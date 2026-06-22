La Fédération belge de football a confirmé lundi que Jérémy Doku et son épouse Shireen ont accueilli leur premier enfant, un fils nommé Praise. L’attaquant de Manchester City a quitté le centre d’entraînement des Diables Rouges peu avant la rencontre de groupe Belgique-Iran pour rejoindre sa femme à Londres et partager cet instant familial.

La Fédération belge de football (RBFA) a officialisé l’information dans un communiqué : « Jeremy a reçu hier, avant la rencontre, un message l’informant que la naissance était imminente. En accord avec le staff médical des Diables Rouges, il a été décidé de lui permettre de rejoindre temporairement son épouse à Londres. »



