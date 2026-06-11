« Jeremy Doku, c'est le football à l'état pur » - L'ancien international belge Toby Alderweireld met en avant les qualités qui rendent l'ailier de Manchester City « dangereux »

Doku arrive dans cette compétition sur la lancée d’une saison aboutie avec son club, au cours de laquelle il a marqué huit buts et délivré douze passes décisives en quarante-sept matchs. Il a contribué aux succès en Carabao Cup et en FA Cup au sein d’un effectif étoilé à l’Etihad Stadium.

À 24 ans, le Belge, dont la progression ne cesse d’impressionner, pourrait encore élever son niveau de jeu. Sous les ordres d’un nouvel entraîneur à Manchester la saison prochaine – Pep Guardiola ayant conclu un mandat de dix ans couronné de succès à la tête de City – Doku disposera d’un cadre propice pour continuer à se développer.

Enzo Maresca, qui succède à l’un des plus grands entraîneurs du football contemporain, lui réservera sans doute un rôle de premier plan dans ses plans pour la Premier League et la Ligue des champions. Le transfert de 55 millions de livres (74 millions de dollars) payé à Rennes en 2023 s’annonce déjà comme un excellent investissement.

Doku a déjà remporté un titre en Angleterre et compte désormais 42 sélections en équipe nationale. La « génération dorée » des talents belges commence à se disperser, mais de nouveaux leaders sont prêts à prendre la relève.