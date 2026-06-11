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« Jeremy Doku, c'est le football à l'état pur » - L'ancien international belge Toby Alderweireld met en avant les qualités qui rendent l'ailier de Manchester City « dangereux »
Doku a justifié les 55 millions de livres sterling investis par Manchester City en lui accordant leur confiance
Doku arrive dans cette compétition sur la lancée d’une saison aboutie avec son club, au cours de laquelle il a marqué huit buts et délivré douze passes décisives en quarante-sept matchs. Il a contribué aux succès en Carabao Cup et en FA Cup au sein d’un effectif étoilé à l’Etihad Stadium.
À 24 ans, le Belge, dont la progression ne cesse d’impressionner, pourrait encore élever son niveau de jeu. Sous les ordres d’un nouvel entraîneur à Manchester la saison prochaine – Pep Guardiola ayant conclu un mandat de dix ans couronné de succès à la tête de City – Doku disposera d’un cadre propice pour continuer à se développer.
Enzo Maresca, qui succède à l’un des plus grands entraîneurs du football contemporain, lui réservera sans doute un rôle de premier plan dans ses plans pour la Premier League et la Ligue des champions. Le transfert de 55 millions de livres (74 millions de dollars) payé à Rennes en 2023 s’annonce déjà comme un excellent investissement.
Doku a déjà remporté un titre en Angleterre et compte désormais 42 sélections en équipe nationale. La « génération dorée » des talents belges commence à se disperser, mais de nouveaux leaders sont prêts à prendre la relève.
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Doku a-t-il les épaules pour guider la nouvelle génération belge vers les sommets ?
Interrogé sur la possibilité que Doku devienne le leader emblématique de ce groupe, l’ancien défenseur international belge Alderweireld – s’exprimant en exclusivité pour GOAL en partenariat avec BOYLE Sports – a déclaré : « Oui, bien sûr. Certains disent que Jérémy Doku n’atteint pas le niveau des plus grands joueurs de la planète en termes de passes décisives et de buts. Mais n’oubliez pas à quel point il est dangereux.
Les adversaires le marquent à un, deux voire trois contre un, créant ainsi des espaces pour les autres. Ses coéquipiers en profitent. Pour moi, c’est notre principal atout.
Il est excellent, très rapide, très fort. Et quand un dribble échoue, il recommence immédiatement. C’est sa grande force : il ne se dit pas « j’ai tenté, ça n’a pas marché, je me contente de jouer en retrait ». Non, il insiste, encore et encore. C’est pourquoi il est notre joueur clé pour la Belgique lors de cette Coupe du monde. Oui. »
Doku évolue-t-il dans la même catégorie que Neymar et Ronaldinho ?
Doku est une perle rare dans le football moderne, car peu de meneurs de jeu prennent autant de plaisir à percer les défenses adverses grâce à un répertoire technique explosif.
Interrogé pour savoir si l’attaquant de City se situait dans la lignée des grands créateurs brésiliens comme Neymar ou Ronaldinho, Alderweireld a répondu : « Oui, et même sans tenir compte de ses passes décisives ou de ses buts, c’est un régal de le regarder jouer.
Les spectateurs se rendent au stade pour l’admirer. Lors de la Coupe du monde, ceux qui choisissent de regarder la Belgique se disent : « On va revoir Doku et observer comment il passe ses adversaires. » C’est un régal pour les yeux. Doku, c’est le football dans sa forme la plus pure. »
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La Belgique affûte ses armes avant son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026.
La Belgique, qui peut toujours compter sur des joueurs tels que Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, entamera sa campagne pour la Coupe du monde 2026 lundi en affrontant Mohamed Salah et l'Égypte.
Doku espère les aider à prendre le meilleur départ possible, la Belgique endossant désormais le rôle d’outsider dans la quête des grands titres internationaux.
Alderweireld s’est confié en exclusivité à GOAL en partenariat avec BOYLE Sports 2 Goals Ahead. Cette offre de paiement anticipé permet aux parieurs de soutenir une équipe ; si celle-ci compte deux buts d’avance à n’importe quel moment des 90 minutes (2-0, 3-1, 4-2…), BOYLE Sports valide immédiatement le pari comme gagnant, quel que soit le score final. Plus de détails sur BOYLE Sports.