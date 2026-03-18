Jeremy Doku invite l'équipe de Manchester City à « se remettre » de son élimination en Ligue des champions en remportant la finale de la Carabao Cup contre Arsenal

S'exprimant après l'élimination en Coupe d'Afrique, Doku s'est montré catégorique : une victoire dimanche serait le remède idéal pour l'équipe.

« C'est un bon remède », a déclaré Doku. « Nous ferons tout pour remporter ce match et décrocher un trophée. Les quatre prochains matchs sont très importants. Nous devons maintenant nous remettre en forme pour dimanche et prendre les matchs les uns après les autres. »

Malgré la frustration d'avoir été éliminés de la scène européenne, l'ailier a souligné que la capacité de l'équipe à mettre Madrid en difficulté à dix contre onze était une source de confiance. « Il y a encore beaucoup à jouer. Nous sommes toujours en lice dans trois compétitions, avec trois trophées à remporter. Si nous y parvenons, ce sera quand même une excellente saison. Bien sûr, nous sommes déçus par la Ligue des champions. C’est toujours un beau trophée à remporter. Mais il y a des leçons à tirer de ces deux matchs [contre Madrid]. Nous devons bien récupérer et nous attendons avec impatience les prochains matchs qui nous attendent. »