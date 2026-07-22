AFP
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Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, a été approché par un consortium mené par le copropriétaire sortant du QPR en vue d'acquérir une participation dans le Liverpool Football Club
Bezos pourrait être la surprise de l'été à Anfield
Selon Sky Sports, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, aurait été approché pour intégrer un consortium en discussions avancées en vue d’acquérir une participation dans le FC Liverpool. Le magnat américain, également propriétaire de Blue Origin et du Washington Post, possède, d’après Forbes, une fortune estimée à près de 257 milliards de dollars, ce qui en fait le quatrième homme le plus riche du monde.
Cette proposition émane d’un consortium d’investisseurs dirigé par Amit Bhatia, ancien copropriétaire des Queens Park Rangers et gendre du magnat de la sidérurgie Lakshmi Mittal. Selon Sky Sports, la participation effective de Bezos n’est pas encore garantie, mais l’ampleur de ces discussions témoigne de l’attrait persistant du géant de Merseyside.
- Getty
FSG confirme des discussions en vue d'une participation minoritaire
Le propriétaire de Liverpool, Fenway Sports Group (FSG), dirigé par John W. Henry, se montre depuis un certain temps ouvert à des investissements extérieurs afin de faire face à la hausse des coûts liés à la compétition au plus haut niveau. Un porte-parole de FSG a confirmé à Sky Sports que des discussions étaient en cours, déclarant : « Un consortium d’investisseurs dirigé, géré et représenté par M. Bhatia a manifesté son intérêt pour une prise de participation minoritaire stratégique dans le Liverpool Football Club. »
L'opération prendrait la même forme que celle conclue avec Dynasty Equity en 2023 : une petite participation cédée pour environ 164 millions de livres sterling, afin de rembourser la dette bancaire et de financer des investissements comme la rénovation de la tribune Anfield Road et du centre d'entraînement AXA.
Bhatia ouvre la voie à un investissement des Reds
Cet homme d’affaires de 46 ans a manifesté son intention de passer à l’étage supérieur en rompant avec les Queens Park Rangers, club de Championship. M. Bhatia était copropriétaire du QPR jusqu’au 21 juillet, date à laquelle il a cédé sa part à Ruben Gnanalingam.
Le consortium, soutenu par la fortune de la famille Mittal, a déjà mandaté des conseillers pour négocier les termes de l’accord avec FSG. Selon le Financial Times, une telle opération valoriserait Liverpool à plus de 6 milliards de dollars (4,5 milliards de livres sterling).
Les implications pour l’avenir de Liverpool
Les supporters imaginent parfois un chéquier illimité financé par l’un des hommes les plus riches du monde, mais cet investissement reste avant tout stratégique. Comme l’apport de Dynasty Equity, les fonds levés ne sont généralement pas destinés à l’achat immédiat de joueurs. L’accent est mis sur la pérennité à long terme et les infrastructures.
Si l’implication personnelle de Bezos reste à confirmer, la simple présence de ces poids lourds annonce pour Liverpool une nouvelle ère de valorisation commerciale. Tandis qu’Arsenal et Manchester City dictent actuellement la loi sur le terrain, la lutte pour la suprématie en Premier League se joue désormais autant dans les salles de réunion des milliardaires internationaux.
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