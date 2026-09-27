La star de Liverpool sera bien seule dans les tribunes dimanche soir pour regarder les Pays-Bas affronter la Serbie. Le défenseur de 25 ans est le seul membre de l’actuel groupe international néerlandais à ne pas avoir été retenu dans la sélection finale de 23 joueurs du sélectionneur Xavi pour la rencontre de Ligue des nations de dimanche soir. Cela représente une chute importante pour l’ancien joueur du Bayer Leverkusen, qui espérait s’imposer comme un élément régulier sous les ordres du nouveau staff.

Frimpong figurait parmi les remplaçants pour le match inaugural de l’Espagnol à la tête de la sélection, qui s’est soldé par un match nul 1-1 contre l’Allemagne jeudi dernier. Toutefois, il n’a visiblement pas réussi à convaincre l’ancien entraîneur de Barcelone qu’il méritait une place dans le groupe actif pour le deuxième match de cette trêve. L’enregistrement officiel de l’effectif auprès de l’UEFA a confirmé son absence, laissant l’énergique latéral comme le seul absent d’un groupe rempli de talents de premier plan.