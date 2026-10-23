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Jeremy Doku peut-il atteindre le niveau de Vinicius Jr et Luis Diaz ? La star de Manchester City s’est vu indiquer les points à améliorer pour rejoindre l’élite mondiale des ailiers gauches
Doku a rejoint Manchester City pour 55 millions de livres sterling.
Le jeu de Doku consiste à provoquer les latéraux adverses balle au pied et à les mettre sur la défensive. Sa vitesse lui permet de s’engouffrer directement dans le dernier tiers du terrain, tandis que sa qualité technique peut donner le tournis aux défenseurs.
Ces qualités se sont révélées lors de sa percée en équipe première dans son pays natal, à Anderlecht. Un tel potentiel ne pouvait pas passer longtemps inaperçu : c’est Rennes qui l’a fait venir en France en 2020.
En trois saisons là-bas, son nombre de contributions aux buts a continué d’augmenter, tandis que les grands clubs européens suivaient de près ce meneur de jeu talentueux au centre de gravité bas.
Manchester City a finalement remporté la course pour obtenir sa signature très convoitée, moyennant une indemnité de transfert de 55 millions de livres (74 millions de dollars). Doku devait prouver sa valeur à Pep Guardiola, entraîneur catalan exigeant.
Il n’était pas toujours assuré d’être titulaire au début de son séjour en Angleterre, mais il a fini par obtenir une place plus régulière dans l’équipe. Il a savouré avec Manchester City des titres en Premier League, en Coupe d’Angleterre, en Coupe de la Ligue anglaise, en Community Shield et en Coupe du monde des clubs de la FIFA.
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Doku peut-il afficher le même rendement que Vini Jr et Diaz ?
Doku pourrait faire encore mieux. De l’avis général, il peut se montrer plus prolifique devant le but, lui qui n’a encore jamais atteint la barre des dix buts sur une saison.
C’est le genre de statistiques qu’il doit afficher pour côtoyer Vinicius, le « Galactique » du Real Madrid, et Diaz, la superstar du Bayern Munich au sommet du football mondial. Les deux attaquants sud-américains inscrivent souvent au moins 20 buts, tout en délivrant un nombre impressionnant de passes décisives.
Interrogé sur la capacité de Doku à atteindre ce niveau, Albert, ancien international belge qui s’exprimait en partenariat avec Haypp, a déclaré à GOAL : « Bien sûr. Doku a beaucoup de qualités.
« Je l’ai vu à ses débuts ici, en Belgique, avec Anderlecht. Dès qu’il touchait le ballon, dès qu’il jouait, tout le monde en Belgique savait qu’il deviendrait un joueur formidable.
« Le problème, c’est que Jeremy est encore jeune et que, parfois, il fait de très belles choses, mais, parfois, il garde trop le ballon. Avec Guardiola, il a franchi un cap.
« Lors de la Coupe du monde, il n’a pas eu de chance avec la Belgique, car il a dû revenir pour la naissance de son enfant et il n’a pas fait une très bonne Coupe du monde. Depuis, un ou deux joueurs ont intégré la sélection nationale et Jeremy aura quelques difficultés à retrouver une place dans le onze de départ de la Belgique.
« Mais s’il joue avec Manchester City et qu’il est en forme, il figurera toujours sur la feuille de match. »
Le Belge estime pouvoir être l’un des meilleurs
Doku estime pouvoir devenir l’un des meilleurs qui soient. Il a évoqué auprès du Guardian, en avril, ses efforts pour imiter Vini et les autres : « J’ai le sentiment que si je marque des buts, la conversation sera tout autre. Pour les passes décisives, ça va.
« Je dois être plus souvent dans les zones où l’on peut marquer des buts faciles, en poussant simplement le ballon au fond des filets. Quand je regarde mes buts, ils viennent à chaque fois après des dribbles. Je veux inscrire ne serait-ce que cinq buts par saison en poussant simplement le ballon au fond des filets. Cela ferait une grande différence.
« Un ailier doit marquer. Si je marque ces buts, je pense pouvoir devenir le meilleur ailier du monde, c’est sûr, à 100 %. »
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Le feuilleton du fair-play financier suscite des rumeurs de transfert
L’ambition de Doku est admirable, et chaque joueur devrait toujours chercher à progresser. Quelques distractions sont toutefois venues perturber City, avec 114 chefs d’accusation liés au fair-play financier (FFP) et la menace de lourdes sanctions qui plane sur l’Etihad Stadium.
La possibilité d’un retrait de points qui entraînerait la relégation de City en Championship a été évoquée. Doku ne voudra pas évoluer en deuxième division à ce stade de sa carrière, alors que des destinations possibles pour un transfert en 2027 font déjà l’objet de spéculations.
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