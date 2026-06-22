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Jeremy Doku est papa ! Le premier enfant de la star belge de Manchester City vient de naître, et l’ailier doit déjà prendre un vol retour en urgence pour rejoindre sa sélection avant une rencontre décisive de la Coupe du monde
Un nouveau membre rejoint la famille Doku.
La Fédération belge de football a confirmé lundi que Jérémy Doku et son épouse Shireen ont accueilli leur premier enfant, un fils nommé Praise. L’attaquant de Manchester City a quitté le centre d’entraînement des Diables Rouges peu avant la rencontre de groupe Belgique-Iran pour rejoindre sa femme à Londres et partager cet instant familial.
La Fédération belge de football (RBFA) a officialisé l’information dans un communiqué : « Jeremy a reçu hier, avant la rencontre, un message l’informant que la naissance était imminente. En accord avec le staff médical des Diables Rouges, il a été décidé de lui permettre de rejoindre temporairement son épouse à Londres. »
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L’autorisation médicale pour ce court séjour a été accordée.
La participation de Doku au match contre l’Iran était déjà incertaine en raison d’une infection respiratoire qui l’avait contraint à manquer les entraînements à Los Angeles. Toutefois, le médecin de l’équipe, Brahim Hacene, a précisé que cette affection ne constituait pas un obstacle médical à son voyage transatlantique pour soutenir sa compagne lors de l’accouchement.
« Comme il suivait déjà le traitement adapté depuis plusieurs jours, il a pu prendre l'avion sans risque médical pour être aux côtés de sa famille lors de ce moment particulier », confirme le médecin.
« Tout s’est très bien passé, la mère, le père et le fils se portent à merveille. Jérémy rejoindra le groupe à Seattle demain soir. »
Surmonter les polémiques extérieures
La décision de Doku de quitter l’équipe en plein tournoi a suscité des réactions partagées. L’ailier avait exprimé son souhait d’être présent pour la naissance de son enfant, déclenchant un vif débat dans les médias. Un présentateur a notamment essuyé de vives critiques après avoir laissé entendre que les pères étaient « inutiles » lors de l’accouchement et que la Coupe du monde devait primer.
Ses propos, vivement condamnés sur les réseaux sociaux, ont contraint la chaîne à présenter des excuses publiques et à suspendre l’animateur. Malgré la polémique, Doku est resté concentré sur ses engagements personnels et sportifs, comme l’atteste le message joyeux qu’il a partagé après la naissance de Praise.
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Un match décisif contre la Nouvelle-Zélande se profile
Les performances de la Belgique sur le terrain ont suscité la frustration des supporters après deux matchs nuls d’ouverture contre l’Égypte et l’Iran. Les Diables Rouges ont été tenus en échec par l’Iran lors de leur dernière sortie, un résultat qui a poussé la presse belge à s’interroger sur la créativité de l’équipe en l’absence de son ailier vedette.
Doku, attendu mardi à Seattle dans le groupe de Rudi Garcia, pourrait donc faire son retour à un moment crucial : les Diables Rouges doivent impérativement battre la Nouvelle-Zélande vendredi pour valider leur billet pour les 32es de finale et préserver leurs ambitions mondiales.