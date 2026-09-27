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Jeremie Frimpong écarté de la sélection néerlandaise, Jurrien Timber fait son retour
Xavi prend une grande décision concernant son groupe
La star de Liverpool sera bien seule dans les tribunes dimanche soir pour regarder les Pays-Bas affronter la Serbie. Le défenseur de 25 ans est le seul membre de l’actuel groupe international néerlandais à ne pas avoir été retenu dans la sélection finale de 23 joueurs du sélectionneur Xavi pour la rencontre de Ligue des nations de dimanche soir. Cela représente une chute importante pour l’ancien joueur du Bayer Leverkusen, qui espérait s’imposer comme un élément régulier sous les ordres du nouveau staff.
Frimpong figurait parmi les remplaçants pour le match inaugural de l’Espagnol à la tête de la sélection, qui s’est soldé par un match nul 1-1 contre l’Allemagne jeudi dernier. Toutefois, il n’a visiblement pas réussi à convaincre l’ancien entraîneur de Barcelone qu’il méritait une place dans le groupe actif pour le deuxième match de cette trêve. L’enregistrement officiel de l’effectif auprès de l’UEFA a confirmé son absence, laissant l’énergique latéral comme le seul absent d’un groupe rempli de talents de premier plan.
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Le retour de Timber redonne un coup de pouce aux Pays-Bas
Alors que Frimpong va devoir passer quelque temps à l’écart des terrains, le camp néerlandais a été renforcé par le retour du défenseur d’Arsenal Jurrien Timber. Timber était absent du groupe lors du match nul contre l’Allemagne en raison d’une inquiétude liée à une blessure, mais il a désormais été jugé suffisamment apte pour prendre sa place dans la liste des 23 joueurs.
Cette évolution accentue encore l’attention portée à la forme actuelle de Frimpong, qui fait débat depuis son transfert très médiatisé en Premier League. À Liverpool, le défenseur a eu du mal à s’assurer une place de titulaire garantie, ne prenant part qu’à trois des cinq premiers matches de championnat du club cette saison. Son incapacité à transposer ses sensations performances de Bundesliga à l’élite anglaise semble désormais avoir un impact sur son statut en sélection sous la direction de Xavi.
En quête de régularité à Anfield
Frimpong est arrivé à Anfield avec une réputation grandissante après que Liverpool a levé sa clause libératoire de 29,5 millions de livres sterling pour le recruter en provenance du Bayer Leverkusen. Lors de son passage en Allemagne, il a été un élément clé de l’équipe historique de Xabi Alonso, avec un impressionnant total de 14 buts et 10 passes décisives au cours d’une saison durant laquelle le club a remporté la Bundesliga et atteint la finale de la Ligue Europa.
Pourtant, bien qu’il soit arrivé comme l’héritier direct de Trent Alexander-Arnold, le piston néerlandais n’a pas réussi à reproduire cet impact offensif explosif lors de sa première saison sur la Mersey. Il a au contraire vécu un exercice inaugural difficile à Anfield, ne signant qu’une seule passe décisive et aucun but toutes compétitions confondues.
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L’occasion de se racheter reste présente
Malgré ce récent revers, la porte n’est pas complètement fermée pour Frimpong, qui peut encore sauver ses perspectives internationales pendant la trêve actuelle. Les Pays-Bas ont encore des matches à venir contre la Grèce ainsi qu’un match retour face à la Serbie, au cours desquels il pourrait potentiellement réintégrer les plans de Xavi. Depuis ses débuts avec l’équipe A en 2023, il compte 15 sélections avec son pays, même s’il avait notamment été écarté de la liste pour la Coupe du monde de l’été sous Ronald Koeman.
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