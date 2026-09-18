Jacquet semble taillé dans le même moule que la star d’Arsenal Saliba, et l’ancien milieu de Liverpool Murphy, qui s’exprimait en association avec Snabbare, a déclaré à GOAL lorsque cette comparaison lui a été soumise : « Il est difficile de ne pas s’enthousiasmer quand on voit à quel point il est bon et à quel point il est élégant balle au pied quand il s’en sort.

« Je pense que nous ne l’avons pas encore vu défensivement sur une longue période. Il semble avoir tous les attributs pour devenir un joueur formidable, mais surtout à un poste de défenseur central, je pense que la plus grande qualité que l’on apprend, c’est la prise de décision. Vous pouvez avoir toutes les qualités du monde, mais si votre prise de décision n’est pas bonne, vous pouvez quand même paraître vulnérable.

« Donc, pour le moment, il a encore un peu de travail à faire pour me convaincre de la comparaison avec Saliba, si vous voulez, mais le potentiel est clairement là. Et comme n’importe quel bon jeune défenseur, il a besoin d’aide autour de lui.

« Je ne pense pas que, particulièrement en ce moment, la situation des latéraux à Liverpool aide les défenseurs centraux parce que même si [Ronald] Araujo est arrivé et leur a apporté un peu plus de stabilité, ils paraissent encore un peu vulnérables par moments. Fulham a eu pas mal d’occasions, l’Atletico aussi, Forest aussi. Donc je pense qu’il connaîtra des hauts et des bas cette saison, tout comme l’équipe. Mais oui, il a l’air d’avoir potentiellement l’étoffe d’une véritable superstar pour l’équipe.

« Je pense que parfois, on encense les joueurs très vite au lieu de simplement les analyser sur une saison et de vraiment voir ce qu’ils ont dans le ventre quand arrivent les mois d’hiver et les matches difficiles, quand vous êtes fatigué et quand les joueurs autour de vous... il pourrait y avoir un moment dans la saison où Van Dijk ne sera pas à ses côtés, et là nous en verrons un peu plus sur lui. Voilà les petits tests qui l’attendent. »