur français quelle est la « plus grande qualité » qu’il doit apprendre
Liverpool a dépensé gros pour s’offrir le potentiel de Jacquet
Du côté d’Anfield, ce potentiel avait été repéré il y a quelque temps déjà, un package de transfert de 60 millions de livres (80 M$) avec Rennes ayant été conclu dès le mois de février. Jacquet est resté dans son pays avant de rejoindre le Merseyside durant l’été.
Il s’est parfaitement intégré aux plans d’Andoni Iraola. Quelques interrogations existaient sur la solidité défensive de Liverpool cette saison après les départs d’Andy Robertson et d’Ibrahima Konate, libres de tout contrat.
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Le Français brille aux côtés du capitaine du club, Van Dijk
Jacquet a contribué à apaiser les craintes à ce sujet, en enchaînant des performances solides aux côtés du capitaine du club Virgil van Dijk. Avec le maestro néerlandais, l’international français U21 dispose du meilleur mentor possible.
Non pas qu’il semble avoir besoin de beaucoup d’instructions ou d’être façonné, alors qu’il fait face de front aux nombreux défis posés par la vie dans l’élite anglaise. Il s’est montré solide dans les duels, serein dans la possession et capable de distiller des passes depuis l’arrière.
Jacquet peut-il atteindre le niveau de la star d'Arsenal, Saliba ?
Jacquet semble taillé dans le même moule que la star d’Arsenal Saliba, et l’ancien milieu de Liverpool Murphy, qui s’exprimait en association avec Snabbare, a déclaré à GOAL lorsque cette comparaison lui a été soumise : « Il est difficile de ne pas s’enthousiasmer quand on voit à quel point il est bon et à quel point il est élégant balle au pied quand il s’en sort.
« Je pense que nous ne l’avons pas encore vu défensivement sur une longue période. Il semble avoir tous les attributs pour devenir un joueur formidable, mais surtout à un poste de défenseur central, je pense que la plus grande qualité que l’on apprend, c’est la prise de décision. Vous pouvez avoir toutes les qualités du monde, mais si votre prise de décision n’est pas bonne, vous pouvez quand même paraître vulnérable.
« Donc, pour le moment, il a encore un peu de travail à faire pour me convaincre de la comparaison avec Saliba, si vous voulez, mais le potentiel est clairement là. Et comme n’importe quel bon jeune défenseur, il a besoin d’aide autour de lui.
« Je ne pense pas que, particulièrement en ce moment, la situation des latéraux à Liverpool aide les défenseurs centraux parce que même si [Ronald] Araujo est arrivé et leur a apporté un peu plus de stabilité, ils paraissent encore un peu vulnérables par moments. Fulham a eu pas mal d’occasions, l’Atletico aussi, Forest aussi. Donc je pense qu’il connaîtra des hauts et des bas cette saison, tout comme l’équipe. Mais oui, il a l’air d’avoir potentiellement l’étoffe d’une véritable superstar pour l’équipe.
« Je pense que parfois, on encense les joueurs très vite au lieu de simplement les analyser sur une saison et de vraiment voir ce qu’ils ont dans le ventre quand arrivent les mois d’hiver et les matches difficiles, quand vous êtes fatigué et quand les joueurs autour de vous... il pourrait y avoir un moment dans la saison où Van Dijk ne sera pas à ses côtés, et là nous en verrons un peu plus sur lui. Voilà les petits tests qui l’attendent. »
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Calendrier de Liverpool 2026-2027 : cap sur Bournemouth
Jacquet a contribué à décrocher deux clean sheets cette saison, contre Ipswich et Fulham, mais Liverpool n’a pas encore pleinement trouvé son rythme collectivement. Cela malgré une série de six matches sans défaite toutes compétitions confondues.
Les Reds seront de nouveau en déplacement ce week-end, avec un voyage sur la pelouse de l’ancien club d’Iraola, Bournemouth, et Liverpool espère que son secteur défensif offrira les bases sur lesquelles construire une performance capable de faire gagner le match.
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