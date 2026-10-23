Le jeu de Doku consiste à provoquer les latéraux adverses balle au pied et à les mettre sur la défensive. Sa vitesse lui permet de s’engouffrer directement dans le dernier tiers du terrain, tandis que sa qualité technique peut donner le tournis aux défenseurs.

Ces qualités se sont révélées lors de sa percée en équipe première dans son pays natal, à Anderlecht. Un tel potentiel ne pouvait pas passer longtemps inaperçu : c’est Rennes qui l’a fait venir en France en 2020.

En trois saisons là-bas, son nombre de contributions aux buts a continué d’augmenter, tandis que les grands clubs européens suivaient de près ce meneur de jeu talentueux au centre de gravité bas.

Manchester City a finalement remporté la course pour obtenir sa signature très convoitée, moyennant une indemnité de transfert de 55 millions de livres (74 millions de dollars). Doku devait prouver sa valeur à Pep Guardiola, entraîneur catalan exigeant.

Il n’était pas toujours assuré d’être titulaire au début de son séjour en Angleterre, mais il a fini par obtenir une place plus régulière dans l’équipe. Il a savouré avec Manchester City des titres en Premier League, en Coupe d’Angleterre, en Coupe de la Ligue anglaise, en Community Shield et en Coupe du monde des clubs de la FIFA.