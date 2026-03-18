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Jeremy Doku invite l'équipe de Manchester City à « se remettre » de son élimination en Ligue des champions en remportant la finale de la Carabao Cup contre Arsenal
Le City se tourne vers Wembley
Madrid a anéanti les espoirs de gloire européenne de City pour la troisième année consécutive, en les battant 5-1 sur l'ensemble des deux matchs en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Malgré une défaite 2-1 mardi à l'Etihad Stadium, la performance s'est distinguée par sa ténacité après l'expulsion de Bernardo Silva en début de première mi-temps. L'équipe de Pep Guardiola doit désormais se remettre rapidement en selle pour préparer un déplacement crucial à Wembley. La finale de la Carabao Cup est la première occasion pour City de rebondir et de remporter son premier trophée de ce qui pourrait être une saison nationale historique.
Doku exige un remboursement immédiat
S'exprimant après l'élimination en Coupe d'Afrique, Doku s'est montré catégorique : une victoire dimanche serait le remède idéal pour l'équipe.
« C'est un bon remède », a déclaré Doku. « Nous ferons tout pour remporter ce match et décrocher un trophée. Les quatre prochains matchs sont très importants. Nous devons maintenant nous remettre en forme pour dimanche et prendre les matchs les uns après les autres. »
Malgré la frustration d'avoir été éliminés de la scène européenne, l'ailier a souligné que la capacité de l'équipe à mettre Madrid en difficulté à dix contre onze était une source de confiance. « Il y a encore beaucoup à jouer. Nous sommes toujours en lice dans trois compétitions, avec trois trophées à remporter. Si nous y parvenons, ce sera quand même une excellente saison. Bien sûr, nous sommes déçus par la Ligue des champions. C’est toujours un beau trophée à remporter. Mais il y a des leçons à tirer de ces deux matchs [contre Madrid]. Nous devons bien récupérer et nous attendons avec impatience les prochains matchs qui nous attendent. »
La menace d'une triple condamnation plane toujours
Si la Ligue des champions reste l'objectif principal pour les dirigeants de City, la saison s'annonce néanmoins pleine de promesses, avec trois autres compétitions encore à portée de main. Mathématiquement, le triplé national reste une possibilité pour l'équipe de Guardiola. Bien qu'ils comptent actuellement neuf points de retard sur Arsenal, leader de la Premier League, City a un match en moins et a l'habitude de réaliser des remontées spectaculaires en fin de saison. De plus, les Citizens se sont qualifiés pour les quarts de finale de la FA Cup, où ils doivent accueillir Liverpool à l'Etihad début avril.
Un mois décisif pour Guardiola
Après le déplacement à Wembley, l'équipe se dispersera pour la trêve internationale avant de se lancer dans une série de matchs décisifs pour son classement national. Affronter Arsenal à deux reprises en l'espace de quelques semaines — d'abord pour un trophée, puis pour des points en Premier League — mettra à l'épreuve la profondeur de l'effectif et la force mentale de City. Avec la pression de la course au titre et celle de la FA Cup qui se profile, Guardiola doit s'assurer que ses joueurs se sont « remis » de leur déception européenne pour éviter un effondrement en fin de saison.
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