La nouvelle est tombée comme un véritable coup de tonnerre pour les Diables Rouges, juste avant leur séance d’entraînement collective prévue en Californie. Doku manquait à l’appel sur le terrain alors que le groupe se réunissait pour préparer son deuxième match du tournoi. Sa non-participation à la rencontre face à l’Iran a depuis été confirmée en raison d’un problème respiratoire persistant.

Selon Sporza, l’ailier souffre de difficultés respiratoires depuis plusieurs semaines. Doku avait pourtant rejoint le groupe en provenance de Belgique alors qu’il luttait contre un gros rhume, et il semblait sur la voie de la guérison après une solide performance en seconde période lors du match d’ouverture du tournoi contre l’Égypte. Cependant, son état s’est détérioré samedi soir à la suite d’une nuit agitée à Los Angeles.