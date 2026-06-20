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Jeremy Doku est forfait pour la rencontre Belgique-Iran en raison d’une récidive de son infection respiratoire
Un problème de santé récurrent frappe à nouveau à Los Angeles.
La nouvelle est tombée comme un véritable coup de tonnerre pour les Diables Rouges, juste avant leur séance d’entraînement collective prévue en Californie. Doku manquait à l’appel sur le terrain alors que le groupe se réunissait pour préparer son deuxième match du tournoi. Sa non-participation à la rencontre face à l’Iran a depuis été confirmée en raison d’un problème respiratoire persistant.
Selon Sporza, l’ailier souffre de difficultés respiratoires depuis plusieurs semaines. Doku avait pourtant rejoint le groupe en provenance de Belgique alors qu’il luttait contre un gros rhume, et il semblait sur la voie de la guérison après une solide performance en seconde période lors du match d’ouverture du tournoi contre l’Égypte. Cependant, son état s’est détérioré samedi soir à la suite d’une nuit agitée à Los Angeles.
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Communiqué officiel sur l’état de santé et le plan de traitement
Après concertation avec le staff médical des Diables Rouges, il a été décidé de retirer l’attaquant de la sélection afin de lui laisser le temps de guérir complètement. Le joueur suit désormais un traitement antibiotique pour combattre l’infection. « Il est préférable qu’il se repose maintenant pour ensuite se préparer en vue du dernier match de poule contre la Nouvelle-Zélande », a expliqué Vincent Mannaert, le directeur sportif de la Belgique.
Cette déclaration confirme donc son forfait pour la prochaine rencontre. Un repos intensif combiné au traitement médicamenteux doit lui permettre de retrouver son plein potentiel pour le dernier match de la phase de groupes face à la Nouvelle-Zélande, la semaine prochaine.
Ajustements tactiques pour les Red Devils
L’absence de Doku crée un vide important dans l’attaque belge et contraint le sélectionneur Garcia à revoir sa stratégie offensive. Le joueur de Manchester City excelle dans les duels un contre un, une qualité qui fera défaut aux Diables Rouges face à la défense disciplinée de l’Iran. Pour compenser, plusieurs ajustements dans le onze de départ sont attendus.
La solution la plus probable serait de replacer Leandro Trossard à son poste préféré, sur le flanc gauche. Ce décalage crée un poste à pourvoir sur l’aile droite, que plusieurs joueurs pourraient occuper : Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers et Charles De Ketelaere figurent tous parmi les options crédibles pour intégrer le onze de départ lors de cette rencontre cruciale.
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Bilan du groupe G et enjeux des qualifications
La Belgique se trouve actuellement au cœur d'une lutte serrée dans le groupe G, où les quatre équipes – dont la Nouvelle-Zélande et l'Égypte – totalisent toutes un point à l'issue de la première journée. Le match contre l'Iran à Los Angeles reste un moment décisif pour les Diables Rouges s'ils veulent s'assurer une qualification sans encombre pour les huitièmes de finale.