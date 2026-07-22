Selon Sky Sports, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, aurait été approché pour intégrer un consortium en discussions avancées en vue d’acquérir une participation dans le FC Liverpool. Le magnat américain, également propriétaire de Blue Origin et du Washington Post, possède, d’après Forbes, une fortune estimée à près de 257 milliards de dollars, ce qui en fait le quatrième homme le plus riche du monde.

Cette proposition émane d’un consortium d’investisseurs dirigé par Amit Bhatia, ancien copropriétaire des Queens Park Rangers et gendre du magnat de la sidérurgie Lakshmi Mittal. Selon Sky Sports, la participation effective de Bezos n’est pas encore garantie, mais l’ampleur de ces discussions témoigne de l’attrait persistant du géant de Merseyside.